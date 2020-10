Julieta Montaño: “La lucha contra el machismo no es de amigo a enemigo”

La desigualdad, la discriminación y la violencia contra la mujer aún son patentes en Bolivia. Sin embargo, también son evidentes su mayor presencia y una creciente lucha en favor de sus derechos. La reconocida activista y abogada Julieta Montaño Salvatierra hace en esta entrevista un virtual balance sobre la lucha feminista en nuestro país.

-Pareciera que pese a que hay más organizaciones feministas, más reflexión, más toma de consciencia, la violencia contra la mujer mantiene sus niveles en Bolivia. ¿Por qué?



- Efectivamente hay una mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a visibilizar el problema de la violencia machista como un problema social. Lo visibilizan como un problema que afecta no solamente a las mujeres, sino a hombres y mujeres. Ello porque un agresor finalmente, en algún momento, termina viendo frustrado su proyecto de vida porque irá a parar a la cárcel. Pero lo que no se ha hecho en nuestro país, especialmente en los últimos 14 años, ha sido dotar una institucionalidad sólida. Una institucionalidad para que desde el Estado se pueda encarar el problema desde tres puntos de vista: la educación, la salud y la justicia.

Tenemos un sistema de justicia que es lamentable no sólo por la corrupción, sino también por la incapacidad y la mediocridad de los operadores de justicia. Tenemos un sistema educativo que no da pie con bola porque inventan uno y otro programa de educación. Son programas que, al final, no tienen ni siquiera las posibilidades de ser aplicados en su integridad, como pasó con la Ley Avelino Siñani. Quedó en nada.

Cada cual interpretó como creía que debía interpretar. No hubo nada que pueda efectivamente llevarnos a una educación integral que incorpore temas de las relaciones de género entre hombres y mujeres. Temas sobre derechos humanos para que cada sujeto, cada niño se identifique como ciudadano con derechos y con obligaciones.

-En ese escenario, lo que parece tocar fondo es la justicia, ¿no es cierto? Es fácil que violadores, pederastas y feminicidas sean liberados, pero resulta muy difícil procesarlos y, peor, condenarlos.



- Siempre lo he denunciado: lo que las autoridades han hecho es burlarse de nuestras demandas y expectativas aprobando leyes. Fueron leyes a pedido del público, pero leyes que no tenían sustento ideológico claro ni infraestructura institucional sólida que haga cumplir la ley. Una institucionalidad que permita que la ley cumpla por lo menos uno de los objetivos como es la prevención y luego, recién, la sanción.

Por ejemplo, la Ley 348 fue aprobada con bombos y platillos y la promesa de que sería una ley integral para combatir la violencia, pero se quedó en la parte punitiva. Aumentó las penas para uno y otro caso, pero llevó al caudal del derecho penal todas las conductas. No era necesario llevarlas, sino guardar el derecho penal para hechos tan aberrantes como la violencia extrema, como feminicidios y violaciones. Pero actuaron mareando la perdiz, induciéndonos a las mujeres a ilusionarnos con que el derecho penal tiene la varita mágica para resolver los problemas sociales.

No es la prisión, por todo y por nada, la que resolverá todos los problemas. Lo que necesitamos es una buena política de prevención e instituciones sólidas. Necesitamos una justicia que sea capaz de resolver, con la celeridad requerida, y aplicar a cada quien la sanción que le corresponda.

- Se suponía que, en un gobierno como el anterior, identificado con diversas reivindicaciones sociales y donde surgieron parlamentarias y ministras muy activas, algo de eso iba a pasar. Pero sorprendió que ellas cuando se producían hechos de machismo, a veces muy graves, enmudecían. ¿Por qué es tan fuerte esa estructura de poder machista?

- No debemos perder de vista que la presencia de las mujeres en el poder no elimina el machismo. Si las que van a ocupar espacios de poder van con mentalidad de macho, no les interesará atacar desde las raíces ese problema. Ellas irán a hacer lo que han hecho todas las mujeres que estuvieron en el anterior gobierno: simplemente cacarear lo más que podían cuando estallaban problemas políticos que afectaban la imagen del señor que era, más o menos, el dueño del circo. Pero no les importaba nada lo que podía estar pasando en su pueblo, en su comunidad, en su sociedad.

Podían estar matando mujeres, sabían perfectamente del crecimiento de los índices de violaciones sexuales contra niñas y mujeres. Sabían cómo había aumentado de una manera espantosa el problema de la trata y tráfico en las comunidades indígenas. Y sabían cómo había crecido en el país el negocio de la pornografía que involucra a niñas y niños. Pero ellas, desde su sitial de poder, no se molestaron, ni siquiera en hacer una acción de fiscalización.

