Roberto Bubas: “Agustín lograba comunicarse con las orcas sin necesidad de verlas”

Es un caso considerado único a nivel mundial porque él fue invitado por las poderosas orcas a su mundo. Y desde hace más de 30 años son amigos. Sobre esa especie de milagro se han escrito libros y hasta producido el largometraje El Faro de las orcas con conocidas estrellas de cine. La historia de un niño autista que logró comunicarse con las orcas de un modo aún más sorprendente. El biólogo argentino Roberto Bubas conversó con OH sobre sus experiencias y las lecciones que aprendió de su relación con aquellos cetáceos libres.

-En los diversos reportajes y entrevistas que han hecho sobre usted, se lo ve solitario, dedicado a su singular labor en el mar. ¿Vive sólo, casi como ermitaño?

-Tengo cuatro hijos, tres de ellos ya son adultos. Guardo una muy buena relación con ellos. Y tengo uno más pequeñito, de cuatro años, Mirko. Él vive con su mamá cerca del lugar donde yo vivo. Pero yo vivo solo en una zona que se llama el Doradillo, cerca de la ciudad de Puerto Madryn. Actualmente, estoy retirándome de mi trabajo de guardaparque, pero sigo ligado a las orcas y a la naturaleza.

- Una vez le preguntaron sobre cómo se animaba a acercarse a las orcas, dadas sus cinco o más toneladas y sus temibles fauces. Respondió que “con respeto, pero sin miedo”. ¿Cómo conjuró el miedo a semejantes seres o era algo innato esa falta de miedo en usted?

- Es algo innato en toda la gente que se relaciona desde pequeña con la naturaleza. El pueblo boliviano creo que es un ejemplo de personas que, en muchos casos, conviven con la naturaleza desde muy pequeñas. Esos temores, que puede tener la gente de las grandes ciudades, en la gente que nace en la naturaleza no están desarrollados. Eso me ayudó a ver a las orcas. Ya tenía, por naturaleza, un sentimiento de vínculo, pero no de temor y sí de mucha curiosidad y de respeto.

Yo me había criado en el campo y siempre había amansado caballos, había estado con vacas. Viví cerca de animales que, si bien le infunden respeto a un niño, uno aprende a dominar ese temor frente a la fortaleza que esos animales tienen. Uno se vincula a ellos de otra manera y desde otro lugar. Las orcas me demostraron que eran animales muy curiosos y muy dóciles y con muchas ganas de relacionarse conmigo. Entonces, entablamos ese vínculo de amistad que me hizo perder cualquier tipo de temor inicial que pudiera haber tenido.

-¿Cómo se produjo aquel primer acercamiento de aquellas orcas salvajes que querían jugar con ese novel guardaparque?

- Fue exactamente en el año 1992. Yo iniciaba mi trabajo de guarda fauna y empezaba a hacer una investigación sistemática para conocer el estado de la población de orcas. Quería también conocer sobre la vida y la historia natural de las orcas. Todo para elaborar leyes de protección. Estaba tomando datos con un lápiz y un papel. No tenía entonces binoculares o cámara que permitieran tomar fotos de más distancia para poder identificarlas a través de las formas de las aletas. Entonces, me metí en el agua para estar más cerca de las orcas.

Cuando ya me alejé del agua, las orcas se acercaron y trajeron un manojo de algas y lo dejaron en la orilla frente a mí. Interpreté que querían jugar y les tiré las algas de nuevo más adentro. Ellas tomaron las algas y me las trajeron de vuelta. Ahí empezamos a jugar. Yo me metí en el agua y fue la fiesta de juego que se siguió desarrollando en esos días. Todos los días me venían a buscar, a la misma hora y al mismo lugar. Jugábamos hasta que bajaba la marea y ya no podían estar cerca. Así se dio inicio a este vínculo de amistad.

-Entonces, eso ha durado más de 30 años. ¿Qué sucedió cuando usted viajaba por meses o semanas y volvía? ¿Ellas tienen una muy buena memoria o algo así?

- Sí, tienen un cerebro muy evolucionado, muy desarrollado y mucha memoria, sobre todo, tienen una memoria auditiva muy grande, además de la memoria visual. Las orcas son animales sónicos por naturaleza porque el sonido en el ambiente oceánico es un arma muy importante. Tienen desarrollado un procesamiento del sonido a un nivel extremadamente alto. Digamos que mi ofrenda fue hacer sonidos con la armónica, hablarles y cantarles.

Eso parecía gustarles mucho. Entonces, siempre trataba de llevar mi armónica conmigo para tocarles algún sonido y ellas jugaban siempre y recordaban ese sonido. También me recordaban por la voz y por la imagen, pero creo que, más que nada, a veces me escuchaban llegar ya desde lejos.

