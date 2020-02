Carlos Manuel Rodríguez: “La descarbonización es un nuevo paradigma del desarrollo”

Texto: Mónica Oblitas de EDITAL para OH!

Fotos: MINAE

El ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, nos cuenta cómo es que su país se ha convertido en uno de los pocos del mundo que vive del turismo ecológico y que ha logrado aumentar su tasa de crecimiento bajo esta industria sin chimeneas.

Costa Rica ha sido coanfitriona de la PreCOP25 que se hizo en San José y que llegó con resultados optimistas a la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) que tenía que realizarse en Chile, pero que se trasladó a último momento a Madrid. Esta reunión ha sido considerada un fracaso para quienes buscan mayor ambición en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático.

-¿Cuál es su evaluación de los resultados de la COP25?

-La COP25 nos dejó dos resultados claros: uno es la gran distancia que hay entre la sociedad civil y los jóvenes, sobre todo con el nivel de ambición de los negociadores climáticos. Hay una brecha tremenda. Se esperaba mucho más en términos de compromiso y ambición. Lo segundo es que las grandes economías de este planeta se resisten a comprometerse a la disminución de emisiones que está basada en la recomendación de la comunidad científica.

-¿No considera que esta brecha se veía venir desde el inicio mismo de las COP?

-Es que vino la COP21 de París, que fue un paso positivo porque aunque teníamos el Protocolo de Kyoto no es hasta el Acuerdo de París que todos los países nos pusimos de acuerdo. Tardamos más de 20 años para ponernos de acuerdo en una meta que no va a ser suficiente para mitigar los impactos del cambio climático. Tenemos el reporte del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) que nos dice que 2 grados no son suficientes, que tiene que ser 1,5 grados menos y de ahí es que hay todo un movimiento para aumentar el nivel de ambición que refleje esa meta. Ahora el reto lo tenemos más en la COP 26 que es donde vamos a revisar todas las NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas) que reflejen el 1,5. El artículo 4 inciso 19 del Acuerdo de París establece que los países tienen que hacer un plan de implementación de las NDC que es lo que Costa Rica ha hecho a través de su plan de descarbonización.

-¿Cuál ha sido el gran fracaso de la COP25?

-En el caso de la COP25, el que no haya un acuerdo en el artículo 6 es el mayor reflejo de que existe una gran resistencia al cambio. El 80% de las emisiones contaminantes del mundo son responsabilidad de 20 regiones, tomando en cuenta que la Unión Europea es una región. Yo soy copresidente del NDC Partnership y estamos promoviendo y ayudando a los países en la revisión de sus NDC, tenemos a 80 países comprometidos en esta coalición, pero el total de emisiones de esos 80 países apenas suma el 10 por ciento de las emisiones del planeta, los grandes contaminantes no están: Rusia, Estados Unidos, Australia, Japón, Brasil... Yo no pondría a China e India en esta primera lista, los pondría en una segunda lista porque han hecho cosas muy interesantes, pero sin duda no es suficiente. Veo un vacío entre las cosas locales que han hecho esos dos países con la necesidad de tenerlos como grandes líderes de los procesos de negociación.

Los países que se han comprometido no solamente son los que más compromiso tienen, sino que son los más vulnerables y los que más rápidamente sienten el impacto del cambio climático. Pero son también países que entienden, y en este caso está Costa Rica, que la descarbonización es movernos hacia un nuevo paradigma del desarrollo, hacia una sociedad más inclusiva, más digitalizada, más descentralizada y con un sistema económico muy diferente del que tenemos actualmente.

