Erika Andia: "Artistas no nos faltan, faltan políticas culturales”

Pertenece a una de las camadas más importantes de la actuación boliviana. Ésa que en las últimas tres décadas, “a puro pulmón”, ha buscado alcanzar altos estándares de performance. Ésa que ha organizado escuelas consagratorias de teatro y lanzado renovados proyectos de cine. Una camada en la que varios de sus miembros viven del y para el arte. Erika Andia Balcazar es una de las más reconocidas actrices de la generación que hace historia en la actuación boliviana. Sobre esa experiencia y vocación habló con OH!.

—¿Siempre quiso ser actriz o fue que algún azar del destino le despertó el geniecillo?

—El verdadero gusto y búsqueda del teatro surgió a raíz de un taller que se abrió en mi colegio justo el año en que salía bachiller. Ahí descubrí lo que era el teatro. Oscar Arancibia era el director de teatro de mi colegio, Sagrados Corazones, que entonces tenía otro nombre. Al salir de colegio comencé a buscar dónde podría seguir haciendo teatro. Entonces luego fui parte del Taller de Artes Escénicas (TAE) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Luego, entré a estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica. Allí se abrió el taller de teatro de David Mondaca. Fue donde conocí a los compañeros con quienes formamos Teatro Duende. Trabajamos 10 años haciendo teatro y haciendo una comunidad teatral en Copacabana.

También participé del Teatro de Los Andes, primero como tallerista, y luego me invitaron a trabajar con ellos. Estuvimos 30 artistas con el Teatro de Los Andes durante un año, formándonos. La mayoría de los que estuvimos en aquel taller continuamos haciendo teatro hoy. Estaban Cristian Mercado, Marcelo Alcón, Patricia García… El Teatro de Los Andes fue una de las escuelas que más me marcó. Después comencé a seguir mis propios proyectos.

—¿Qué se hace ahora como actividad principal?

—Ahora ando embarcada en el proyecto Casa Mágica, un espacio con el que soñé hace mucho tiempo. Casa Mágica - Centro Cultural es un espacio donde estamos haciendo teatro y cine. Trabajamos primero con niños, luego fuimos ampliando el alcance. Ahora uno de nuestros proyectos importantes es también hacer teatro con mujeres. Es decir, hablamos de mujeres adultas que no tuvieron la oportunidad de acercarse al arte cuando eran niñas por diversos factores de la vida.

También abriremos espacios para adultos mayores. Ha sido muy lindo trabajar con niños, partir de los cinco años de edad. Para hacer que se acerquen al arte, para que se encuentren entre ellos, especialmente en esta etapa post cuarentena. Con lo que pasó, los niños se quedaron muy solos, a veces, con la sola compañía de un celular. Entonces hacen falta espacios para que se encuentren, y lo mejor es hacerlo mediante el teatro, con todas las medidas del caso.

Como resultado de este proyecto también ha surgido el grupo de las Kory Warmis (Mujeres de Oro en aymara). Mire, en unos días más nos iremos al festival Santiago a mil, en Chile, uno de los más importantes no sólo de Latinoamérica, sino del mundo. Más de 250 veedores de festivales de todo el mundo se dan cita en ese encuentro. Con las Kory Warmis estamos llevando dos obras, felices de tener la posibilidad de demostrar nuestro trabajo.

—¿Cuál es la expectativa de sus presentaciones?

—Mire que, de 160 obras que se presentarán, la prensa ha recomendado 15, y entre esos 15 espectáculos están las Kori Warmis. Es una experiencia muy particular. Estamos yendo con un elenco de mujeres que son vendedoras y artesanas. La historia de las Kori Warmis es bien bonita. La actriz mayor tiene 70 años, la menor tiene 10.

Cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, está Gumercinda, quien vive en el campo, pero viene a la ciudad a vender quesitos y también a hacer los ensayos de teatro. Ella estará en un escenario tan grande y tan lindo, con artistas de todo el mundo, representando a Bolivia. ¿Acaso no es muy emocionante? Es la magia que te da el arte

—Sin duda, emprendimientos como el Teatro de Los Andes, El Duende, etc. han impulsado un boom de talentos y de producciones. ¿Son todavía la base de la formación este tipo de proyectos independientes o se ha avanzado hacia algo más estructurado en Bolivia?

—En cuanto a formación, en Bolivia todavía nos falta mucho. La única experiencia consolidada está en Santa Cruz. Es la Escuela Nacional de Teatro, donde se puede obtener un título de licenciatura. Después sólo hay talleres, espacios donde uno puede ir buscando cómo y dónde formarse. Es por eso también que abrimos Casa Mágica.

Hay varios esfuerzos aislados, sobre todo de los centros culturales. En Bolivia hay más de 100 centros culturales independientes. Varios, muchos, de ellos se está dedicando al teatro. Somos varios compañeros que tenemos espacios culturales autogestionados donde la línea de la formación es muy importante. Pero todavía falta mucho avanzar.

