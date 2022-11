Gustavo Rodríguez: “El sistema de pensiones es un sistema quebrado socialmente”

El cada vez más próximo cambio de administrador de los fondos de pensiones ha generado susceptibilidades en diversos sectores. Sobre ese cambio, OH! conversó con el reconocido experto Gustavo Rodríguez Cáceres.

—Diferentes sectores han manifestado su temor a que la Gestora administre los fondos de pensiones. ¿Qué tan real es ese riesgo?



—Quien define y, en última instancia, administra el sistema de pensiones es el Ministerio de Economía. Sus disposiciones se ejecutan por medio de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS). De allí se dan las órdenes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que manejan el dinero. Para hacer una analogía: es como la gerencia de una empresa que da las órdenes al administrador. Y el administrador da las órdenes al contador y al cajero. Las AFP están al nivel del cajero.



Mucha gente se ha equivocado. Ha habido ONG, por ejemplo, que criticaron las AFP, ha habido economistas, direcciones sindicales y la gente en general que se equivocaron. Han echado la culpa de que el sistema esté mal a las AFP, pero no es cierto. El sistema está mal estructurado, el sistema no da buenas pensiones porque el Ministerio de Economía es el que ha hecho el diseño. Es porque el Ministerio de Economía ha tomado y sigue tomando malas decisiones en la materia.



En ese contexto, la Gestora Pública que se va a hacer cargo de manejar el dinero es el menor de los problemas. Yo espero que lo hagan bien, ¿no? Hay indicios de que lo van a hacer bien porque si lo hacen mal, con los problemas que tiene el sistema de pensiones, imagine lo que pasaría. Eso ya sería el colmo.

—¿O sea las AFP quedaron como maniatadas?



—No maniatadas, pero sí, digamos, se han puesto en piloto automático. Les dijeron que se van a ir y empezaron a preparar sus maletas, a poner sus cosas más o menos en orden y dispuestas a irse. Además, les han puesto muchas restricciones para hacer mejores inversiones. Basta revisar, por ejemplo, todo el debate que hubo en el juicio con la CIADI. En el laudo arbitral están transcritos los argumentos de la de la AFP Previsión y cómo gente del área de pensiones malentiende lo que es el funcionamiento del sistema y se ha equivocado.



Además, todo el atraso que han tenido. O sea, en diciembre de 2010, se ha fundado la Gestora porque en la ley ya se pone las atribuciones, directorio y todo. Tenían que hacerse cargo, pero, en vez de hacerse cargo, postergaron y postergaron. En 2015, recién un decreto de creación un poco más específica. Y después hasta el día de hoy recién hay indicios de que van a funcionar.



El Viceministerio de Pensiones, y específicamente la APS, no se preocupó por mejorar la rentabilidad, o sea, cambiar las políticas de inversión. Tampoco, de mejorar la fórmula de cálculo de pensiones, porque es una fórmula de cálculo draconiana y mentirosa. No se preocupó de mejorar el sistema solidario y tratar de que el sistema solidario sea solidario de verdad para todos. Porque hoy el sistema solidario es medio solidario, no es plenamente solidario. Entonces todo eso es culpa de la de la política de pensiones del Gobierno.

—¿Dónde está la falla principal?



—La gente reclama que la Gestora no se haga cargo de la plata, que sigan las AFP, y reclaman con justa razón. Pero en realidad tienen miedo de que el dinero se malgaste. Pero no se están dando cuenta de que el dinero que aportamos los trabajadores hoy día ya es mal gestionado. Y eso no es por culpa de las AFP, sino por culpa del Gobierno, por culpa del Ministerio, específicamente del Viceministerio de Pensiones.



Esta instancia, por ejemplo, no saca, hasta el día de hoy, una ley para mejorar las inversiones. No es capaz de cambiar las fórmulas de cálculo de pensión que son un abuso y una mentira en Bolivia. No es capaz de tomar medidas para mejorar el sistema solidario o volver el sistema solidario para todos, no solo para unos cuántos, como es ahora.

—¿Y hubo también decisiones riesgosas?



—Puedo recordarle dos cosas: en el año 2013, a Evo Morales se le ocurrió que había que prestar dinero de los ahorristas a los agroproductores. Con alto riesgo y de forma ilegal, intentaron crear un fondo. Lamentablemente, eso fracasó. Ahora, ingrese la Gestora o sigan las AFP, si al Gobierno se le ocurre, puede volver a hacer lo mismo.



El otro problema es que el Gobierno, en vez de buscar mejores soluciones para contrarrestar la pandemia, decidió, a finales del año pasado, permitir que la gente retire su dinero. Más bien no retiró mucha gente su dinero. De los 1.400.000 aportantes que podían retirar, sólo lo hicieron poco más de 300 mil. ¿Qué significa eso? Significa que 300 mil personas en Bolivia no van a poder tener jubilación porque han retirado casi todo su dinero. O para jubilarse tendrán que devolver ese dinero.



Entonces, este tipo de políticas irresponsables y el mal manejo del sistema de pensiones siguen. Los sindicatos, los mineros de Huanuni, los mineros de Colquiri, los docentes universitarios, los fabriles, todos los que estamos preocupados por el sistema de Seguridad Social tenemos que afinar nuestra puntería. No tenemos que pelearnos con el contador y el cajero del sistema; tenemos que pelear con el administrador y con el gerente del sistema, que son el Viceministerio de Pensiones y la APS.

—¿Cuál sería la solución para que mejore el sistema?



