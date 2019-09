Michael Douglas, 75 años sin complejos

Manuel Noriega

Fotos: Efe Reportaje

Michael Douglas, hijo del también actor Kirk Douglas, cumple 75 años con 40 años de interpretación a sus espaldas, todavía en activo y siendo parte de uno de los matrimonios más estables de Hollywood.

“Soy lo suficientemente viejo para apreciar que este es un buen momento en la vida de uno, y yo no lo doy por sentado”, dijo Michael Douglas a la revista People el año pasado en el estreno de la serie “The Kominsky method” de la plataforma Netflix que protagoniza.

El veterano actor cumple 75 años consciente de atravesar un buen momento personal y en plena forma profesional. Douglas está en paz con su edad y la vive sin complejos.

Su personaje en la serie de Netflix es el de un actor en horas bajas con problemas de salud. Al principio, Douglas no se veía en el papel, no se sentía como un hombre envejecido: “Cuando te llega el guion, dices: ‘No pueden estar pensando en mí para este papel’. Después, te miras al espejo y dices: ‘Vale, lo entiendo”, declaró a la revista.

Michael Douglas no sólo heredó de su padre, el también actor Kirk Douglas, el amor por el séptimo arte y su profesión, también parece compartir sus longevos genes, ya que su progenitor cumplió el pasado diciembre 102 años.

A sus 75 años el veterano actor goza de un gran reconocimiento como actor y de uno de los matrimonios más estables de Hollywood junto a Catheryn Zeta-Jones, con la que lleva 18 años casado y con la que tiene dos hijos.

SAGA CINEMATOGRÁFICA

Michael Kirk Douglas nació el 25 de septiembre de 1944, en New Brunswick, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. El joven Douglas llevaba en la sangre el cine: su madre y su padre, Diana Dill y Kirk Douglas, se dedicaban a la interpretación. Su infancia también estuvo marcada por el séptimo arte, ya que a menudo acompañaba a su padre en los rodajes.

“La mayor ventaja de ser la segunda generación es que cuando tú empiezas con tu propia carrera has crecido viendo a tu padre con Tony Curtis, Frank Sinatra y Gregory Peck en casa. Has visto sus inseguridades y lo que les preocupa. Los ves como a personas reales y te ayuda a entender mejor el negocio”, dijo al respecto.

A finales de los años 60, Douglas terminó sus estudios de interpretación en la Universidad de California. Sólo un año después, él debutó en su primer largo. Se llamaba “Hail, Hero!” y era una cinta antibélica en un momento marcado por la Guerra de Vietnam.

A principios de los 70 también apareció en la pequeña pantalla en la mítica serie de televisión “The streets of San Francisco”. A partir de ahí, Douglas ha protagonizado numerosas películas, con algunas interpretaciones que se ganaron el favor de la crítica y del público como “The China Syndrome”, “Fatal attraction” o “Basic instint”.

Douglas compaginaba su trabajo como actor con su faceta de productor, firmando películas como “One flew over the cuckoo’s nest”, que arrasó en las cinco categorías principales de los Óscar.

El actor recibió su propio Óscar en 1988, por su trabajo en “Wall Street” en la que encarnó a un “bróker” sin escrúpulos.

Con la llegada del nuevo milenio, la carrera de Douglas seguía viento en popa. Se metió en la piel de un profesor deprimente en “Wonder boys”, en la de un zar de la droga en “Traffic”, de Steven Soderbergh, y se unió a su padre y su hijo mayor, fruto de su relación con Diandra Luker, Cameron, en “It runs in the family”.

Durante toda la década siguió apareciendo en diversos títulos y, en 2010, protagonizó la secuela de “Wall Street”, “Wall Street: Money never sleeps”.

También volvió a trabajar a las órdenes de Soderbergh en “Haywire” y dio vida al mítico artista Liberace en “Behind the Candelabra”, en 2013.

Desde entonces ha protagonizado otras películas como “And so it goes” o “Beyond the reach” hasta la última, “Ant-Man and the Wasp”, en 2018.

En ese año, Douglas volvió a la televisión con la intervención en la serie “The Kominsky method”, para la plataforma Netflix, por la que ha ganado un Globo de Oro.

1254152_2.jpg Tres generaciones El actor estadounidense Michael Douglas (d) posa con su hijo Cameron (i) y su padre, el actor Kirk Douglas (c) en 2018. EFE/ Nina Prommer

UN MATRIMONIO SÓLIDO

“Estoy muy agradecido por tener un buen matrimonio, buenos hijos, mi salud…”, dijo el actor en una entrevista a un medio estadouniense. Su matrimonio con Catheryn Zeta-Jones es uno de los más estables de Hollywood.

La actriz y Douglas coprotagonizaron el film “Traffic”, de Soderbergh, en el 2000 y fue en ese mismo año cuando contrajeron matrimonio.

Tienen dos hijos, Dylan, de 18, y Carys, de 15 años. Además, Douglas tiene una nieta, Lua, hija de su primer vástago.

Pero no todo ha sido felicidad en la vida del actor. En 2010 anunció que los médicos le habían diagnosticado cáncer de garganta en estado avanzado. El año siguiente hizo público que la enfermedad estaba en período de remisión.

En 2013, volvieron las malas noticias y el actor reveló que también sufría cáncer de lengua. El tratamiento incluía una cirugía que podía desfigurar su fisonomía y afectar negativamente a su carrera.

Finalmente, se sometió a quimioterapia y radioterapia y la intervención no fue necesaria.

También ha habido altibajos en su vida familiar. Douglas pasó malos momentos con su hijo Cameron y sus escarceos con la justicia.

En 2016, el primogénito salió de la cárcel después de pasar siete años cumpliendo condena por delitos relacionados con las drogas.

“Cameron pasó por un momento difícil y sus adversidades, pero ahora está genial”, declaró Douglas tras salir su hijo de la cárcel.

Aunque a sus 75 años sigue en activo, ya hay relevos en la saga Douglas. Según ha comentado el actor, sus dos hijos pequeños y su sobrina quieren seguir sus pasos, al igual que Cameron.

“Hay cuatro Douglas en la próxima generación, así que, creo que esa sensación de inmortalidad y de continuidad es como muy especial”, dijo el actor.

1254152_8.jpg En la alfombra roja Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones. EFE/EPA/NINA PROMMER