Hablar cuando te piden silencio

Él, ese que era su pareja, presionaba un cuchillo de cocina contra su estómago, mientras le preguntaba por dónde comenzar a cortar, ¿el riñón? o ¿los abdominales?

Gracias a la suerte o a la triste experiencia, Patricia atinó a marcar el último número con el que había tenido contacto a través de su teléfono celular, éste lo dejó debajo de la almohada y esa persona llegó 20 minutos después, pero justo a tiempo para que Patricia ahora pueda contar su historia.

Actualmente, Patricia Leytón tiene 46 años y es la autora del blog Speakup, el mismo que comenzó a escribir en 2016 como parte de su recuperación y salida de la relación de violencia que vivió. Ese año en Bolivia hubo un total de 104 casos de feminicidios registrados, según datos de la Fiscalía General del Estado, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz las regiones donde más hechos se presentaron. Y en lo que va de 2019 ya se han registrado más de 80 hechos.

“Tuve esta relación, de la que hablo en mi blog, durante aproximadamente cuatro años y medio, después de un año me fui a vivir con mi pareja, vivimos juntos tres años. Era una relación de extremos, al principio fue el extremo hermoso, en el que la manipulación, que normalmente ejerce este tipo de personas, te lleva a vivir una felicidad casi de cuento, entonces una realmente se la cree y una vez que se está envuelta empieza a caer en la realidad y darse cuenta de que todo había sido manipulación y que además la manipulación te lleva a creer que esta felicidad sólo la puedes vivir con él y que jamás lograrás vivirla con otra persona, porque no te la mereces”, cuenta Patricia.

Durante cuatro años Patricia fue creyendo con cada vez más fuerza que no podría ser feliz fuera de esa relación, así se afianzaba la dependencia. El inicio de la violencia fue psicológica, había desconfianza, celos, insultos y además aislamiento. Ella dejó de frecuentar a sus amigos y amigas e incluso a su familia.

“Esto va creciendo y en el último año, sobre todo, la violencia era terrible y llegué a pensar que ese día que él tuvo el cuchillo durante más de 15 minutos tocándome el estómago y me lo apretaba y sacaba, era el último día para mí. Durante todos estos episodios de violencia física el miedo es terrible y yo le rogaba que no, gritaba y ningún vecino me ayudó”.

“MEJOR NO DIGAS NADA…”

La mayor parte de campañas en contra de la violencia contra la mujer se sustenta en la idea que las víctimas hablen, que no callen ante el abuso y que denuncien. En Bolivia la Ley 348 está destinada a combatir este problema social desde 2013, sin embargo, hasta la fecha, la puesta en práctica de dicha norma contradice toda campaña.

La abogada Andrea Trigo comenta que, según su experiencia, en la mayoría de los casos indistintamente de la clase social son las víctimas las que abandonan y no impulsan la investigación y que esto se debe a muchos factores, como que no siempre tienen el apoyo de la familia. Otro aspecto es que la Fiscalía en casos de mujeres en situación de violencia pide valoraciones psicológicas y sociales realizadas exclusivamente por especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). “Actualmente, hay muy pocos profesionales para todos los casos de mujeres en situación de violencia, por ejemplo, los abordajes psicológicos que son la prueba clave para determinar si hubo o no violencia psicológica son programados hasta después de 40 días que se presenta la denuncia, entonces es un camino largo el que tiene la víctima y nosotros mismos tenemos otros plazos y tenemos que acudir a profesionales particularespara que no nos rechacen las denuncias. Entonces, es ahí que también las víctimas comienzan a echarse para atrás”.

Trigo comenta que incluso hay casos en los que los propios policías desaniman a las víctimas a continuar con los procesos. Les hablan para que “arreglen”, les dicen: ‘te va a costar plata, tienes que caminar de un lado al otro’. “Por todo esto creo que es importante el rol que tiene el abogado de la víctima porque nos convertimos en un apoyo para ellas y en los impulsores y promotores del proceso penal, de estar detrás del investigador, presentar memoriales casi todos los días a la Fiscalía para que esa investigación se mantenga latente, órdenes de citación para testigos, para que declare el sindicado, sacar medidas de protección, es muy importante el rol del abogado. Me parece que sí hay diferencia en cómo llegan a término los casos de mujeres en situación de violencia según las clases sociales, definitivamente le irá mucho mejor a una mujer que puede pagar un abogado”, dice Trigo.

En este contexto, y en otros en los que el entorno inmediato pide a las mujeres en situación de violencia que “mejor no digan nada”, se hace difícil seguir el manual de buena víctima que hace caso a la campaña privada o gubernamental para alzar la voz.