-O sea si usted viaja a Buenos Aires un par de meses y luego vuelve y baja tocando la armónica, ellas saben que volvió su amigo y se acercan nuevamente. ¿Sucede así?

- Sí, de hecho, en YouTube hay un video que se llama “Reencuentro con mis amigas orcas”. Eso pasó 11 meses después de que yo había sido sancionado injustamente. Mis jefes siempre me han querido evitar que tenga contacto con las orcas. Entonces, había sido sancionado, me habían enviado a otro lugar donde no había orcas, por todo ese tiempo.

Cuando después me permitieron volver, hubo un reencuentro que yo filmé y ahí se ve que ellas están muy felices. Pueden ver el video y cómo ellas me reconocen como si hubiera sido ayer que habíamos dejado de vernos.

-¿Esos encuentros son siempre en solitario o ellas aceptan que lleve a alguna persona cerca?

- Siempre lo he hecho en solitario y, más que nunca, creo que estos vínculos se tienen que dar así. Ello porque algunas veces que intentó filmarlos National Geographic, por ejemplo, si bien lograron hacerlo, siempre noté una actitud un poco reticente de las orcas. Se pierde esa pureza del vínculo y del encuentro por sí mismo. Es como si hubiera por detrás una doble intención que las orcas perciben.

Esa doble intención era sana. Se trata de mostrar al mundo que ellas no son las temibles devoradoras de carne, sino delfines que buscan vincularse con el ser humano amistosamente. Se busca mostrar que son animales muy evolucionados. Sin embargo, a ellas les interesa más el vínculo puro. Eso sucede cuando tratamos de lograr una unión muy pura, en un estado de foco y pureza que se produce sólo cuando uno está solo.

-Esa pureza tan particular me parece que llegó a un nivel muy especial con el caso de Agustín. ¿No es cierto?

-Sí, exactamente. Se ha dado con ese niño con autismo que, así como otros niños con otros problemas, tienen sensibilidad y esa pureza. Seguramente los llevan a vincularse con los animales de mejor manera, más fácil y más natural que la de las otras personas llamadas “normales”.

-En el caso de Agustín, ¿cómo interpreta que él, sin verlas, haya captado que ellas estaban en lo profundo del océano y tuvieron un bebé?

-En el mundo de los sentidos, la sociedad humana está habituada a dar importancia a lo material como lo único que existe y lo único real. Pero no debemos olvidar que el mundo es vibración. Todo es frecuencia y eso es más real que lo que captan nuestros cinco sentidos. Entonces, este niño, Agustín, probablemente no perdió algo con lo que todos nacemos y vamos perdiendo con el paso del tiempo: esa sensibilidad para sentir las vibraciones.

Las vibraciones de frecuencia de los animales y de toda la materia en general seguramente eran percibidas por Agustín. Así podía saber que las orcas se hallaban ahí y él lograba comunicarse con ellas sin necesidad de verlas. Opino que es un tipo de facultad que, en algún momento, toda la humanidad tuvo y que la ha perdido.

-Supe que, a partir de esta experiencia, encaró una campaña para que no haya más orcas en cautiverio, en acuarios o parques de entretenimiento. ¿Es cierto que en los acuarios las orcas apenas pueden vivir un diez por ciento del tiempo que alcanzan en libertad?

-Exactamente, en cautiverio, por todo el estrés que deviene de la vida privada de libertad de cualquier ser la expectativa de vida se reduce dramáticamente.

-¿Qué se pudo lograr con la campaña?

- A nivel argentino, finalmente no logramos que se libere a Kshamenk, la única orca cautiva en el país. Hubo muchísimas presiones y no hubo la decisión política de llevarla adelante. Pero, a nivel mundial, todo lo que hicimos con mucha más gente, para sensibilizar la consciencia mundial contra los oceanarios, dio buenos frutos. En esa labor incluyo a Kenneth Balcomb, mi maestro en la investigación de orcas, quien falleció hace muy poquito tiempo.

Dio muy buenos frutos porque los oceanarios se están empezando a cerrar. Asimismo, los zoológicos ya no están tan bien vistos como lo estaban hace una o dos décadas. El camino inexorable en eso es que ya no vuelva a haber animales cautivos. Creo que dentro de dos o tres generaciones los oceanarios y los zoológicos sólo serán un mal recuerdo.

-Fue visitado por National Geographic, Animal Planet, probablemente decenas de canales y periodistas de diarios. Seguramente también hubo visitas de otras muy diversa índole. ¿Qué beneficios y perjuicios le trajo la fama de ser el amigo de las orcas?

- A favor, permitió transmitir un mensaje con un alcance global mucho mayor al que tendría como guarda fauna desconocido de la Patagonia con mis libros y notas. A nivel personal esa exposición me provocó muchas contras de la envidia de la gente local, de los políticos, de la gente del poder. También esa exposición provocó cierto estrés que iba contra de la predisposición, del estado de paz que uno requiere para seguir conectado con la naturaleza.

