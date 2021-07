Alfonso Claros: “Cochabamba es la capital de la acuarela”

La pintura en acuarela es un mundo artístico con un sinfín de maravillosas producciones, pero lograr la transparencia es un reto al que no todos se animan. Alfonso Claros es uno de los pintores bolivianos que dedicó su tiempo para elaborar piezas deslumbrantes. El artista conversó con la revista OH! para contar sus inspiraciones, así como las dificultades que encontró en medio.

- ¿Cómo surge el interés por la pintura y el arte?

- De niño me gustaba el dibujo. Tenía una amiga con la que nos reuníamos para pintar todas las tardes (…). Comencé a mis 12 años más o menos; dibujaba cosas como el Pato Donald y demás (…). Fue muy importante para mí, crecer en Tupiza, porque teníamos el teatro y un ambiente artístico que se respiraba. A mi mamá también le gustaba mucho y todo eso me inspiró.

- Ante estos intereses, ¿cómo decide su carrera profesional?

- Quise estudiar arte, pero mi padre me dijo que no, que por lo menos estudie arquitectura. Y entré a los dos, a arte y arquitectura. Pero mi padre tenía razón, porque si no fuera por la arquitectura, me moriría de hambre. De todos modos, la carrera de arte no la terminé, porque la carrera se volvió muy política, nos pedían que seamos de protesta y yo no soy un pintor de protesta; sí puedo hacer una exhibición con ese tema, pero no es todo lo que soy.

- ¿Qué le inspiró para ser acuarelista y, en específico, para trabajar las transparencias?

- Ricardo Pérez Alcalá fue uno de los que más me inspiró. Me dejó verle pintar y eso, para mí, fue increíble. Luego, me dio papel y pintura y me dijo que me tocaba pintar a su lado. Julio C. Téllez es otro de los pintores que me inspiró. En la escuela de arte no nos enseñaban mucho de acuarela, pero me dispuse a pintar con ella porque era barato. No es como el óleo que se necesitan lienzos, las pinturas y echar gasolina y tantas complicaciones. Eso sí, en la acuarela uno no puede equivocarse; si se equivoca, debe empezar de nuevo.

Hacer las transparencias fue un desafío, porque en la acuarela no hay el blanco y se debe lograr lo transparente (…). Me inspiró el reflejo de las aguas del lago Titicaca y quise reflejarlo en un cuadro.

Tomaba una foto y con la foto pintaba, porque quedarme en un lugar para trabajar es muy difícil, el sol cambia su posición y la luz es diferente conforme pasa el tiempo y como se necesitan horas, pues es mejor tomar una foto y pintar.

0_-_2.jpg Transparencias. Algunas de las pinturas de reflejos que hizo Alfonso Claros en acuarela.

- Aproximadamente, ¿cuántas pinturas hizo en su vida y cuántas fueron transparencias?

- Pinté aproximadamente 150 cuadros, 25 fueron transparencias que se fueron vendiendo a lo largo de los años. Subí al Instagram (alfonso.claros.acuarela) algunas de las fotos de esos cuadros. En su momento no pensé que fueran muy interesantes los cuadros, como mucha gente que en el proceso no ve la calidad que está saliendo. Recién ahora volví a ver las fotos y pensé, bueno no está tan mal, de hecho, es bueno.

- ¿Piensa hacer otras transparencias pronto?

- Ahora estoy viendo qué hacer. No soy un pintor espontáneo de los que se sienta y todo le sale de la inspiración. Diría que me caracteriza el realismo contemporáneo. Una pintura me puede tomar una semana en hacerlo, no es algo que me surja en una tarde como esos que se sientan y no se levantan hasta que terminan unas horas después.

- Cuéntenos un poco de su recorrido por el exterior.

- Una de mis experiencias fue en la Bienal de Acuarela en México en 1998. Me dieron un premio por mis pinturas y con eso me gané la posibilidad de volver a exponer (…). Las acuarelas y el arte me llevaron a mi interés por el color que en Bolivia casi no se toma en cuenta. Todo lo que aprendí de color fue en Alemania con Harald Küppens que hizo nueve libros sólo de color. Yo le hice una corrección a uno de sus libros, le escribí y me contestó.

- Además, ¿usted es colorista?

- Yo hice que crearan la materia de color en la carrera de arquitectura. Pensé, ¿cómo es posible que en diseño no se enseñe nada de color? Y también hay ahora una Asociación de Coloristas. Es muy importante el color para cualquier ambiente y obra.

0_-_1.jpg Una de las transparencias hechas por el pintor Alfonso Claros. Cortesía del entrevistado

- ¿Cómo ve el arte en Cochabamba y en Bolivia en general?

- Yo diría que Cochabamba es la capital de la acuarela. Hay más acuarelistas aquí que en cualquier otro departamento. Y Cochabamba tiene paisajes fantásticos, es una escuela de paisajes como los que hizo Raúl G. Prada, creo que por eso también la mayoría de los artistas de aquí son paisajistas. Me encanta Cochabamba. El problema en Bolivia, ahora mismo, es que no hay interés en el arte, la idea que se tiene es muy folklórica y se deja de lado lo clásico.

Sin embargo, hay lugares fantásticos por pintar, como el altiplano y los Andes. Se podrían hacer exposiciones sólo con esas piezas artísticas.

- ¿Qué le puede decir a jóvenes que les gusta el arte?

- El arte requiere trabajo, disciplina y dedicación. Si a veces no hay ganas, entonces limpien sus brochas, ordenen el taller, pero no lo dejen. El arte es entrega total. Si te gusta, tienes que buscar el camino. Si a uno le gusta escribir, tiene que escribir; si gusta pintar, pues debe pintar. Cualquier forma de arte requiere dedicación y trabajo.

PERFIL

Alfonso Claros nació en Tupiza, Potosí. Se dedica al arte desde sus 12 años. Se especializó en el color y las acuarelas. Entre sus obras destacan 25 transparencias de más de 150 pinturas. Es docente de la Universidad Mayor de San Simón. Recibió varios premios nacionales e internacionales, entre ellos la posibilidad de exponer en el mayor museo de acuarelas de México. Actualmente, vive en Cochabamba.