“Después de aceptar que vives violencia en manos de la persona a la que creías que más amabas, que pensabas que te amaba también y a la que entregaste tu vida, confianza, cuerpo y alma, después de tomar el valor de enfrentarte a ti misma, enfrentar al mundo y salir de esa relación, después de quitarte las culpas que te habían metido en la cabeza te encuentras con más violencia, esa en la que la gente, ‘tu gente’, te dice: ‘amiga….mejor no digas nada’”, relata Patricia Leytón en uno de sus primeros posts en su blog y cuenta que cuando comenzó con las publicaciones muchos de sus allegados, sobre todo hombres, le decían que saque los posts de la red argumentando que después ningún hombre iba a querer salir con ella.

“SE VAN A ARREGLAR…”

Carolina (nombre ficticio) se encuentra en pleno proceso legal por violencia patrimonial, pero además está en proceso de separación de la pareja con la que estuvo desde 2011 e incluso con la que convivió un tiempo, pero que ahora le ha quitado su negocio. Ella tenía una empresa en la que su expareja se fue metiendo poco a poco hasta el punto en el que él figura como dueño y ella se ha quedado prácticamente sin nada. En medio de ese tormentoso camino, en el que ella sin darse mucha cuenta perdía su patrimonio y trabajo, fue víctima de violencia psicológica, física y hasta sexual. Cuenta que en una ocasión, en una salida nocturna, comenzaron a pelear en la calle y él se puso violento, cerca había un par de policías y al tratar de acudir a éstos, la respuesta fue: “es una pelea de enamorados, se van a arreglar”.

Leytón, por su parte, cuenta que sólo en una ocasión pudo despertar el “interés” de sus vecinos. Fue después de un episodio violento con su expareja, en el que ella gritaba de dolor y para pedir ayuda. La respuesta de las personas que vivían en el mismo edificio fue a través de una carta que le entregó el administrador del mismo, en esa nota escrita se pedía que “paren los gritos e insultos”.

¿CÓMO PARAR?

Para Leytón, después de muchas idas y venidas en su relación, pedidas de perdón con llanto, sólo el estar tan cerca de morir en manos de su expareja fue lo que la llevó a terminar con el círculo de violencia, recuperar su vida y el vínculo con sus seres queridos. Mientras que para Carolina, la gran ayuda fueron sus amigas que ya no podían verla sufriendo, sin embargo, a ella le costó su negocio.

Según Trigo, la mayoría de los casos de violencia que llegan hasta su oficina son de tipo físico y psicológico, pero es ahí cuando también se da la violencia económica y/o patrimonial.

“En el momento en que me encuentro y después de haber recibido ayuda psicológica, me doy cuenta del patrón de conducta de las personas que van a ejercer abuso. Conocen muy bien a las personas a las que se acercan, esta persona (su expareja) me había investigado todo, sabía quiénes me ponían ‘like’ en el Facebook, en todo eso ya comenzó la violencia, a partir de un día que encontré en su celular una conversación en la que él se refería a mí como solo una diversión. Me quise ir y comenzaron los jalones, no quería que me vaya, me obligó a subir a su auto y yo tenía miedo, no podía actuar, sólo estaba contando los minutos para llegar a la puerta de su casa que pare el auto y yo pueda salir, lo hice pero sólo alcancé a correr media cuadra hasta que me alcanzó y siguieron los jalones”, relata Carolina, para quien los traumas que se acarrean después de la violencia son innumerables y asegura que no sabe si llegan a sanar.

“Él nunca sentía remordimientos por lo que hacía, en ese entonces yo pensaba que él era fuerte mientras yo me desmoronaba. Él se adhirió a mi negocio, abrimos el NIT a su nombre, hicimos la sociedad y siempre había gritos, amenazas y arrinconadas. Soy una profesional, él ni ha ido a la universidad, lo que sucede en esta relación de dominio no tiene nada que ver con estar preparado o no y no es un problema de la zona sur o de grupos marginados”, explica la empresaria.

Trigo manifiesta que hay que recalcar que las mujeres en situación de violencia y que no cuentan con recursos para pagar un abogado tienen apoyo del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). “Ahí las mujeres tienen la orientación para saber si lo que les está pasando es grave o no, hay profesionales que las ayudan y contienen, pero es una ayuda sólo de inicio, porque no siempre continúan con el trámite, no hay ese impulso, los casos que normalmente llegan al final son los graves”.

¿DÓNDE ESTÁ EL APOYO?

Patricia Leytón comenzó parte de su proceso de sanación y superación en su blog, que inició en 2016. Encontró ahí un espacio para descargar frustraciones, experiencias e incluso ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Hasta la fecha ha podido ayudar a más de mil mujeres, siempre aclarando que ella no es ni abogada ni psicóloga, pero sí acompañando y escuchando.

