Carlos Valverde: “Creo que hay una oportunidad en las próximas elecciones regionales”

Duelos personalísimos, revelaciones incómodas para los políticos, análisis donde siempre acentúa sus convicciones, todo condimentado con algunas palabras picantes y buen humor. Ése el ritmo que marca al conocido Carlos Valverde Bravo. Esta semana conversó con OH y en la charla no faltó ninguno de aquellos ingredientes.

- Reviso la lista de sus encontrones. Están desde el expresidente Evo y la alcaldesa interna de Santa Cruz hasta Gloria Limpias. Una frase, atribuida a George Orwell, dice: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas”. Parece que está muy de acuerdo con ella, ¿no?

- Ahora mismo, pasa con Martín Dockweiler. Sí, el periodismo es básicamente un contrapoder. Entonces si se molesta al poder, se está haciendo bien el trabajo. Creo que he hecho siempre un buen trabajo. El tiempo me ha dado la razón y pude demostrar lo que dije. Así que estoy tranquilo haciendo lo que hago. Seguramente vendrán más. No olvidemos que están volviendo “ellos”.

- En esa lista, el pleito con Luis Fernando Camacho fue uno de los que más rápidamente se precipitaron. ¿Por qué?

- Fue un enfrentamiento tonto. Él lo inició y no supo cómo terminarlo. Teníamos una muy buena relación. Él venía a mi oficina, conversábamos. Cuando la movilización de los 21 días, me pedían desde el Comité Pro Santa Cruz que vaya a las rotondas y a los bloqueos a explicar cómo iba la cosa. Todo iba bien hasta que se posesionó el Gobierno de Jeanine Añez. Entonces la gente que trabajaba con Camacho se ve beneficiada con varios cargos, y yo recriminé eso.

Dije: “La gente no se sacrificó como se sacrificó para que el presidente del Comité Pro Santa Cruz tenga cargos para su gente”. No olvide que él puso al subgerente de la Nacional de Seguros como Director Nacional de Impuestos Internos. Y la Nacional de Seguros tenía problemas de impuestos con el Estado. Y como ése puso muchos cargos.



Lo critiqué y él salió a contestarme de una manera descortés, sin nombrarme. No solo eso, sino que sugirió que yo había tenido acuerdos con el Gobierno de Evo Morales para mi retorno a Bolivia. Dijo: “Si tuvo o no tuvo acuerdo, son cinco pesos aparte”. Ahí se me salió la cadena y dije: “Tus cinco pesos te los metes en el c… Vos no me vas a faltar el respeto”.

- ¿No hubo intentos de reconciliación?

- Él trató de componerla escribiéndome. Tengo guardado todo eso. Como a él le gusta grabarlo todo, dije “mejor lo guardo”. Luego, cuando volvió definitivamente de La Paz, hubo un cabildo más chico. Y a él le molestó mucho que, a medida que iba agradeciendo a la gente, desde abajo le gritaban: “Vaaalverde, Vaaalverde…”. Desde ahí dejamos de tener relación. No es que sea por un asunto familiar ni nada de eso. Ése fue el detonante. Después sus amiguitos resultaron ser lo que todos temíamos, terminaron saliendo mal. Pero, en suma, yo no busqué pleito, sino que hice una queja que, coincidirá usted conmigo, era pertinente. ¡Cómo puede haber un movimiento como el que hubo para que el presidente del Comité Cívico se beneficie con cargos para sus amigos o sus empleados!

- Como fenómeno político, qué de bueno y qué de malo considera que trajo Camacho a la política boliviana.

- No le he quitado ningún mérito. Es puro carisma, es muy torpe, es muy poco preparado políticamente. Es un tipo muy vivo, muy rápido. Cuando todo el mundo en Santa Cruz le pedía que se baje, curiosamente, su “enemigo” sugería que no se baje porque él tenía derecho a ser candidato.

Tiene una gran capacidad de arrastre. Sé que ha sido usado por sectores cruceños para apartarlo a Rubén Costas. Lo vieron con condiciones y comenzaron a trabajarlo para que lo saque a Costas porque para ellos no hay espacio para dos. Sé quiénes son. En ello está Freddy Teodovich, Juan Carlos Durán; según me dicen, está Centa Rek, más parte del grupo Cencapaz que era el Centro de Capacitación Política del MNR.

