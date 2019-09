La “S” de Serena

Textos y fotos: Agencias

Puede que Serena Williams no haya ganado el Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, pero no se puede negar que la tenista ha hecho buenos saques con el debut de su colección “S by Serena Williams” en la recién pasada Semana de la Moda de Nueva York.

“S by Serena Williams” celebra a las mujeres innovadoras que rompen los límites, las fronteras y la tradición, además de incluir todo tipo de tallas, resaltando las grandes.

La inspiración para los looks surgió de la moda callejera de los 90, incluidas las icónicas modelos Naomi Campbell, Cindy Crawford e “incluso mira a su hija Kaia, que está haciendo algo increíble y estoy obsesionada. La amo”, dijo Williams.

Esa inspiración de la moda callejera de los años 90 se tradujo en “” estampado de cebra púrpura, mamelucos de neón, trajes a cuadros a medida, vestidos con estampado de leopardo e incluso una gabardina verde lima.

Las modelos que lucieron sus diseños fueron particularmente notables. Mostraron una variedad de tipos de cuerpo, Williams notó que la inclusión era de suma importancia al diseñar su colección, que varía en tamaño de XS a 3X. “Llamamos a nuestros tamaños más grandes ‘Genial’. Sólo queremos que todos sepan que algunas piezas son exclusivamente ‘Geniales’”, dijo la diseñadora.

“Fue importante para mí crear diferentes cosas para diferentes personas y diferentes tipos de cuerpo”, continuó Williams, “Me gusta la palabra inclusividad en lugar de exclusiva porque siento que, cuando eres inclusivo, haces la diferencia y es donde deberíamos dirigirnos más ahora”.