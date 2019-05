Prem Prayojan: “La vida es un viaje para descubrir a Dios”

¿Dónde empieza el camino a la espiritualidad?, ¿cuál es la conexión entre ésta y la felicidad? ¿Estamos desconectados de nuestra verdadera esencia? El nuevo embajador internacional para la paz de las Naciones Unidas, Sri Prem Prayojan Prabhu, visitó Bolivia para dar una serie de conferencias. OH! conversó con él para resolver -en un breve acercamiento- estas interrogantes. Prem Prayojan se mostró en todo momento amable y fue fácil concretar un encuentro ameno. Una grata charla en la que no se presentaron etiquetas ni preconceptos sobre religiones y la cual giró en todo momento sobre la esencia de la vida y las personas.

CULTIVAR EL ALMA

Prem Prayojan manifiesta que cada persona está en búsqueda de la felicidad y para encontrarla, debe entender su propia mente y conciencia. “La mayoría de los paradigmas psicológicos son demasiado materialistas. Consideran que la mente y la conciencia son una parte emergente del cerebro”, agrega.La tradición que representa se fundamenta en argumentos que muestra a los seres humanos como seres espirituales por naturaleza. “La conciencia es un síntoma del alma. Cuando tenemos un entendimiento adecuado de la relación de cuerpo y alma, podremos descifrar los pensamientos más complejos y encontrarnos a nosotros mismos”, explica.

Lo que enseña es psicología basada en la antigua filosofía del yoga (bhakti yoga). “No importa de dónde seas o a qué religión pertenezcas, puedes integrar esto en tu vida, encontrar más estabilidad de la mente y una profunda introspección para aproximarte a tu alma y a Dios”, adiciona.

Sobre el creciente interés y la moda que se ha originado entorno al yoga y la meditación, Prem Prayojan explica que generalmente se sigue el yoga popular, que es el ashtanga, el cual tiene ocho limbos o pasos. Las personas generalmente sólo siguen los primeros cuatro para cuidar su salud y liberar el estrés, pues sienten el beneficio inmediato. Estos cuatro aspectos son la preparación para la meditación. Indica que los maestros y estudiantes no suelen profundizar en los otros cuatro elementos.

Al conversar con él, surge la interrogante si el ser una persona espiritual depende de dónde uno proviene y vive. Prayojan Prabhu enfatiza que no.Por ejemplo, destaca de los cochabambinos el interés por la meditación y por desarrollar una conciencia más alta. Por el contrario, comenta desde su experiencia que en las ciudades más grandes las personas son más ocupadas y materialistas. Están más enfocadas en sus metas, trabajan muy poco la espiritualidady la consideran una “fantasía”.

EL CAMINO A LA ESPIRITUALIDAD

¿Cómo puede ser uno más espiritual? ¿Cómo podemos alimentar nuestra alma? Prayojan Prabhu señala que es primordial tener y practicar la paz, además de reconocer que existe un Dios, que es la causa de todo, independientemente de la religión de la que uno provenga. “La vida es un viaje para descubrir a Dios, no ignorarlo, preguntarse cómo puedes encontrarlo. Eso empieza por la meditación, el rezo, porque la mente es el medio por el que experimentamos el mundo”, agrega. Enfatiza que al estar la menteen paz, uno encuentra una imagen clara de la vida.

Sobre las dificultades que uno atraviesa, explica que en realidad no son problemas, sino pruebas para la personalidad. “Es una oportunidad para expresar tu amor por Dios”, añade.

“Una dificultad es la misericordia de Dios para que estés consiente de tu orgullo, para educarte, para que encuentres tu propia identidad espiritual”, recalca.

Enfatiza además que en cualquier obstáculo que uno atraviese debe tomar responsabilidad. No criticar ni culpar a otros por sus propias circunstancias. En este punto es que habla sobre el karma: “lo que haces, vuelve a ti”. “Si alguien te causa daño, piensa que hiciste eso a alguien y que te volvió a ti. Dios te puso en esa situación para purificarte, porque nuestro principal problema es el orgullo”, adiciona y asevera que sin importar lo que pase, uno siempre debe estar en paz y tener la sabiduría para ver a través de las apariencias y de lo superficial.

De acuerdo a su filosofía, el camino espiritual no es algo que se perfecciona en una vida, sino en varias. Cuenta que siguió este sendero de pequeño, cuando tenía dos o tres años. De sentado, se cubría y pedía su familia que no lo molesten, pues tenía que pensar. “No conocía la palabra meditar, luego descubrí que así se llamaba”, comenta. A sus 11 años, su padre le regaló un libro sobre los yogasutras de Patanjali, empezó a estudiarlos y años después exploró y estudió los principales textos espirituales de los vedas (Bhagavad-gītā). Decidió estudiar por tiempo completo y se trasladó a la India, donde ha vivido por 25 años.

SOBRE LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD

El embajador de la paz resalta también la importancia de las familias para vivir en paz y aproximarse a Dios. Aconseja no perder el relacionamiento tradicional y el respeto.

“Es normal y está de moda que cada generación se rebele contra todo lo que hicieron las generaciones pasadas. Esto es como un suicidio cultural, porque tu cultura es una acumulación de conocimiento para descubrir cuál es la forma óptima de vivir en paz”, asegura.

Señala que si bien muchas personas se refieren a los valores del cristianismo y de la mayoría de las religiones como anticuados y difíciles de seguir, estos son una buena plataforma para el progreso y para una evolución espiritual.

También señala como primordial cumplir responsabilidades con la familia y la sociedad y ofrecerlos como amor a Dios, se refiere a esto como karma yoga. “Cada persona que cambia tiene un efecto en otros y en el mundo”, añade.

Como recomendación final recuerda a las personas que sean responsables, que cuiden a sus seres queridos y que se den tiempo en el día para rezar a Dios.

dsc_7400.jpg Sri Prem Prayojan Prabhu DANIEL JAMES

PERFIL

Sri Prem Prayojan Prabhu nació en Reino Unido, pero vivió en India la mayor parte de su vida. Allí recibió una profunda formación académica y práctica en la Escuela Filosófica Gaudiya Sampradaya, bajo la guía del eminente maestro Srila Narayan Goswami Maharaja, quien en vida también fue reconocido con el título “God’s Will Ambassador”.

Gracias a su ponencia llamada “La paz a través de la reciprocidad en la ley y en la religión” fue galardonado con el título de Embajador Internacional para la paz.

Sri Prem Prayojan Prabhu es un erudito en Vedanta, en sánscrito y en los yogasutras de Patanjali. Es fundador y director de la Academia Chaitanya para el estudio de la Conciencia (Chaitanya Academy for the Study of Consciousness), con sede en India.