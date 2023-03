Olive Garden abre sus puertas con un cóctel de bienvenida

El pasado 10 de marzo, se llevó a cabo el cóctel de bienvenida a todos los copropietarios del proyecto Olive Garden, ejecutado por la empresa constructora Think Desarrollos Inmobiliarios.



Un evento con más de 200 invitados, el cuarteto de cuerdas “CADENZA” y un desfile de modelaje con diseños de alta costura dio inicio al acto de inauguración que se realizó en Cochabamba, en la avenida Ecológica y calle Litoral, subiendo una cuadra al norte (Olive Garden).



Fueron 18 meses de arduo trabajo y constancia para entregar un proyecto exclusivo para 50 familias sobre construcción horizontal, donde destacamos la arquitectura estilo inglesa antigua.



Es el séptimo proyecto entregado a lo largo de una trayectoria de más de 11 años, a cargo del Ing. Marcel Sahonero, Ceo-CoFounder, y de la mano del Arq. Javier Carvajal, Co- Founder de la empresa Think Desarrollos Inmobiliarios.



Es un proyecto pensado para la familia, cuenta con cómodos espacios recreacionales: piscina, parrilleros, salón de copropietarios, parque infantil, sala de juegos, gimnasio, etc.



