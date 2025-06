Gabriela Oviedo: “Las mujeres tienen dentro de sí mismas todo lo necesario para cambiar sus vidas”

Gabriela Oviedo Serrate, comunicadora boliviana con más de 18 años en televisión, 14 de ellos en la Red Unitel, logró consolidarse como una voz respetada en el periodismo nacional. Aborda temas políticos, sociales y económicos con sensibilidad y profundidad.

Además de su rol en medios, escribió tres libros de desarrollo personal y es una activa conferencista que promueve el empoderamiento femenino, desde el amor propio hasta la transformación interior.

Como madre de dos adolescentes, equilibra su vida familiar con su vocación por inspirar a otras mujeres a través de sus redes, sus palabras y su ejemplo.

- ¿Cómo logró transformarse en la mujer que es ahora?

- La vida me fue presentando desafíos que me empujaron a salir de mi zona de confort. Al principio, el miedo y la inseguridad me paralizaban, pero, poco a poco, cada pequeño logro fue construyendo una nueva imagen de mí misma. Me di cuenta de que sí podía, que era más fuerte de lo que creía. Así fui cultivando mi autoestima y confianza. La transformación no fue de un día para el otro, fue un proceso de muchos intentos, aprendizajes y, sobre todo, de autocompasión.

- ¿Hubo algún momento difícil que se transformó en una gran lección de vida?

- Muchos. Pero uno de los más significativos fue al inicio de mi carrera televisiva. Cometía errores que, aunque no eran graves, me pesaban enormemente por mi nivel de autoexigencia. Me costaba perdonarme por no ser perfecta. Con el tiempo entendí que la perfección es un ideal inalcanzable y que errar es parte del proceso de crecimiento. Aprendí a ver cada tropiezo como una oportunidad para mejorar y ser más humilde, más humana.

- ¿Soñaba con estar frente a cámaras o lo descubrió en el camino??

- Nunca lo soñé. De hecho, por mi timidez extrema, jamás me lo hubiese imaginado. Pero la vida me ofreció esta oportunidad y decidí aceptarla. Mi curiosidad siempre ha sido más fuerte que mi miedo, y eso me ayudó a dar el paso. Hoy, después de 18 años frente a cámaras, agradezco haberme atrevido. Dios me puso en este camino que jamás pedí, pero que abracé con todo el corazón.

- ¿Cómo se prepara para abordar temas complejos y mantener la objetividad?

- Primero, me informo profundamente. Estudio los temas, converso con mis colegas y propongo preguntas que creo que representan las inquietudes de la audiencia. En coordinación con mis jefes, armamos un cuestionario que luego aplico en vivo. Siempre intento tener presente que mi labor es un servicio: darle voz a la ciudadanía, cuestionar con respeto y buscar respuestas con objetividad.

- ¿Cómo se siente al exponerse emocionalmente al escribir?

- Es una exposición que, aunque a veces cuesta, vale la pena. Creo que si compartir mis procesos puede ayudar a alguien más a sentirse acompañada o menos sola en un momento difícil, entonces ya tuvo sentido. Mi propósito es servir, y si mis libros logran ser una guía o un alivio para otras personas, entonces me siento agradecida de haberme animado a mostrar mis propias sombras y aprendizajes.

- ¿Cuál fue el momento clave en su vida que la llevó a decir: “necesito escribir este libro”?

- La necesidad de escribir nació en plena pandemia. Como presentadora de noticias, me tocaba informar diariamente sobre tragedias, pérdidas, incertidumbre. Sentí un peso en la conciencia por ser portadora de tanta energía negativa. Entonces, decidí equilibrar un poco ese mensaje desde mis redes sociales, compartiendo contenido más esperanzador. La respuesta fue tan cálida y masiva que me motivó a dar un paso más y convertir esos mensajes en un libro. Aproveché el encierro para escribir “No es suerte, es amor propio”, y tras nueve meses de trabajo, lo publiqué apenas se levantaron las restricciones.

Luego vinieron los otros dos libros, que nacieron de inquietudes más profundas. Empecé un camino de autoconocimiento que me llevó a reflexionar sobre mis pensamientos, emociones y heridas del pasado. Ese proceso me ayudó tanto que sentí la necesidad de compartirlo, especialmente con aquellas lectoras que ya habían conectado con mi primer libro.