Llegó al punto de que hace cuatro años decidí salirme de todo lo que es la cuestión pública. Hace cuatro años que no estoy en redes sociales. De hecho, esta entrevista es la primera que brindo desde entonces.

-¿Lo han visitado bolivianos? ¿Tiene amigos bolivianos?

-Tengo, de hecho, vivo en un pequeño refugio que me lo construyeron compatriotas suyos. Acá la población boliviana, en la ciudad de Puerto Madryn, calculo que llega a un 20 por ciento. Debe haber unos 20 mil a 30 mil bolivianos viviendo en mi vecindario. Es gente que yo aprecio mucho. Aprovecho para mandarles saludos a dos de mis mejores amigos que viven en Cochabamba. Ellos son Sandra y David Serrudo Iglesias quienes me bautizaron como Kichariska Sonko (corazón abierto, en quechua).

-Seguramente ha escuchado hablar de los bufeos bolivianos y la terrible agresión de la que están siendo objeto por soyeros, mineros y otros. ¿Sucede algo así por allá en cuanto a la destrucción del ecosistema?

-Sí, claro, conozco el caso de los delfines que están en el alto Amazonas. A nivel global, la naturaleza sufre un proceso de ataque por parte del materialismo humano que en los últimos 100 años se hizo muy notorio. Muchas especies se están extinguiendo. Todas las especies son importantes, desde una araña hasta un hermoso delfín del Amazonas o la majestuosa orca del mar. Y cada vida que se extingue tiene que preocuparnos de igual manera.

Venimos muy mal en los últimos 20 o 30 años, sobre todo a nivel de contaminación, a nivel de la tala de bosques de la selva amazónica. La contaminación de los mares viene produciendo una disminución en el número de toda la biología en general. Lo que en definitiva va en perjuicio del ser humano porque es lo que vamos a necesitar para sobrevivir. No podemos sobrevivir con un ecosistema degradado. Pero también pienso que, en rasgos generales, la naturaleza está empezando a oponerse a lo que el ser humano le ha venido haciendo.

El planeta es un ser vivo y actúa ecosistémicamente también para restablecerse. Tengo la esperanza en que la sociedad humana está tomando consciencia y está empezando a vivir de una manera más respetuosa con la naturaleza. Probablemente, en pocos años no se vea, pero sí dentro de 40 o 50 años, haya un gran cambio de la consciencia planetaria. Y también la Tierra empezará a restablecerse.

- ¿Qué tan agredida está esa singular familia de orcas que vive en el área de puerto Madryn y en el entorno?

-La población de orcas por acá siempre fue de entre 20 y 30 animales residentes en el área de península Valdez. No disminuyó en los últimos años y viene aumentando a un ritmo del 2 por ciento anual. Es poco, pero no corre riesgo la población local. Sí corre riesgo la población mundial. En otros lugares, como el noroeste del Pacífico, que involucra a la isla de Vancouver, Canadá; Columbia Británica, y Seattle, en EEUU, la disminución es dramática. Esa baja obedece a la sobrepesca, la contaminación del mar y los salmónidos que son la principal fuente de alimento de las orcas.

-Ellas devoran leones marinos, pingüinos y otras presas de manera natural y las llaman las “ballenas asesinas”. Nosotros devoramos pollos, cerdos, vacas, etc. y no nos hemos llamado los “simios asesinos”. Tras esa amistad que guarda con ellas, ¿cuán equivocado considera que es llamarlas “ballenas asesinas”?

-Nosotros tenemos la pretensión de llamar asesino a quien mata para sobrevivir y que no desperdicia nada de lo que capturó. Pero hacemos un uso tan desaprovechado de todo lo que matamos y todo lo que contaminamos. Por suerte la gente está tomando cada vez más consciencia. Así a la orca, que alguna vez se la llamó “la ballena asesina”, se la va a llamar solamente orca. Tendrá la admiración que merece como un animal que elaboró estrategias y métodos de caza asombrosos para obtener sus alimentos y los de sus crías para alcanzar la supervivencia.

-¿Cuál la lección mayor que ha sacado de esta experiencia considerada única en el mundo?

-Este vínculo tan fuerte que tengo con las orcas me enseñó a relacionarme con mayor respeto y admiración por el mundo natural que me rodea. Eso intenté plasmar en mis publicaciones y escritos y en las entrevistas. Quiero que la gente logre también esa emoción que lleva a relacionarse más respetuosamente con la naturaleza y a vivir de una manera más simple. Todo ello considero que será conducente a un mundo más armónico, como el que tenían nuestros antepasados. Ese debería ser el destino de la humanidad al evolucionar: la armonía con los demás seres que habitan el planeta.