Alejandro Loayza: “Hay que hacer que el mundo escuche tus historias”

Apenas iniciado este 2022, Alejandro Loayza Grisi y su equipo le dieron al país una de las que probablemente serán consideradas mejores noticias del año: ganaron, con su filme “Utama”, el principal premio de uno de los cinco festivales cinematográficos más importantes del mundo, el Sundance. Sobre ese por demás exitoso debut, sus convicciones y proyectos este joven cineasta, nacido en 1985, conversó con OH.

- ¿Cuáles son los ingredientes imprescindibles para realizar una buena película?

- Es algo bien difícil de definir. Cada película tiene su propio camino, su propio desarrollo. Pero si hay algo que es común a todas, y es trabajar mucho, dedicarle tiempo, compartirla con gente. El cine es un arte esencialmente colaborativo, formar un buen equipo resulta trascendental. Tener una persona de confianza que haga la producción, en mi caso es mi hermano (Santiago Loayza), es elemental. Ambos, director y productor, van llevando el proyecto a buen puerto, pero con roles muy diferentes y, sobre todo, muy específicos.



Otro ingrediente es la honestidad con la que quieras contar una historia. Si tienes un impulso urgente, es por algo y hay que escuchar a ese impulso, a esa intuición y contar la historia. No hay que pensar nunca en hacer una película para agradarle a un festival o para agradarle a un público. Hay que hacerla porque hay algo que te inquieta personalmente.

- ¿Cuánto tiempo, trabajo, esfuerzo en general llevó la realización de “Utama”?

- La idea de “Utama” nace en 2017 y era un pequeño párrafo. La primera versión de guion la tuvimos en noviembre de ese año. Tuvimos la suerte de beneficiarnos de un fondo extraordinario, efímero y extinto que hubo en Bolivia: el Programa de Intervenciones Urbanas. Filmamos en 2019 y la pudimos estrenar el 2022. En total, terminó siendo el promedio de realización de muchas películas, entre cuatro y cinco años. Pero siempre es importante recalcar la suerte de haber tenido ese fondo extraordinario.

- ¿Qué directores han influido en su estilo de trabajo y su visión cinematográfica?

- En cuanto a estilo de trabajo, sin duda, obviamente, hay un influyente directo que es mi padre, Marcos Loayza. Él me ha enseñado todos los gajes del oficio. El cine es un oficio que se aprende con la repetición, con el trabajo, más en la cancha que en la teoría. Y ahí tuve la suerte de tenerlo como maestro que entonces ha influido en mi forma de trabajar y la forma de relacionarme con el equipo.

Luego, como referencia artística, a veces se hace difícil distinguir esa barrera porque uno va acumulando conocimientos, reteniendo cosas en la cabeza. Son cosas que después van aflorando a medida que uno va creando algo y, a veces no se reconoce dónde está. Entre los directores que me gustan muchísimo están los hermanos (David y Ethan) Coen, (Aki y Mika) Kaurismaki, Martin Scorsese y Win Wenders. Igualmente el cine de Lucrecia Martel. También hay películas como “Persona”, de Ingmar Bergman, e “Ida”, de Pawel Pawlikowski, que me han gustado muchísimo.

En lo nacional, considero que es muy importante consumir lo más que se pueda. En algún momento traté de ver todo el cine nacional. Vi todas las películas de Jorge Ruíz, de Jorge Sanjinés, Antonio Eguino, las de mi papá, las de Paolo Agazzi… También, las de los nuevos autores como Juan Pablo Richter, Kiro Russo, Denisse Arancibia… Es importante ver todo el cine que se hace en tu país para tener tus propios referentes culturales.

- En “Utama” hay un mensaje ambientalista y humanista. ¿Cuáles son sus convicciones personales? ¿Van por esas áreas?

- Me encantaría definirme como un humanista. Pero pienso que todas las personas deberíamos ser humanistas porque al final eso es preocuparse por nuestra especie, en el buen sentido, en lo esencial. Y lo ambiental es algo que urge para las nuevas generaciones y para la mía es algo muy importante. Cada vez nos preocupamos más, cada nueva generación es más consciente de eso.

Tenemos que comenzar a darnos cuenta en el país que, a veces, uno delega las responsabilidades a los países más grandes, más poderosos y a las industrias más grandes. Pero no es siempre cierto. En Bolivia tenemos gran responsabilidad con el medioambiente, sobre todo con nuestro propio país. En eso hay países que son ejemplo, como Costa Rica, y hay países que son lo contrario, como Bolivia. Bolivia justamente es el mal ejemplo del manejo ambiental. Entonces tenemos que comenzar a darnos cuenta de qué estamos haciendo mal dentro de nuestro territorio, con nuestras políticas ambientales.

Más allá de la película, espero que comience a surgir el diálogo de lo medioambiental en nuestro país.

- ¿Cómo nació la idea de la película? ¿Qué fue lo que le inspiró a realizarla?



- Empezó como una simple oración donde lo que más importaba era contar una historia de amor. La idea de “Utama” era homenajear un amor, un amor puro en el que sólo se necesitaban el uno al otro. Esto se fue nutriendo por una serie de viajes que yo pude hacer por Bolivia conociendo realidades y conociendo los problemas ambientales. Pero, sobre todo, pude tener una visión de país que es algo muy importante que a uno le da el tener la suerte de viajar.



