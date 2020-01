Gezien Manzilla: “La historia de Marcelo llama a los periodistas”

Una herida abierta por la narcodictadura de Luis García Meza, por encargo de otro dictador, ha sido tratada por una representante de las nuevas generaciones. La historia de la tragedia de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue objeto de una minuciosa investigación de la periodista y comunicadora Isabel Gezien Manzilla. El texto presenta testimonios de importantes protagonistas de aquellos sucesos, da pautas e incluso datos concretos sobre las incógnitas irresueltas desde hace cuatro décadas. Sobre esta singular investigación y sus propias vivencias Gezien conversó con OH!, horas antes de la presentación oficial del libro: “Marcelo: Noticias de un asesinato”.

-¿Cómo es que alguien nacido en el limbo de las generaciones millennial y Z se interesa en un hecho histórico como el asesinato de Marcelo?

-Hice un viaje al pasado donde, en vez de que yo busque a Marcelo, Marcelo me encontró. Este libro nace de mi tesis de grado. No sabía sobre qué tema hacerla y un día me topé con su figura pintada en el muro del Teatro al Aire Libre. Me pregunté entonces qué se sabía sobre él justamente debido a la generación a la que pertenezco.

Me puse a investigar y de ese tiempo había muy pocas publicaciones, en los medios casi no había nada. Sólo años después aparecían algunas investigaciones. Se me ocurrió entonces hacer un gran reportaje como método de tesis y revivir la historia a través de los personajes. Por eso, en 2014 le realicé una entrevista a Luis García Meza, en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), la última que concedió en vida.

Igualmente, entrevisté a su ministro de Informaciones, Fernando Palacios, y al propio Luis Arce Gómez. También conversé con periodistas de la época como Zulema Alanes, Mario Maldonado, Juan León y Carlos Soria Galvarro. Me contaron experiencias estremecedoras. Hablé con políticos, con el ejecutivo de la Comisión de la Verdad y con los familiares de Marcelo. Pude ver a través de los personajes todo lo que pasó aquel 17 de julio.

-¿Entonces resulta un libro que suma el ya importante esfuerzo de una tesis más los resultados de lo investigado en los siguientes cinco años?

- Sí, la tesis significó un trabajo de un año aproximadamente. Y con lo que ya tenía, durante los siguientes años, quería hacer un libro, paralelamente a mis estudios en España, pero no bastaba, precisaba información.Entonces, cuando volví de vacaciones a Bolivia, me dediqué durante seis mesesa profundizar el trabajo. Pude entonces hablar con Fernando Rodríguez, ejecutivo de la Comisión de la Verdad, y con Luis Arce Gómez, el ministro de Gobierno de la dictadura.

- En 2014, usted era muy jovencita. ¿Cómo fue el encuentro de esa jovencita con un dictador como Luis García Meza?

- Claro, era muy chiquita, universitaria. Mi tutor de tesis y prologuista del libro es el periodista Mario Espinoza. Él gestionó la entrevista. García Meza le respondió que vayamos a visitarlo y que dependería de lo que yo le diga para que decida si nos iba a dar la entrevista. Allí le expliqué que era para una tesis y no para una nota periodística ni nada por el estilo, y aceptó. Conversamos cerca de 20 minutos aproximadamente. Estuvo presente también su hija, Lucía.

Fue muy fuerte estar frente al último dictador militar de nuestra historia. Yo tenía muchísimo miedo porque lo había visto en diversos videos donde se le escuchaba un tono muy autoritario. Y cuando hablé con él vi que su voz de mando todavía regía en Cossmil. Por ejemplo, las responsables de vigilar al preso para que no escape, le decían “mi general”. Cuando quisieron decirme algo, él con la mirada hizo que salieran de la habitación. Era una habitación amplia, muy confortable, con dispositivos como el frigobar, de hecho, nos ofreció que tomemos café.

-¿Y también se dirigió con esa voz imperativa en algún momento hacia usted?

- Sí, por ejemplo, cuando le pregunté sobre Marcelo. Me contestó con un tono más alto y viendo si yo le iba volver a hacer la misma pregunta. Usó un tono muy prepotente, desafiante. Sin embargo, ya era un hombre cansado, obviamente mayor, sin fuerza. Él derivó toda la responsabilidad de los hechos a Arce Gómez.

- ¿Y cómo fue su visita a Arce Gómez?

- Fue un momento muy complicado. Habían pasado cinco años, yo ya había madurado y vivido en otro país. Decidí ir a la cárcel de máxima seguridad del país, Chonchocoro, aunque dudaba de que Arce Gómez aceptase la entrevista. Era un día de visita, le pedí a una amiga que me acompañara. Nunca antes había ingresado a una cárcel. De pronto, el policía que nos condujo al interior cerró la última puerta y nos dejó solas con los dos “taxis”, o sea los presos que hacen de guías. Fue de lo más shockeante que he vivido, me dio mucho miedo, todos los presos empezaron a silbarnos, a gritarnos, a pedirnos cosas …

Luego, el “taxi” me llevó hasta la puerta de la celda y, en el momento en que le di la mano a Arce Gómez, todos los presos callaron. Me di cuenta del poder que él tenía dentro el recinto. Primero se negó a darme la entrevista, dijo que las había suspendido hace 15 años. Le dije que era para un libro, que había hablado con García Meza y que él lo había responsabilizado de todo. Le expliqué que buscaba su contraparte porque el texto saldría igual con o sin sus respuestas. Entonces aceptó.