- ¿A qué público pensaba llegar con este mensaje?

- Desde el principio, supe que mi mensaje estaba dirigido a mujeres. Mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que, aunque estén en distintas etapas de su vida, comparten algo en común: todas, en algún momento, atravesamos dudas, miedos, inseguridades o golpes emocionales. Escribí “No es suerte, es amor propio” con la intención de ofrecer herramientas que fortalezcan el autoconocimiento y la autoestima. Una de mis motivaciones más profundas fue la necesidad de aportar ante los altos índices de violencia hacia la mujer en Bolivia. Este libro es un recordatorio de que sí pueden salir adelante y merecen amor sano y una vida digna.

- ¿Qué significa realmente el amor propio para ti?

- Es aceptar quienes somos, con nuestras luces y sombras, y tratarnos con el mismo respeto, compasión y cuidado con el que trataríamos a alguien que amamos profundamente. Es también comprometernos con nuestro crecimiento, aprendiendo de lo vivido para construir una mejor versión de nosotras mismas, no por exigencia externa, sino por deseo interno de evolucionar y aportar algo positivo al mundo.

- ¿Qué otro tema le gustaría explorar en sus próximos libros?

- No tengo una temática definida aún. Mis libros nacen de inquietudes muy profundas y personales, por eso, prefiero dejar que la vida me sorprenda. Confío en que, cuando algo me mueva lo suficiente, sabré que ese será el nuevo mensaje que debo compartir.

- ¿Qué aprendizajes destaca sobre el equilibrio real entre la vida personal como mamá y profesional?

- El equilibrio no es algo que se alcanza y se mantiene de forma estática, sino algo que se cultiva todos los días con consciencia, amor y mucha flexibilidad. Trato de honrar cada una de mis facetas, sabiendo que no puedo atenderlas todas al mismo tiempo, pero sí dar lo mejor de mí en cada momento. Con mis hijos, priorizo la calidad de tiempo por encima de la cantidad. También me esfuerzo por no descuidar a mi madre, a mis amigas y a mí misma. Esa armonía entre roles, sin culpa, con aceptación, es lo que me permite vivir con más paz y plenitud.

- ¿Hubo alguna mujer que fue referente o inspiración en su crecimiento personal o profesional?

- No podría mencionar a una sola, porque sinceramente creo que todas las mujeres que me rodean tienen algo admirable. Cada una, desde su lugar, me ha enseñado algo: ya sea por su fuerza, su resiliencia, su ternura o su sabiduría. Mi objetivo nunca ha sido parecerme a alguien más, sino convertirme en la mejor versión de mí misma. Me inspiran las mujeres reales, las que luchan, caen, se levantan y siguen. Como todas nosotras.

- También fue reina de belleza. ¿Cómo ha evolucionado su percepción sobre la belleza y el empoderamiento femenino?

- Mi etapa como reina de belleza fue un punto de inflexión en mi vida. Me enfrenté a una exposición pública que me obligó a madurar de golpe. Viví críticas, cometí errores y aprendí. Con el tiempo, entendí que la belleza no es solo imagen, es energía, actitud, cómo tratamos a los demás. Una persona puede cumplir con todos los estándares estéticos, pero si no tiene una luz interna, difícilmente será percibida como realmente bella. Para mí, la verdadera belleza nace del alma, se expresa con autenticidad y se cultiva desde el amor propio.

- ¿Qué legado espera dejar en los medios de comunicación y el desarrollo personal?

- El legado que quiero dejar está ligado al mensaje que comparto cada día: lo que realmente significa ser mujer. Con nuestras contradicciones, nuestra fuerza, nuestra sensibilidad y nuestro poder de transformación. Quiero que las mujeres recuerden que tienen dentro de sí mismas todo lo necesario para cambiar sus vidas. Nos han enseñado a minimizarnos. Yo quiero romper con ese relato. Mi legado es un mensaje de empoderamiento real, de autoconfianza y de valentía para iniciar la transformación desde adentro.