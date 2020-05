Gary Daher: “Como ejecutivo, vi los prejuicios que hay contra los escritores”

Gary Daher ha logrado armonizar dentro de sí mismo al ingeniero electrónico, al ejecutivo empresarial y al escritor durante cuatro décadas. Así, entre la ciencia aplicada y el arte, se dio modos para una vasta producción literaria que le ha merecido reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sobre esa labor, enriquecida además por un destino de viajero, conversó con OH! esta semana.

—Leí en uno de sus textos que usted se define como una especie de boliviano integral. Sus padres eran de raíces beniana y cochabambina, pero conoció profundamente y residió en diversas ciudades y pueblos del país. Resulta todo un privilegio asimilarse así a Bolivia, ¿no es cierto? Y más cuando hay la vocación de escritor.

—Así es fue un privilegio. Todo eso ha construido en mí una mirada que quiere ir más allá del paisaje. Puede ser hermoso, singular y particular el paisaje de donde uno nace, y, sin duda, está también profundamente el corazón de uno. Pero ese corazón va ganando otros espacios que lo van haciendo más amplio, en este caso, se llena de toda Bolivia.

—¿Cuándo le apareció la musa de la escritura?

—El deseo de escribir me nació en Roboré, un lugar que amo intensamente. Un día de esos, por diversas circunstancias, papá no estaba con nosotros. No había ninguna persona mayor que pudiese ayudarnos y mi hermano debía recitar un poema a la madre. Yo apenas tenía nueve años de edad y él, que es un año menor, me pidió ayuda.

Busqué en todos los libros de papá algún poema a la madre y no hallé ninguno. Entonces me dije: “Escribiré uno”. Lo hice y mi hermano declamó en la hora cívica. Eso marcó para mí como el comienzo de todo este proceso. Naturalmente que ha sido algo paulatino.

—Conocemos casos como los de Sabato, Nicanor Parra o Rafael Soler, que hicieron carrera en las ciencias exactas y luego o paralelamente en las artes. ¿Cómo fue el suyo? ¿Por qué estudió Ingeniería Electrónica y no Letras?

—Yo ya había trabajado bastante la literatura cuando salía bachiller. Vivía en ese tiempo en Trinidad y le mostré algunos de mis escritos a un gran periodista del diario Presencia, Gustavo Nagashiro. Él me sugirió que estudiara Letras y a mí me gustaba esa idea, pero no sabía qué iba a opinar mi padre. Entonces, el profesor Nagashiro, que era muy amigo de mi progenitor, fue a hablar con él para convencerlo.

Mi padre de alguna manera también me había encaminado a la declamación y la escritura. No era ajeno a esta mi tendencia. Pero, cuando se fue el profesor, me miró y me dijo: “¿Qué quieres hacer?”. Le respondí: “Quiero estudiar Filosofía y Letras”. Entonces me preguntó: “¿Quieres morirte de hambre?”.

Me dejó dubitativo. Y luego fundamentó: “Tú eres bueno en los números. Estudia, por favor, cualquier cosa con números”. Fue muy fuerte esa determinación de mi padre, así que me inscribí en Ingeniería, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Inicié en Civil, luego me pasé a Electrónica. En mi vida, luego, desarrollé la ingeniería en el área petrolera, en la civil y diversas áreas de la técnica. Pero jamás abandoné la vocación por las letras.

—¿Cuánto alimentan el alma de un escritor los rigores de la vida de un ingeniero y ejecutivo? Entiendo que algunas experiencias en otros confines del planeta le inspiraron importantes textos.

—Descubrí que uno no es sólo una línea de mirada, como pueden ser las letras, la comunicación o la poesía, uno de los niveles más profundos de la palabra. También está la interrelación personal con ese entorno relacionado a la organización y procesos que llevan a la técnica y a los resultados efectivos.

—¿Algunas obras que le hayan inspirado sus experiencias como ejecutivo?

—Varias. Por ejemplo. A mediados de los 90, yo dirigía una compañía que desarrollaba tecnología, de sistemas y electrónica, en La Paz. Entonces grabé el proceso de una negociación con una fábrica de chips en Ucrania. Ellos los habían producido para armas, pero con la Perestroika querían aplicarlos a proyectos civiles y hacerlos redituables comercialmente. La idea era adaptar equipos antiguos a nuevos.

Viajé, y el vuelo que iba a Kiev no hizo escala en Moscú. Entonces, por la confusión de itinerario, la gente que debía esperarme no me esperó. Pasé una peripecia durante 24 horas. No hablaba ni ruso ni ucraniano, no conocía a nadie. Era un lugar muy inseguro en esos tiempos. Aquella experiencia que relaté a la grabadora, años después, en 2001, la plasmé en mi novela El huésped. Es una mirada del mundo distópico, que es, en realidad, el que vivimos.