-Fue quien sugirió a los bolivianos que anden con el testamento bajo el brazo. ¿Se portó tan parco y altanero como García Meza?

-No, hablamos cerca de una hora y media. En el libro es la entrevista más larga, ocupa cerca de 30 páginas. Debo confesar que fue una charla muy amena. Se portó muy atento y respetuoso.

- ¿Qué respondió a la pregunta clave sobre dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz?

- Pienso que fue la primera vez que no mintió. Me dijo: “Yo sé dónde está, pero no se lo voy a decir a nadie porque si alguna vez salgo de la cárcel, diré: ‘Este señor está en tal parte’. Me lo han preguntado cientos de veces y nunca les respondí con la verdad”.

Luego hablamos sobre las razones, la forma y la preparación del golpe. Me explicó que la frase del testamento bajo el brazo era una amenaza, porque él iba a matar a quienes no estén de acuerdo con su gobierno.

-¿Y no habló con los paramilitares que ejecutaron aquel golpe y el propio crimen? Entiendo que Froilán Molina, el “Killer”, también sigue en Chonchocoro.

-Fue un día de interesantes y muchas casualidades. Cuando hablamos con Arce, lo acompañaba otro coronel, Roberto Meleán Rondón, a quien nos presentó. Meleán se incorporó a la entrevista cuando empezamos a hablar de Marcelo. Cuando le pregunté si sabía dónde estaba el cuerpo de Marcelo, respondió: “Yo sé”. Y cuando le consulté sobre cómo el sabía dónde estaba el cuerpo, respondió: “Porque mi abogado dice que yo sé dónde está”.

Cuando luego investigué quién era Meleán, descubrí que está acusado de ser el sepulturero de Marcelo. Luego, cuando estábamos saliendo hacia la puerta de la cárcel, Arce Gómez nos acompañó. Me mostró a la distancia a Molina. Me dijo: “Mire, allá está el “Killer”. Como ve, no tenemos relación con él”. Quise acercarme a Molina. En un momento percibí que quería decirme algo, pero luego volteó la mirada. Estaba sentado y sostenía un bastón.

-¿Y pudo avanzar algo más sobre el paradero de los restos de Marcelo?

-Fernando Rodríguez me ha adelantado parte del informe de la Comisión de la Verdad que saldrá a fin de mes. Nos dijo que Marcelo está enterrado en el Cementerio General con otro nombre. Sostiene esto señalando a un exparamilitar que había hecho esa labor antes. Señala que habían encontrado ya un cuerpo de los desaparecidos por la dictadura, bajo este modus operandi.

-Queda totalmente ratificado que el autor intelectual del crimen fue Hugo Banzer por el temor que le despertaba el juicio de responsabilidades que Marcelo le inició, ¿no? Ahí entra cabalmente el “Killer”.

- Sí, ambos señalaron que Banzer mandó a matar a Marcelo y que mandó a pedir su cuerpo. Señalan que el “Killer” era el jefe de seguridad de la esposa de Banzer y le profesaba un afecto fraternal a Banzer. Por esa razón, se puso personalmente a la tarea de matar a Quiroga Santa Cruz en la sede de la Central Obrera Boliviana.

-¿Hacia el futuro tiene planes para avanzar en este tema u otro similar?

-Este libro tiene mucho que dar. Espero que lo lean especialmente los periodistas, pues van a encontrar muchas noticias que no fueron reveladas. Arce Gómez acepta diversos crímenes, los de la Comisión de la Verdad dieron un gran avance, los periodistas cuentan detalles muy particulares de ese tiempo. Pero queda claro que lo de Marcelo terminará cuando se halle el cuerpo. Ojalá pueda ocurrir, es algo que está en manos de las Fuerzas Armadas.

García Meza murió llevándose el secreto. Arce Gómez vive con un cáncer de piel que lo obliga a frecuentes operaciones, está muy mayor y demacrado. Lo propio el “Killer”. Es un trabajo que nos llama a todos los periodistas para poder honrar a quien dio la vida por la democracia en 1980.

PERFIL

Isabel Gezien Manzilla (27) es comunicadora social. Nació en La Paz, estudió en la Universidad Católica Boliviana. Tras titularse en 2014, cursó dos maestrías en las universidades españolas de Valencia y Complutense de Madrid, en marketing y neuromarketing, respectivamente. Ahora cursa una tercera, aplicada al marketing digital. Trabajó durante tres años en diario La Razón.