“No imaginé que tendría el resultado que tuvo, cuando lo lancé tuve una respuesta impresionante y mucha gente compartió lo que escribí, me hicieron entrevistas en varios medios y sobre todo, lo más impactante para mí, fue que comenzaron a escribirme muchísimas mujeres, de las cuales yo conocía sólo a un 50 por ciento y no tenía idea de que estaban pasando por esto y el otro 50 por ciento era de mujeres que no conocía, que leyeron el blog y me buscaron a través de redes sociales pidiendo ayuda”.

Leyton asegura que aunque en la práctica la Ley 348 tiene muchas falencias, es importante que las mujeres hagan las denuncias aunque sea sólo para exteriorizar lo que les ha sucedido.

“Estoy segura de que la cantidad de mujeres que logran que se haga justicia es mínima. Pero la idea no es que les dé más miedo a las mujeres, decirlo es importante, pero en la práctica una mujer golpeada camina tres cuadras a sacar fotocopias de su propia denuncia. Hay policías que las desaniman. Se sufre violencia también al hacer la denuncia, pero es importante sacarlo de tu sistema y enfrentarte al miedo, ir y hacer la denuncia por lo menos te da eso, es una primera puerta para después hacerlo en otras instancias”.

Respecto a qué le ayudó a mantenerse fuera de esa relación una vez que terminó, Patricia dice que el entorno familiar es muy importante, también hizo toda clase de terapias y, por supuesto, el blog que mantiene y con el que ha llegado a muchas mujeres.

“Para mí es una cosa sin precedentes y, además, si soy sincera, me sobrepasó. Es mucha responsabilidad, lo que trato de explicar a las mujeres es que no soy ni psicóloga ni abogada y que por lo tanto hay cosas a las que yo no puedo llegar, puedo ayudarlas con mi experiencia, porque las entiendo y porque sé por lo que están pasado, el miedo que tienen y sé cuáles han sido las herramientas que me han ayudado a lograr salir de esto y alguna vez que veo que el tema está yendo más allá, trato de persuadir a las mujeres de que reciban ayuda más especializada, hay algunas que no la aceptan y otras que sí”.

¿CUESTIÓN DE CLASES SOCIALES?

La violencia no distingue clases sociales en nuestro país, se da tanto en los estratos más bajos como en los más altos, con algunas diferencias.

“Lo que descubrí es que en los estratos bajos es más abierto, los hombres tienen menos miedo y menos vergüenza, las mujeres también lo hacen más visible, entonces la gente se entera. En los estratos altos pasa tanto como en los bajos, sólo que lo escondemos porque tenemos mucho miedo a la crítica social a lo que digan en el trabajo, a los amigos, es más, lo que me pasó cuando lancé el blog es que recibí varias llamadas de amigos, sobre todo hombres,que me decían ‘bájalo, no lo pongas, porque después nadie va a querer salir contigo, la que queda mal eres tú’. Ahí te das cuenta de que el estrato social medio alto no habla del tema porque después eres castigada socialmente, la gente te ve con pena y no quieres que te vean con pena, te da vergüenza”, asegura Leytón y añade que hay muchísimas mujeres que son de un nivel medio alto y que han vivido violencia, pero no lo sabe nadie, ni su familia o amigas.

La bloguera comenta que ocurre más de lo que imaginamos y lo terrible es que no se hable al respecto. “Yo creo que mientras más se hable más se sana y se logra salir, si se esconde cuesta mucho más salir”, asegura.

FRASES DE SILENCIO

Del blog Speak up de Patricia Leyton, según la experiencia de la autora:

-“No digas nada cuando él esté alterado….es mejor callarse, ‘yo aprendí a hacerlo’y así no va a reaccionar tan mal” – La tía

-“No digas nada y tal vez es mejor que dejes de hacer algunas cosas en tu vida, ¿es tan grave que dejes de ser tú y así evitar que él te trate mal y te pegue?” – La mamá

-“No digas nada, porque si lo haces, no sabes las represalias que pueda tomar él”. – La amiga

-“No digas nada, no denuncies porque es duro el proceso y no sé si estás preparada para vivirlo” – La abogada / amiga

-“No digas nada, no denuncies, porque yo creo en la vía pacífica y por ahí él te dice cosas feas cuando tengas que verlo frente a un juez…no vale la pena” – El abogado / amigo

-“No digas nada, es mejor que simplemente lo perdones en tu corazón y que olvides y te liberes” – La consejera

- “No digas nada, es mejor no hacerlo,al final ya saliste de ahí, ¿ya para qué contarlo y recordarlo? – El amigo

-“No digas nada, entiendo lo que sientes pero…¿cuál será su versión?” – El conocido

-“No digas nada porque no estoy dispuesto a escuchar más de este tema, me incomoda hacerlo…es más, es mejor que tú yo seamos amigos de ‘segunda’” – El amigo de “primera”