—Hay una solución que estamos trabajando e impulsando en distintos lugares. El Gobierno salió a decir que los Fondos de Pensión son completamente autónomos. Es decir, es un dinero que no está en el presupuesto público ni está en ningún presupuesto privado. Son fondos autónomos y, además, imprescriptibles inembargables, etc. Ahora, si los fondos son autónomos, la definición de las políticas públicas, la administración de estos fondos también debería ser autónoma. Autónoma de todos los gobiernos, no sólo de éste.



Deberíamos pensar en envolver la Seguridad Social de largo plazo, y ojalá la de corto plazo, en instituciones autónomas del poder político. Porque son instituciones que tienen que trabajar con una mirada de largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un trabajador que comienza a trabajar a sus 25 años y aporta al sistema 35 años, o sea, hasta sus 60, y va a cobrar una jubilación de unos 20 años. Entonces el sistema tiene que dar a una generación, una estabilidad, una certeza de 55 a 60 años de sostenibilidad, de estabilidad, y así sucesivamente.



La única manera de garantizar eso es que el sistema sea autónomo. Puede ser al estilo de la universidad pública o del Tribunal Supremo Electoral, pero tiene que ser autónomo. Porque si sigue al vaivén, al calor de las definiciones de los partidos políticos que están en el Gobierno, nos va a seguir yendo mal. Entonces hay que pedir autonomía de todo el sistema.

—¿Cómo garantizamos que esa instancia sea efectiva?



—Que el sistema será autónomo tampoco indica que la cosa va a funcionar mejor que ahora o peor. Tenemos experiencia, por ejemplo, cuando los trabajadores participaron directamente en la administración de las cajas de salud y fondos de pensiones fue mal. En el anterior sistema, prácticamente todos los dirigentes han quedado presos porque todos los dirigentes han robado. Hoy mismo la participación de las representaciones laborales, por ejemplo, en la Caja Nacional no está dando buenos resultados.



Entonces tendremos que pensar en que el sistema sea autónomo y tener un gobierno corporativo, una estructura institucional que tenga contrapesos. Una estructura que tenga una buena gestión con meritocracia, con gente realmente preparada para este tipo de cosas. Que haya un control no social solamente, sino un control con una regulación permanente, constante, que muestre que eso se está haciendo bien. Por supuesto, el control social o el control obrero colectivo que decidan los trabajadores para que eso funcione mejor y de manera adecuada, de acuerdo a la realidad boliviana.

—¿Hay el riesgo adicional de que la Gestora funcione peor de las AFP?



—La Gestora puede administrar el dinero de la misma manera que las AFP. Lo único que van a hacer es recibir el dinero, pagar pensiones, agarrar el dinero y poner, como hacen hoy día las AFP, la mayor parte del dinero en depósito a plazo fijo en la banca, beneficiando a la banca. Y la otra parte, en letras y bonos del Tesoro y del Banco Central. Creo que van a seguir haciendo lo mismo y que no va a haber grandes errores. También pienso que en este momento en la Gestora pública no hay todavía un equipo altamente capacitado para mejorar las inversiones.



Donde soy pesimista es en la política del Gobierno. Si vamos a seguir con este sistema, hay que cambiar seriamente la política de inversión. Hoy, el 90 por ciento del dinero que está en los Fondos de Pensiones está en bolivianos sin mantenimiento de valor. Y los riesgos de devaluación e inflación son cada vez más altos. Espero que no se devalúe, pero lo correcto sería, para proteger un fondo, que es de largo plazo, que todo ese dinero se vuelva en bolivianos con mantenimiento de valor.



En Bolivia, los impuestos, las multas de tránsito, las multas de alcaldía, todo se hace Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). ¿Por qué el dinero de los trabajadores no está en UFV, o sea, en bolivianos con mantenimiento de valor? Ese tipo de cosas, por ejemplo, no hace el Viceministerio. Eso no es potestad de las AFP ni de la Gestora, es potestad del Viceministerio.

—¿Falta personal capacitado en las instancias decisorias?



—En este momento, las personas que están en el Viceministerio de Pensiones o no conocen el sistema, no saben dónde están parados o, si saben, son personas que no están trabajando. Lo mismo con la Ley de Inversiones. Antes de la caída de Evo Morales estaban discutiendo un proyecto de Ley de Inversiones para mejorar la rentabilidad. ¿Cuántos años ya han pasado? Por lo menos cinco, y hasta hoy no ha salido esa ley.

—Este sistema ha entrado en crisis en otros países. ¿Hay riesgo de que colapse en Bolivia?



—Más que colapsado, el sistema de pensiones boliviano es un sistema quebrado socialmente. Financieramente es todavía sostenible, pero socialmente está quebrado. Así como está, el sistema no es capaz de dar pensiones adecuadas al trabajador, pensiones que correspondan con los años de trabajo que ha realizado un trabajador o una trabajadora. No es capaz de dar pensiones que sean suficientes para mantener la calidad de vida que los trabajadores aportantes han alcanzado una cierta edad.



Pongo un ejemplo: los trabajadores de ingresos medios y altos, que son los que más están sufriendo ahora. Por ejemplo, hoy día, un médico que gana 20 mil o 22 mil bolivianos se jubila y suspensión baja, en promedio, a 5 mil bolivianos. Imagine la calidad de vida de este médico una vez que se jubila. Por este motivo, no sólo los médicos, no sólo los profesionales de ingresos, medios y altos, sino también algunos maestros de escuela, por ejemplo, siguen trabajando, y van a trabajar hasta desfallecer.



Y eso también bloquea el mercado laboral. No salen ellos del mercado laboral y los jóvenes no pueden entrar al mercado laboral. Entonces éste es un problema de política, no es un problema de administración. Es un problema del Ministerio de Economía.