Carlos Olivera: “Agetic debe ser totalmente transparente”

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) nació con el objetivo de implementar el llamado gobierno electrónico y las tecnologías de la información en el Estado. Pero, dadas las características del pasado Gobierno, se vio envuelta en la polémica sobre el fraude electoral de octubre. Es más, una ola de rumores y trascendidos le añadió la sombra sobre otro tipo de actividades irregulares. Respecto a la situación de esta agencia y la misión de superar esas sombras, Carlos Olivera Terrazas, su actual director, conversó con OH!

- Además de la compleja responsabilidad de dirigir una institución relacionada al desarrollo tecnológico, le tocó recibirla afectada por uno de los más graves hechos políticos en décadas. ¿Cómo encontró a esta agencia cuyo exdirector es señalado como protagonista del fraude electoral de octubre?

- Encontré una institución muy desordenada en todos sus planes, acciones y organización. No tenía un norte claro. No había una forma clara de seguir los procedimientos, los pasos a seguir en todas las unidades y áreas que tiene. Eso, sin dejar de lado de que había la percepción de que actuaba como la CIA cibernética del Gobierno, que como una intención oculta buscaba utilizar la Agetic para temas de inteligencia, de rastreo, de persecución. Había versiones de que usaban la tecnología, los recursos que tenía Agetic con ese propósito.

Ese tema ya lo conocía yo antes de ingresar. Entonces, desde el primer día me puse a ordenar e ir viendo, área por área, qué tipo de irregularidades hubo, qué tipo de cosas había que cambiar y mejorar. Sin embargo, hasta el presente no he encontrado indicios, al menos, en la magnitud que tiene este preconcepto de una agencia tipo CIA con hackers cubanos o venezolanos. De ese extremo que se menciona en comentarios, chismes y memes no he encontrado pruebas.

Sí hallé mucho descuido y mucho desorden. Y el desorden y el descuido sí abren una puerta para que se comentan muchos actos irregulares. Por ejemplo, en el tema de interconectividad con las instituciones los convenios son muy genéricos, no están detallados en temas de seguridad ni de procesos. Eso puede dar pie a que se cometan irregularidades. Entonces, estamos revisando, readecuando y reestructurando los convenios para que brinden esta seguridad. Estamos, de a poco, corrigiendo todas las cosas que se hicieron mal en la anterior gestión para recuperar la confianza en esta agencia.

-Hace unas semanas usted señalaba que la Fiscalía no había sido clara en lo referido a darle información sobre Nicolás Laguna. ¿Ya ha recibido mejor y mayor información sobre este señor Laguna?

- Desde un principio les buscamos para, uno, ponernos a disposición de la Fiscalía, poderles colaborar y, dos, para que ellos puedan compartirnos información, estar al tanto de las investigaciones y ver cómo podemos colaborar. Básicamente estamos en contacto con ellos, estamos esperando mayor información.

- ¿Y qué pudieron avanzar en cuanto a la extraña Unidad de Análisis de la Información que, según informaron, fue lo más llamativo que encontraron? ¿Se ha establecido qué es lo que esta unidad hacía?

- Cuando vi el organigrama me llamó la atención que se hayan reservado tantos ítems para esa unidad siendo otro el propósito de Agetic y con un norte más tecnológico. Después vi los informes del trabajo que se hizo y los resultados no justificaban la existencia de esta unidad.

Luego, la reestructuré para que esos espacios vayan a otra unidad, la Unidad de Calidad de Producto. Así no incurría en mayores gastos ni en pedir más ítems. Esta nueva unidad garantiza que los productos, que el software y los procesos que hace Agetic estén con la mejor calidad y seguridad posibles. En la institución no había el departamento para testear los productos antes de que salgan hacia el público, ahora sí estamos destinando unos ítems a esa función.

- ¿Se pudo establecer si esta Unidad de Análisis de Información o alguien relacionado con ella tenía acceso a sistemas informáticos de otras instituciones irregularmente?

- Los ítems creados para esta unidad eran más del área de ciencias sociales. Había sociólogos, investigadores, comunicadores, pero no existían personas muy relacionadas al área técnica. Entonces, no he encontrado evidencias de que ellos hayan hecho alguna manipulación informática. Ellos recopilaban, procesaban y analizaban datos. Si es que hubo algo irregular o extraño, lo hicieron por el lado de la información, pero no de una intromisión informática, a nivel hacker.

- ¿Qué riesgos hay de que hayan entrado a sistemas informáticos, a través de las aplicaciones Agetic, dada su estrecha relación con esta institución y otras como el Ministerio de Gobierno?

- Agetic, dentro de los proyectos que tiene, cuenta con la opción de interconectar instituciones. Por ejemplo, tenemos convenios con el Segip (Servicio General de Identificación Personal), con Impuestos, con el Ministerio de Economía, por nombrar algunos. No tenemos oficialmente ningún convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni con el Sereci (Servicio de Registro Cívico).