—¿Hay alguna iniciativa o apoyo de parte de las autoridades del Estado en sus diversos niveles?

—Los municipios no invierten en esta labor, tendrían que darle una mirada más seria a todo lo que es formación en artes. Quiero además hacer una llamada de atención especialmente al Ministerio de Culturas. Nosotras remitimos tres cartas a esa dependencia pidiendo una entrevista con la Ministra porque estamos yendo a Santiago en representación de Bolivia.

Nuestro único propósito era hacerle conocer nuestro trabajo. Ello porque las señoras que forman parte de las Kori Warmis son vendedoras, artesanas que también vienen del campo, al igual que la Ministra. Entonces, ir ahora a un festival tan importante y mostrar la fuerza de la mujer boliviana es algo importante para nuestro país. Pero la Ministra ni siquiera nos recibió.

No queríamos que el Estado nos regale dinero; queríamos vender nuestras funciones para ahorrar dinero y con ello llegar a Chile. Todas las puertas del Gobierno que tocamos no se abrieron, algunas, como el caso de la Ministra, no quisieron ni hablar. Hay que ponerse en los zapatos de los artistas y trabajar políticas culturales que los beneficien, hacer verdadera gestión cultural para generar cambios. No somos ni la quinta rueda de coche, me siento más apoyada por el Gobierno chileno que por mi propio Gobierno.

—¿Ya consiguieron reunir los recursos para viajar a Chile?

—Sí, con la autogestión lo estamos logrando. El camino de los artistas en Bolivia es la autogestión. Los artistas siempre hemos sobrevivido a fuerza de voluntad, de seguir siendo soñadores. Y todo lo estamos logrando con la autogestión.

Para nuestro viaje, los únicos que nos han apoyado son los responsables de Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud). Nos realizarán gratuitamente las pruebas PCR a las 21 personas que estamos viajando, algo que agradecemos mucho.

—¿Ya es posible vivir de la actuación en Bolivia? Recuerdo que hace unas décadas plantearse esa posibilidad era medio que locura.

—Claro que sí. Yo vivo de mi arte. Lo hago dando clases, actuando en obras de teatro, haciendo spots, etc. Pasa algo similar con varios compañeros. Somos muchos. Además de que ya tomamos la actuación de manera empresarial.

Somos además gestores culturales. Abrir los espacios culturales autogestionados es un esfuerzo, pero siempre con el afán de lograr que nos dediquemos el cien por ciento de nuestra actividad a nuestro arte. Se puede. Justo hoy hablaba con una mamá que estaba algo preocupada porque su hijo se quiere dedicar al cine. Ambas llegamos a la conclusión de que todo lo que se haga con amor siempre tendrá réditos, incluidos los económicos.

—En cine, ustedes han sido la generación que hasta hoy más alcance ha ido sumando. Usted ha trabajado en unos 10 largometrajes y series con renombrados directores y artistas nacionales e internacionales. ¿Cómo siente esa transición?

—Yo agradezco a la vida por haberme regalado oportunidades muy lindas. “Quién mató a la llamita blanca” (2005), por ejemplo, marcó mi carrera. Fue muy lindo trabajar con Rodrigo Bellot, todo un aprendizaje porque era mi primera película.

Recuerdo el emocionante momento del estreno. Cuando hice la película estaba embarazada, cuando fui al estreno tenía a mi bebé en brazos. Y todo el tremendo éxito que tuvo aquella obra, si hasta hoy la gente me reconoce en la calle y grita “llamitaaa” o “Domiii”. Desde ahí hasta mi más reciente trabajo en la serie “La reina del sur”. No tuve un papel protagónico, pero fue muy interesante participar en esa serie.

—¿Qué destaca especialmente de esta nueva experiencia?

—Viajamos a Colombia y vimos cómo se manejan esos monstruosos equipos de producción. También conocimos a artistas renombrados como la propia Kate del Castillo. Pero, además, una oportunidad para resaltar el trabajo de artistas bolivianos que tienen roles protagónicos en la serie y estuvieron a la altura del desafío. No sólo lo digo yo; el equipo de la productora ha destacado la calidad de trabajo y la calidad de actores que hay en Bolivia.

En el país se debería invertir en producción, se debería incentivar más el cine. Artistas no nos faltan; faltan incentivos, políticas culturales para crear y producir. Pensemos nomás en el ejemplo de Kiro Russo que, a fuerza de pulmón, con sus películas está teniendo notable éxito en el exterior. Hay muchos buenos artistas en Bolivia, pero las autoridades no te responden ni las cartas que les mandas. Somos muchos artistas que hemos mandando cartas al Ministerio de Culturas con proyectos, ideas, solicitudes, pero ni siquiera tuvimos una carta de respuesta.