—Tiene escritos 17 libros, logró premios, ha hecho gestión cultural… ¿Cómo hizo para equilibrar su tiempo entre la labor de ingeniero o de ejecutivo, que es absorbente, con la de escritor?

—Le robaba tiempo a esa vida para hacer lo que yo amaba: escribir. Respondiendo a lo que los jefes esperaban de mí, a tiempo completo, pude avanzar en los dos espacios.

—¿Cómo fue su experiencia de ejecutivo en medio de los años críticos para la política gasífera boliviana?

—El año 2002, creamos en Bolivia la Fundación para la Industria Energética y el Resguardo Ecológico de Bolivia (FIERE-Bolivia). Estaba conformada por ingenieros, abogados y gente estudiosa de toda naturaleza. Fui secretario ejecutivo de FIERE-Bolivia y empezamos entonces a producir una serie de documentos muy importantes que terminaron llegando al Congreso. Entrevistamos a muchos legisladores para que comprendan que los impuestos que se cobraban a las empresas petroleras eran muy bajos.

Postulamos en los siguientes años un cambio en la política energética y el desarrollo de la industria del sector, pero, a la vez, una política de resguardo del medioambiente. Hubo frutos porque muchos de los artículos de la primera Ley de Hidrocarburos provinieron de nuestras propuestas. A causa de esa labor, fui ejecutivo de la empresa Andina y presidente de Transredes durante cuatro meses. Resultó una experiencia incómoda, en medio de la disputa política entre Santa Cruz y el Gobierno del MAS que no seguía la línea que decía seguir. Entonces me aparté, me curé en salud, para no comprometerme ya con ese Gobierno al que luego critiqué fuertemente en diversos documentos.

Fue una experiencia que, por otro lado, me mostró cómo existe una serie de prejuicios. Recuerdo, por ejemplo, que cuando asumí la cartera, uno de los periódicos tituló: “Poeta asume la dirección de Transredes”. Vi ese prejuicio que supone que un escritor no tiene ninguna capacidad para estar en el mundo ni para realizar labores efectivas. Y tengo muchos compañeros de letras que son grandes ejecutivos y demuestran que una cosa no está divorciada de la otra.

—Sus textos llegan a ahondar en los enigmas de la existencia, en lo mítico, en lo esotérico. ¿Es, por ejemplo, La piedra sagrada, una suma de los elementos que marcan el contenido de su obra?

—Es el resultado de una vivencia con relación a lo que significa el estar en el mundo. Nos lleva a la filosofía que nos acerca a lo más profundo de las cosas, a la interrelación que el hombre tiene con el Universo y a la Divinidad. La piedra sagrada son tres libros de la mirada que Gary Daher tiene con relación al Universo y al camino interior. Nunca dejé de reflexionar al respecto. La propia novela El huésped es un intento de mostrar cómo se puede caminar hacia adentro. Es una metáfora, una manera menor a lo que ahora, a mis sesentas, trabajo en mi obra, ya mucho más dedicado a la literatura.

—Su vocación le ha dado también mucha fuerza para la gestión cultural. ¿Cuál es su labor en esa área actualmente?

—Sí, me aplico a los encuentros literarios y también a las ediciones. Soy coeditor de una de las revistas literarias más importantes del país: El ansia. Es anual, extensa, si consideramos que tiene casi 300 páginas. Hacen la mirada de tres escritores bolivianos destacados de la contemporaneidad que queremos que la gente conozca.

Pero también tengo una línea de actividad muy importante como parte del periodismo. Incluso, fui director regional de Presencia del Oriente, creada durante los últimos años de Presencia en Santa Cruz. Hoy también participo de un proyecto de comunicaciones que se llama Tercera Opinión. Siempre estuve en la línea de la palabra tratando de llegar a la vocación primera.

—¿Cómo ha impactado el golpe de la Covid-19 a la actividad literaria y la gestión cultural?

—Respondemos al desafío. Acaba de publicarse una postal mía sobre el coronavirus en el New York Times. Los escritores están buscando cómo expresarse en función a lo que está ocurriendo. Obviamente, el impacto también llega al proceso de las actividades culturales porque no podemos reunirnos físicamente. Pero todos estamos haciendo esfuerzos por tener reuniones virtuales.

He participado hace unos días de un encuentro internacional que fue convocado por la universidad colombiana de Cuenca. Nos reunieron prácticamente a todos los poetas de Latinoamérica. Como siempre, vamos buscando las maneras de expresarnos. De eso se trata.

PERFIL

Es ingeniero electrónico por la Universidad Mayor de San Andrés y Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, España. Poeta, narrador y ensayista. Ha escrito 14 libros de poesía y tres novelas. Varias de sus obras han sido editadas en Venezuela, Brasil y España. Habla varios idiomas y, en esa función, ha traducido diversas obras de autores clásicos del latín y de la poesía brasileña. En 2006 ganó el premio Yolanda Bedregal por su obra La oruga interior.