No recuerdo una sola vez en que hayan convocado al Comandante General de la Policía para que informe sobre qué políticas estaba asumiendo para combatir la trata, la explotación de la prostitución, la violencia sexual, la violencia doméstica que llega al feminicidio. Nunca lo hicieron. Eso debe hacer que reflexionemos ahora que estamos en vísperas de elecciones. Es importante que las mujeres ocupemos espacios de poder. Pero si somos mujeres que tenemos cerebro de hombre, será muy difícil que aportemos a la causa de las mujeres.

- ¿No hay un escenario muy polarizado? Pienso en esa pugna entre extremos como los grupos “pro vida”, por un lado, y a los que se denomina de “ideología de género”, por el otro.

- No creo que exista una ideología de género. Ese es el invento de aquellas corrientes que se esfuerzan en negarles derechos a las mujeres. Buscan negarnos la condición de seres humanos libres, independientes y con consciencia propia. Quienes se denominan “pro vida” son un grupo muy poderoso a nivel mundial. Se ocupan de levantar polvareda para ocultar grandes negociados. Así sucede, por ejemplo, en México, donde los grupos “pro vida” se hallan metidos en los negocios más sucios, tal cual ha sido develado.

Supuestamente defienden la vida, pero están metidos en negocios de armas, trata, prostitución… Salen únicamente para manifestarse como antiabortistas, pero son incapaces de resolver los problemas de los niños de la calle. Son incapaces de aportar a la solución de los problemas de niños que son hijos de mujeres que están en el trabajo informal, en el mercado. No ayudan a esos niños que corren riesgos y están abandonados no porque sus madres sean malas, sino porque no hay condiciones para cuidarlos adecuadamente.

Si fueran pro vida, crearían guarderías, impulsarían la adopción y serían los primeros en adoptar niños abandonados. Pero ni adoptan ni impulsan políticas en favor de la infancia.

- ¿No le parece que en el otro extremo también hay grupos que con sus acciones crean efectos contraproducentes?



- Como en todo, así como dentro de la izquierda hay quienes quieren poner bombas y quienes quieren llegar al poder a través de elecciones. Dentro del movimiento feminista, hay gente que tiene otras formas de expresión con las que no coincidimos. La agresividad con la que plantean sus propuestas hace que al final terminen uniéndose con el machismo, tanto jalan los extremos que terminan uniéndose. Eso sucede con estos movimientos que creen que el problema es amigo–enemigo. La lucha contra el machismo no es de amigo a enemigo, sino de desmontar una estructura que está presente en la sociedad.

Esa lucha nos va a llevar muchísimos años. No olvidemos que el patriarcado lleva más de 5 mil años muy bien instalado en la humanidad y que los movimientos feministas no tenemos más de 200 años. Hubo épocas en las que se las quemaba acusándolas de brujas. Hoy en los países árabes musulmanes se las estigmatiza por conducir un carro o intentarlo, por mostrar la cara o ejercer una profesión, como sucede en Irán. Las condenan por el sólo hecho de que quieren ser libres.

-Pero también hay avances notables, ¿no es cierto? Hoy en Bolivia se destacan muchas empresarias, ejecutivas en la banca, en medios de comunicación, en gremios, etc. Incluso llegó un momento en la que las tres principales autoridades del país eran mujeres. ¿Qué opina al respecto?



- Es, efectivamente, un gran avance, un avance logrado por movimientos feministas. Pueden varias de ellas decir que no son feministas, incluso alguna podrá renegar del feminismo, pero es gracias al feminismo que llegaron donde han llegado. Somos las feministas quienes estamos poniendo sobre el tapete, día a día, los problemas que enfrentamos en la sociedad y la exclusión en la que nos han mantenido para no acceder a cargos jerárquicos.

Por ejemplo, ¿por qué se incorporó a la Constitución Política la norma de la paridad en los cargos electorales? Es precisamente porque las feministas nos movilizamos. Nada, absolutamente nada, de lo que hay en favor de las mujeres ha sido una concesión de los hombres. Es producto de las organizaciones feministas. Es producto de las líderes feministas que lucharon para que tengamos esto que tenemos y que sigue siendo muy poco. Ello porque no llegamos ni siquiera al 30 por ciento en efectivo ejercicio de cargos de responsabilidad ni en el sector público ni en el privado.

-¿Qué tanto se avanza en Bolivia en la lucha feminista en relación a otros países?



- En todas partes hay problemas para las mujeres. Pero en otros países se va avanzando porque tienen paralelamente una institucionalidad democrática muy sólida. Entonces, las instituciones que se crean al calor de una ley van cumpliendo con el propósito de esa ley. Eso no sucede en nuestro país. Tuvimos una hemorragia de leyes, pero no avanzamos nada ni en recursos económicos ni en recursos humanos ni mucho menos en institucionalidad. Hay países que tienen menos leyes que nosotros, pero tienen una institucionalidad más sólida y las mujeres mejor resguardados sus derechos.