Soy un afortunado de la vida, tengo esa bendición de haber podido viajar por mi país conociendo gente y hablando con gente porque filmaba un documental. Entonces ahí conoces a profundidad las realidades de las personas. Ese es un disparador de ideas gigantesco. Es un disparador de ideas interminable porque Bolivia se constituye en un país riquísimo en historias y cultura. Entonces lo que estamos necesitando es personas que las cuenten. En realidad, tenemos las personas que nos las cuenten, lo que necesitamos es el apoyo gubernamental.

- ¿Cómo ubicó a esa singular pareja que marca esta historia de amor que es “Utama”?

- Hay una persona fundamental en “Utama” que fue Estanislao Quispe, un poblador de la comunidad de Santiago de Chuvica. Él significó un apoyo logístico gigantesco y nos introdujo a la comunidad y a los vecinos de la comunidad. Entre ellos estaban casualmente sus tíos que son doña Luisa Quispe y don José Calcina. Cuando los vi sabía que sus rostros encerraban justamente lo que necesitábamos para la historia.

Les pedí que me permitan sacarles una foto que me sirva después como referencia mientras hacíamos el casting porque ellos no estaban interesados. Pero después, por suerte, vieron que íbamos en serio, entonces se interesaron y decidieron ser parte. Y obviamente son el corazón de la película. Estoy eternamente agradecido con ellos y con toda la familia Calcina-Quispe y con la comunidad de Santiago de Chuvica (Potosí), indudablemente.

- La película golpea a quienes apuestan por el extractivismo, a agroempresarios, a políticos, a mineros, a sectores sociales… Los mensajes de la reivindicación étnico cultural de los últimos años y el cuidado de la Madre Tierra quedan muy cuestionados. ¿Es un mensaje de frustración o de esperanza? ¿Cuál es el mensaje final?

- Algo muy triste de darse cuenta en Bolivia es que cambian los gobiernos, vienen con nuevos discursos y nuevas esperanzas, pero al final nada cambia. Parece que estuviéramos todavía en el siglo XIX. La mentalidad sigue siendo esa de explotar al máximo la tierra y a las personas mientras den réditos económicos. Antes se criticaba mucho a la parte privada por hacerlo, pero la parte estatal también lo hace.

No es que la parte estatal esté preocupada por conservar nuestros bosques, cuidar las montañas o a los niños mineros, es todo lo contrario. A uno, cuando viaja y se da cuenta de eso, realmente se le rompe el corazón. Eso hace que uno también tenga una frustración muy grande, una impotencia al ver que las cosas siguen iguales y no cambian. Entonces hay una mezcla de todo eso. Cualquiera que viaje al campo va a constatar que nuestras mejoras van a pasos muy lentos. A veces pasa lo mismo con la cultura. Se necesita tan poco para hacer ver grandes cambios que resulta inexplicable que no se hagan.

- ¿Qué esperanzas tiene en que todo esto se revierta? ¿Cuál es el mensaje en cuanto a esperanzas en el futuro?

- Lo que hemos dejado de hacer es escuchar a la naturaleza, escuchar a la tierra. Ahora está claro que está dando mensajes desesperados de ayuda y pasa esto en todo el mundo. En Bolivia, cuando hay sucesos tan tristes como la desaparición de lago Poopó o los incendios en la Chiquitanía, resulta inevitable sentir dolor por eso. Ello porque tenemos una tierra tan hermosa y tan bendecida que resulta imperdonable el tratarla como la tratamos.

Es tiempo como para reformular políticamente de qué vivimos, qué modelo económico tenemos. Si no cambia eso, estamos destinados a la desaparición, a desertificar Bolivia. Esto lo digo con conocimiento de causa. Cuando estábamos filmando el documental “Planeta Bolivia”, hubo expertos que señalaron que, en 20 a 30 años, Bolivia puede ser un gran desierto.

Claro, si seguimos destruyendo bosques, si seguimos con los monocultivos, es lo que va a pasar. Entonces la responsabilidad es, obviamente, estatal, es del empresario privado, pero también es de los ciudadanos, quienes tenemos que exigir que esto cambie.

- Tras el gran impulso que significa “Utama”, ¿qué nuevos proyectos tiene?

- Estamos en la productora trabajando una nueva película de mi padre, “Los abrazos”. Adicionalmente vamos desarrollando, de a poco, proyectos que ya tienen una idea inicial, una sinopsis. Están en la fase de escritura, pero prematuros. Tenemos en carpeta una película que se llama “El chico del rayo”.

Pero no puedo dejar de recalcar que necesitamos el apoyo estatal. No es una cuestión de que nos hagan mecenazgo para que hagamos nuestro arte. Es una cuestión también de identidad nacional, de tener tus propios referentes culturales, de construir tu identidad. Es una cuestión de contar tus historias para perseverar en el tiempo, que tus historias queden a lo largo del tiempo. Hay que hacer que el mundo escuche tus historias.

- ¿Y tiene importancia económica?

- Aunque parezca increíble también es una cuestión económica. El cine y las artes son industria. Una película puede generar muchísimo empleo y puede generar muchísimo dinero. Los países de la región ya se dieron cuenta de eso. Estados Unidos descubrió eso en 1920. Por eso, es hoy la industria que es en el cine.

Pero los países latinoamericanos también ya han advertido eso. Me contaba mi socio uruguayo que, en su país, al cine ya le han dado una inyección de 200 millones de dólares el año pasado. Eso es porque tienen proyectos para filmar donde contratan a gente local. Entonces no es una cuestión de arte y mecenazgo, es también una cuestión económica. Ya estamos en un buen momento en la historia para que las autoridades entiendan esa realidad. Es tiempo de que comencemos a trabajar una Ley General de Culturas y en la aprobación del reglamento de la Ley del Cine.