Creo que Camacho tiene mucho empuje, pero poca planificación y poca disciplina. Tiene más contras que a favor, pero cuando lo pones en la calle, se traga al mundo. Tiene un voto interesante en Santa Cruz, aunque no logró superar al de Carlos Mesa del año pasado. Por otro lado, se hizo apoyar con Wálter Chávez. Tengo testimonios que confirman eso. Pero ese no es su problema, Chávez es un estratega político. Pero Camacho debió avisar eso cuando la gente le cuestionó. Es decir, mienten mucho y tienen que construir otra mentira para tapar la anterior.

- ¿Y su futuro?

- No sé si él vaya a seguir. Parece que acá empieza su campaña y su accionar político. Lo anterior fue el reflujo de la ola de 21 días. Ahora hay que verlo en lo que pueda hacer como perdedor. Además en Santa Cruz ya lo están criticando mucho porque su presencia le perjudicó a Mesa. Pero yo pienso que Mesa debió haber buscado los votos solo y no andar esperando que se baje Camacho.

No sé si tendrá temple para seguir en la oposición. No sé si es capaz de dirigir una bancada opositora, ser su líder, dar directrices… Creo que ahí tiene problemas.

- Giremos hacia el centro político. ¿Cree que Carlos Mesa y, tal vez, Tuto Quiroga estén en proceso de retirada tras lo sucedido en esta elección?

- Tuto no va a estar de retirada, es un animal político. Mesa ha comprometido su participación en política y en la dirección de Comunidad Ciudadana. Ojalá lo logre. Pero pienso que el problema político es la falta de partidos políticos. Si no hay partido, se tiene rejuntados de gente no orgánica y que no piensa igual, sin ideología, sin estructura ni organización. No se tiene cuadros que construyan una misma idea.



Hay en las agrupaciones ciudadanas gente muy variopinta. Eso hace que el objetivo del común sucumba muchas veces frente al interés particular.

- Vamos hacia la izquierda. ¿Cree que Arce pueda ser una especie de Lenin Moreno? ¿O se impondrá la figura de un Evo en el poder y Arce en la presidencia?



- Es de esperarse que se pueda parecer a Moreno. Quién gana trata de no tener un pasado, pese a que Arce tiene un pasado raro. Fue quien le dio todos los gustos del mundo al presidente Morales. Tiene muchos sobreprecios en muchas obras. Calculo hasta ahora más de 2.000 millones de dólares en sobreprecios donde Arce tiene responsabilidad. A ello sumamos la subida de su fortuna personal que reveló la Unidad de Investigaciones Financieras. La incrementó en 5 millones de bolivianos con un sueldo de 20 mil.



Sin embargo, tiendo a pensar que le va a ser difícil liberarse de Evo Morales. De todas maneras, se puede destacar que en su primer discurso no nombró a Evo. Pero Arce tendría que ser una mezcla de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos.

- ¿En esta victoria masista habrá perdido Álvaro García Linera?

- No creo. García Linera está convenientemente retirado. Seguramente en algún momento pretenderá volver. En el libro que escribió su hermano, Raúl García Linera, dice que ellos ya están afuera de lo que quedó.

- Si Arce no llega a ser un Lenin Moreno y Evo se convierte en poder detrás del trono, ¿cómo piensa que será el escenario?

- Si Evo es el poder detrás del trono, en seis meses o en un año, cuando esté fuerte nuevamente, le hace a Arce convocar a elecciones y se hace posesionar de Presidente. Evo Morales no está dispuesto a compartir el poder con nadie. Él sólo se siente bien teniendo el poder absoluto.

- El resultado vuelve a poner el poder político en el occidente frente al poder económico en el oriente. ¿Qué tipo de coyuntura generan esas polaridades?

- El establishment paceño, que es muy fuerte, vio el peligro de que el poder económico avance hacia el poder político. Y nuevamente jugó la victoria del MAS a través de todo el entramado que tiene. Son muy hábiles, tienen muchos años haciendo política. Creo que hay una oportunidad en las próximas elecciones regionales. Ahí la gente tendrá la oportunidad de establecer contrapesos.