-Usted ha dicho que el sistema de consenso de las Naciones Unidas no es suficiente, que no se puede aceptar pasivamente las decisiones que afectan a los más vulnerables…

-Es terrible, particularmente porque el 80% de las emisiones son generadas por 20 regiones. Entonces, la lógica y los hechos nos indican que no necesariamente debemos depositar todas nuestras esperanzas en el acuerdo multilateral y en el sistema de las Naciones Unidas. Aquí es donde yo veo que hay dos elementos que van a jugar con mucho peso: uno es el movimiento de los jóvenes al margen de lo que pasa en la convención, el otro factor es el del sector privado. Estuve en Davos, en el foro económico mundial, y fue impresionante ver el nivel de compromiso y de avance de muchas de las grandes empresas hacia la descarbonización de sus operaciones.

-Si usted tuviera la presidencia de la COP, ¿qué haría para que sea más operativa, para que dé mejores resultados?

-Si yo tuviera la presidencia de la COP, sería muchísimo más autoritario en cómo se llevan las negociaciones y en cómo se toman las decisiones, pudiendo, con esa dosis de autoridad, reflejar fielmente el deseo, la voluntad y la aspiración de la mayoría de las partes.

-¿Cree que parte del fracaso de la COP25 se debió a la presidencia que tenía Chile a través de la ministra Carolina Schmidt?

-Creo que la presidencia de Chile nos quedó debiendo. Y mucho.

-Uno de los pilares del plan de descarbonización de Costa Rica son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, ¿cómo funcionan?

-Son soluciones que nacen de abajo hacia arriba y cuando llegan arriba, la comunidad científica nos dice cómo resolver el problema, por ejemplo, del sector energético. Si no capturamos ese carbono que ya emitimos y lo hacemos a través de actividades forestales y de conservación, no vamos a lograr nunca el 1,5. Tenemos que hacer dos cosas, parar la deforestación para evitar que las emisiones se vayan donde no queremos y esas toneladas de carbono que están donde no queremos tenemos que atraerlas y fijarlas en el suelo, ¿cómo se hace eso? A través de soluciones basadas en la naturaleza: restaurar áreas degradadas, volver a tener bosque donde los perdimos y eso se puede dar, y aquí el ejemplo de Costa Rica, sin que eso sea un freno al desarrollo económico y social.

-Bolivia ha sufrido hace poco los mayores incendios forestales bajo la premisa de la quema para nuevo uso de tierras, ¿cómo evitan eso en Costa Rica?

-En Costa Rica eso no pasa porque hemos creado los incentivos para que no sea atractivo quemar el bosque. A la gente de Costa Rica se le paga por los servicios ambientales que da el bosque. Si se le paga al dueño del bosque una suma que es superior a las otras actividades que no queremos, como la quema, por una razón obvia él no lo va a hacer. Tenemos el pago por servicios ambientales que nos ayuda mucho y tenemos otra cosa que nos ayuda más que es el turismo de naturaleza, es decir, que la suma de ambos se convierte en un incentivo económico que es superior a tener que deforestar. Esta es una manera muy macro y simplista de explicarle cómo hemos hecho, pero llegar allí requiere una gran cantidad de tareas y superar complejidades.

-¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para llegar a donde está ahora Costa Rica?

-Uno de ellos es el conflicto de la agenda de conservación y la de agricultura o agropecuaria. En los países la deforestación pasa porque tienen un Ministerio de Agricultura y Ganadería que es el que promueve esa actividad, pero ¿dónde queda la agenda de conservación? ¿Cuál es el beneficio económico para la gente? No es sino hasta que las dos instituciones dentro del mismo Gobierno y dentro del mismo país se ponen de acuerdo de cómo pueden trabajar mejor a nivel del patrimonio natural que se tienen resultados. Hay suelos con aptitud agrícola y lo lógico es que estén dedicados a la agricultura, pero si se tiene suelos que son frágiles y que no son de aptitud agrícola no es justificable la deforestación.

Se requiere mucha información científica. Costa Rica el año 93 definió una tecnología de uso del suelo para saber cuáles son las tierras buenas o cuáles son las tierras marginales para poder subsanar el conflicto que hay entre agricultura y conservación. Empezamos a crear instrumentos que nos han venido cerrando la brecha entre estas dos instituciones generando resultados muy favorables.