Ahora, para ver si se ha hecho algo oscuro o ilegal con estas interconexiones, si bien la Agetic está haciendo auditorías en comunicación y tecnología, muchos rastros son fáciles de eliminar. Son rastros difíciles de encontrar especialmente si ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos. Lo que quiero hacer es garantizar de que, a partir de ahora, esto ya no va a ocurrir.

- ¿Cómo lograrán ese objetivo?

- Todo el software que se produzca en Agetic será de código abierto y software libre, tal como manda la ley. Por ejemplo, el software del segundo aguinaldo estará publicado para que cualquiera pueda ingresar y revisar si hay alguna puerta trasera o algo irregular. Tenemos que ser totalmente transparentes, ésa es la instrucción.

En estos días estamos liberando buena parte del software y lo vamos a seguir haciendo. Durante toda mi gestión me comprometo a que el cien por ciento del software que se desarrolle en Agetic estará publicado. Todo el código fuente va a ser publicado. Ahí no hay ningún problema de seguridad porque al publicar el código no se exponen contraseñas, accesos ni llaves. Sólo se muestra cómo está fabricado para que se vea que no hay ningún elemento con el que se pueda robar archivos de usuarios o cosa parecida.

Otra cosa, todos los convenios con las otras instituciones están siendo revisados. Hoy me reuní con la gente de Impuestos. Me dijeron: “Queremos revisar y aumentar la seguridad”. Respondimos: “A sus órdenes, lo que ustedes pidan”. Entonces, todos los convenios serán revisados para que no haya espacios desde donde alguien maliciosamente pueda aprovecharse.

-¿Qué otros proyectos de seguridad se están trabajando para que la gente común tenga plena seguridad y pueda ejercer confiadamente su ciudadanía digital?

-Hay un producto importante: es una especie de autentificación. Es como cuando nos autentificamos al usar el Google y el Google Drive. Es importante porque uno pone un usuario que es su carnet y una contraseña. Tenemos que hacer que la sociedad confíe en este sistema que es muy vulnerable. Vamos a hacer una campaña en la que se mostrará todas las medidas de seguridad que estamos tomando para garantizar la confiabilidad.

Por ejemplo, con la banca: darle la opción al usuario que pueda identificarse con ciudadanía digital con su cuenta de banco. Digamos uno tiene cuenta en el BISA y la usa hace años. Entonces, el portal le diría: “¿Quiere usar la cuenta del Estado o la cuenta que tiene en el banco?”.

No nos interesa almacenar datos, queremos dar un servicio. Y si la banca u otra institución puede ayudarnos, bienvenidos. Queremos que la gente confíe, que pueda autentificarse. No es un afán de concentrar toda la información, todos los carnets. Como sea más confiable, lo vamos a hacer.

- En general, tras los cinco años que tiene Agetic, ¿considera que se ha desarrollado el potencial que podía lograrse en ese lapso?

- Veamos el camino que el anterior Gobierno recorrió en ciencia y tecnología. Empezó, en 2011, con una Ley de Telecomunicaciones y luego fueron sacando decretos y leyes sobre tecnología y culminaron con la creación de la agencia. Opino que hubo buenas intenciones, pero fueron mal ejecutadas. Agetic se queda corta en ciertas funciones, no está clara en otras. Será muy importante que en un próximo Gobierno se revise y vea cómo potenciar y hacer efectiva a la Agetic al momento de modernizar y desburocratizar el Estado y reducir la brecha digital.

A nivel normativo requiere una revisión. Tampoco se ha hecho un buen trabajo de comunicación para informar lo que es Agetic. Hay veces en las que vamos a algunas instituciones y nos preguntan, “¿qué es Agetic?, ¿qué hace?”. No se hizo una correcta labor para que se sepa cómo Agetic puede ayudar a las instituciones. Estoy potenciando la unidad de comunicación porque no basta con hacer las cosas, hay que darlas a conocer.

- En este breve tiempo del gobierno de transición, ¿cuáles son los principales proyectos de Agetic?

- Hay uno al que le tengo especial cariño, pues yo tengo trayectoria de empresario: es la desburocratización de los trámites de empresa. Nuestro desafío es crear un portal único para trámites de creación y gestión de empresa. Entonces, uno desde un sitio podrá crear su registro de comercio, su NIT, su planilla de empleados y comunicarse con la Aduana.

Estamos en conversaciones con la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu). Es un proyecto ambicioso para que uno pueda solicitar una copia legalizada de su poder, de sus documentos, de manera digital. Hay también otros proyectos más pequeños, pero de gran alcance. Por ejemplo, el “papel cero” que es lograr que en las instituciones toda la correspondencia interna, todas sus hojas de ruta sean digitales. Acá en Agetic hace más de dos años que no se usa papel, eso queremos replicar a otras instituciones.

PERFIL

Carlos Olivera Terrazas es desarrollador de software. Ha sido empresario y destacó especialmente por ser fundador de la empresa de aplicaciones móviles y videojuegos Island of the Moon. El 3 de diciembre fue designado como director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).