Se podrá decir: “Ellos tienen el poder nacional, pero nosotros podemos tener el local”. Hay que trabajarlo y tenerlo. Un vez que se lo tenga será mucho más complicado para el Gobierno hacer lo que le dé la gana. Las cosas se pueden equilibrar un poco.



- Branko, Costas, Camacho… Parece que se viene una disputa muy ruda en Santa Cruz para esas elecciones. ¿No es cierto?

- No veo por qué Branko y Rubén no se puedan unir. Tienen celos de muchachos entre ellos, pero los mismos objetivos. Habrá que ver si Camacho es candidato a algo. Supongo que le ofrecerán el premio consuelo. Pero habrá que ver si la recriminación de la gente está en su punto alto por la derrota del domingo.

Rubén Costas ha dicho que ya no será candidato a Gobernador, puede ser Alcalde. Branko Marincovich puede ser candidato a Gobernador.

- A propósito de la Alcaldía. Santa Cruz capital está descuidada y es víctima de proyectos monstruosos, destrucción de áreas verdes, “nuevas ciudades”, etc. Hace varios años que le hace falta un Alcalde que esté enamorado de esta ciudad, ¿no?



- Sí. Santa Cruz tiene una ventaja grande: la gente llega y encuentra qué hacer. Tiene la segunda población de cada departamento, o sea, la segunda población de paceños, potosinos, tarijeños, etc. En un momento dado tuvo una tasa de 8 por ciento de crecimiento anual entre inmigraciones internas, externas y crecimiento propio. Pero no hubo eclosión. Los ricos que llegan invierten y los pobres que son expulsados de sus regiones se adaptan.



El problema es que se jugó mucho con esa gente y se la trabajó políticamente. Se les dio permiso para que hagan y deshagan. Eso creó un acelerado desorden. Añadamos las construcciones y barbaridades como esa “Nueva Santa Cruz”, tan violatoria de normas ambientales. Entonces tiene que venir un Alcalde que haga las cosas como se deben. Y los ciudadanos deben involucrarse en hacer su ciudad. Hay varios grupos de intelectuales que están trabajando el problema ciudad con una calidad increíble.

Creo que tenemos la oportunidad entre todos de que, una vez que se vaya el “percysmo-sosismo”, hagamos una mejor ciudad. Santa Cruz, cada cinco años, es una ciudad 200 millones de dólares más cara simplemente por las coimas. Imaginemos que llegue alguien que baje ese porcentaje, ¡lo que se podría hacer con esos 200 millones de dólares!

- Sin querer queriendo, se adelantó al periodismo del siglo XXI. ¿Cómo van sus cifras de audiencia en las redes sociales?

- Mis hijos me insistían que entre. Y entré al Facebook el 2015. Tenía unos 5.000 amigos y muchos me pedían que amplíe. Cuando decidí hacerlo me di cuenta de lo que valía. Tengo más de 660 mil seguidores. En la época de los 21 días tuve 42 millones de reproducciones. Normalmente tengo entre 3,8 y 4,2 millones de reproducciones mensuales.



Youtube, de vez en cuando, me manda unos centavos que me vienen muy bien. Ahora estoy hurgando el Tik Tok. Mi hija menor me lo ha sugerido y yo les hago caso a mis hijos en esto. Lo disfruto.

- ¿Algún otro libro en camino?

- Sí, es sobre los 21 días. Se llama “21 días, la rebelión de los que faltaban” porque los que salieron a la calle fueron quienes no salían nunca.

- ¿Se arrepiente de alguno de los líos que desató desde su programa?

- No. Fue trabajo periodístico. El tiempo me dio la razón. Investigué mucho para mis denuncias. Es justo lo que les digo a mis alumnos en la universidad: Hay que ser paciente. Lo importante no es la primicia, sino la constatación. Bueno, cuando estaba dando clases. Desde marzo le tengo respeto a la Covid-19 porque tengo Chagas, presión alta y 63 años. Así que el domingo fue la primera vez que salí, voté y volví de inmediato. Estoy trabajando desde acá.

Por lo demás, estoy muy bien físicamente, camino entre cinco y seis kilómetros al día. Hago un programa de música, escribo todos los días. No tengo queja de mi vida. Tengo una hermosa familia y una mujer a la que amo. Va a haber harto Carlos Valverde todavía.