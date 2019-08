Susy Diab una artista sin fronteras

Conquistar las pasarelas no fue suficiente, también fue tras la pantalla chica y la grande. Susy Diab es de esas artistas y modelos bolivianas que continuamente dan noticias por sus logros en el exterior. Si bien la modelo, actriz y empresaria paceña radica en Bolivia para ejercer su rol como jurado en el reality de Unitel “Yo me llamo”, aún sigue vinculada con trabajos en el exterior.

Saldrá en la última temporada de la serie de HBO “Ballers”. Obtuvo un papel en el que interpreta a una amiga de Lance Klians (Russel Brand). El escenario fue una fiesta y la grabación duró cuatro días. Por otra parte, en estas semanas, saldrá un corto de acción con el coach de la actriz americana Haley Berry, quien es su entrenador de kick boxing, el productor es de la BBC. Diab también actuó con Bradley Cooper y Robert de Niro en “Limitless”, si bien cuenta que logró obtener un papel, en ese momento la visa que tenía era para modelar; sin embargo, sí salió una de las escenas filmadas en la que actuó.

Susy también ha sido modelo de la campaña mundial de las gafas de Elizabeth Arden y protagonizó una campaña junto a la actriz americana Claire Danes para la máscara de pestañas Lattisse. Ha participado también en comerciales de Head and Shoulders, Honda y Corona.

EN LA PANTALLA CHICA NACIONAL

Tras explorar el mercado internacional, Susy manifiesta estar muy contenta con las puertas que se abrieron en Bolivia. Interpretó el papel antagonista en la novela “Despéiname la vida” (2018), la primera telenovela boliviana de la red Unitel. Interpretó el papel de Danitza, una persona muy distinta a ella, comenta. “Fue un reto encarar a un personaje así. Descubrí muchas cosas al interpretarlo”, dice.

Cuenta que su papel de antagonista repercutió sobre su experiencia como jurado en el reality “Yo me llamo”, pues la gente la conocía más como Danitza. “Pensaban que era mala o insoportable”, relata. Sin embrago, sobre ser jurado, rescata que siempre se mostró tal cual es. “Traté de ser objetiva y decirles las cosas como son. He aprendido muchísimo, estar en vivo no es fácil”, indica y agrega que siempre tiene cuidado de no lastimar a los participantes.

La actriz paceña destaca que hay mucho talento en Bolivia y que debería existir más apoyo para que los artistas busquen otros horizontes y crezcan. “Siento que mucha gente se queda a nivel nacional y no hay tanto apoyo, es talento desperdiciado”, afirma. Pone de ejemplo el caso de Leo Rosas, cantante que se catapultó a la fama en México. Recalca que aún hay talento por descubrir y explotarlo.

Al ser una de las artistas y modelos que ha triunfado en el exterior, afirma que el factor más importante para destacar en mercados del exterior es creer en uno mismo, tener agallas y tener claro qué es lo que quieres hacer. “Nada cae del cielo. Es importante esforzarse, estudiar y trabajar”, comparte sobre qué la ayudó a potenciarse afuera. Asevera que ha aprendido a batírselas sola, a crecer pasito a pasito y que no siempre ha sido fácil.

Después de muchos años, Diab fijó residencia nuevamente en Bolivia, por lo que era de esperar que iba a ser uno de los focos de atención de la farándula boliviana. Comenta que se fue acostumbrando a ello y que siempre quiso responder al cariño de la gente. Asegura que no deja que la fama afecte su vida personal ni le importa el qué dirán. “Saber qué malos comentarios tomar. Uno mejora a través de las críticas constructivas”, añade.

EMPODERADA Y TENAZ

Diab es una de las artistas y modelos que ha cosechado éxitos a nivel nacional e internacional. “La mejor manera de empoderarse es que las mujeres crean que pueden lograrlo”, asegura y resalta a que ahora vivimos en un mundo más igualitario. Subraya además que es importante que una mujer no se desvalorice y qué decida por sí misma cómo quiere vivir.

Al preguntarle sobre si es importante que una actriz sea atractiva, responde que hay distintos tipos de belleza. “Gracias a Dios, en el mundo ya no es considerada bella la típica chica rubia, con ojos azules, nariz y boca perfecta; hay otros tipos exóticos de belleza”, apunta. Sin embargo, expone que el atractivo sí influencia para que sitúen a las actrices en ciertas categorías, que a veces pueden ser para bien como para mal. “Sin talento no vas a llegar muy lejos”, enfatiza.

Susy comenta que aún tiene muchos proyectos. Tiene una agencia y un manager de actuación en México. “Quiero explorar ese mercado. Están pasando cosas muy lindas”, explica sobre ese país y asegura que continuará trabajando en el mercado americano también. Confiesa que todavía se quedará un tiempo más en Bolivia, al menos este año, para compartir más con su familia, pues nació su sobrina. “Todavía tengo muchísimo por crecer y avanzar y más sueños por cumplir”, asegura.

PERFIL

Nació en La Paz en 1986. A los 14 años inició su carrera como modelo al convertirse en la primera finalista del Elite Model en Bolivia. Un año después, se integró a la agencia de Pablo Manzoni. Como la menor de las Magníficas viajó a desfilar a Viña del Mar, Buenos Aires y Punta del Este.

En 2003, salió bachiller del colegio Saint Andrew’s (La Paz) y se fue a Argentina para estudiar Periodismo en la Universidad de Palermo. En 2009, se fue a Nueva York (EEUU) para estudiar actuación y trabajó en varias campañas publicitarias y editoriales de moda. Actualmente tiene su propia agencia de modelos en Los Ángeles con el nombre de La’ Belle.