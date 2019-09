TERAPIAS ALTERNATIVAS AL SERVICIO DE LA SANACIÓN

Los terapeutas están abandonando a Freud por el Tarot. En este último tiempo varios terapeutas comienzan a utilizar herramientas alternativas para comunicarse mejor con sus pacientes.

Los tratamientos alternativos, rituales y principios de la metafísica tienen un peso cada vez mayor y ya no están asociados exclusivamente con lo místico, sino también con la salud. La astrología y las lecturas del tarot se realizan incluso con aplicaciones móviles y en redes sociales, hecho que muestra su popularidad y aceptación en la sociedad.

¿Cómo puede beneficiarse una persona delas terapias alternativas? ¿En qué consisten? ¿Quiénes son los que más consultan?

OH! conversó con la psicóloga y terapeuta Paola Salinas, el astrólogo y terapeuta Orion Inti y la terapueta y life coach holística Jordana Cirbián sobre cómo funcionan las distintas herramientas con las que trabajan y por qué son útiles para las personas. Los tres expertos coinciden en que varios senderos pueden llevar al camino de la sanación.

EL TAROT COMO HERRAMIENTA DE LA PSICOLOGÍA

“Entiendo al ser humano como un ser integral: es cuerpo, mente, emoción y espíritu. Todo movido a través de la energía, donde todo fluye e influye, es decir, todo está relacionado y conectado”, asevera la psicóloga Paola Salinas. Explica que cada ser humano pertenece a una sociedad en la que se integra y conecta, también pertenece a un país, a un continente, a un planeta y así hasta llegar al universo mismo.

“Desde esta concepción, no imagino una terapia que no deba incluir todos los aspectos que hacen al ser humano. Considero que la causa de la enfermedad es precisamente la desconexión, cuando las personas piensan una cosa, sienten otra y actúan de manera diferente a las anteriores”, resalta. Es precisamente que, en este camino, Salinas combina la psicoterapia con técnicas de sanación bioenergéticas.

Trabaja con energía a través del reiki, MTT (Técnica de Restauración Bioenergética, desarrollada en el Instituto Almora), la meditación, las piedras y los cristales y nautilum (terapia de vidas pasadas). En este momento, está cursando un posgrado en bioneuroemoción. También emplea el tarot, I Ching y Kin Maya (oráculo de los mayas) como recursos que apoyan o complementan el acompañamiento psicoterapéutico.

“Mi forma de ejercer como psicoterapeuta se parece un poco a la labor de un sastre: intento hacer un traje a medida para cada persona”, expone. Salinas emplea el tarot como una técnica proyectiva que permite a la persona reconocer o encontrar la respuesta que su alma o esencia estaba buscando.

“Las cartas del tarot son analogías exactas de los procesos psicoespirituales del ser humano. Nos permiten un atajo para dilucidar lo que el inconsciente está tratando de manifestar”, especifica.

La especialista relata que el médico, psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung veía en el tarot una plataforma rica en elementos arquetípicos. Creía fielmente en aquella teoría que se refiere al tarot como una fórmula alquímica encriptada. “Veía en el tarot un método para develar el inconsciente y descubrir las pistas para llegar a la individuación, al desarrollo del ‘Self’, esto se traduce en alquimia psíquica”, añade. Salinas subraya que la aparente elección aleatoria de una carta no es más que la inevitable expresión del espacio-tiempo y la sincronicidad, que para Jung tenía que ver con coincidencias significativas.

La psicóloga señala que el tarot puede beneficiar de muchas maneras a la persona. Indica que en el momento mismo que la persona debe formular “su pregunta”, el hecho de elegir, decidir qué y cómo preguntar le permite a nivel mental generar cierto orden para entender un poco mejor aquello que está afectando de cierta manera. Finalmente, cuando las cartas se han elegido y se ha armado la tirada, la persona consultante empieza de alguna manera a “atar cabos”, a resonar con ciertas situaciones que las cartas proponen y generalmente algo a nivel mental y emocional se reacomoda. “Por supuesto, y como todo en la vida, no siempre funciona y eso está bien también”, adiciona.

Salinas asegura que las personas más abiertas a beneficiarse con las lecturas de tarot en su mayoría son adultos jóvenes. Los temas que más consultan son entender el propósito de vida, el camino para sanar cierto aspecto, si deben o no realizar un viaje o un cambio de trabajo, entre otros.

CARTA ASTRAL, UN MAPA DE LA VIDA

Todos conocemos nuestro signo y estamos familiarizados con los horóscopos. Sin embargo, la astrología va mucho más allá y una de sus principales herramientas es la carta astral.

El astrólogo y terapeuta de la casa Luna Mandala, Orion Inti, explica que la carta astral es como nuestro mapa de vida. Nos muestra cómo hemos venido equipados a la Tierra, distintos ámbitos de la vida, desde lo físico hasta cómo uno afronta distintas situaciones. También muestra a qué vinimos, cuál es la vocación que más nos conviene, uno puede conocer sus dones y saber cómo trabajarlos. “Las luces y sombras que debemos transformar”, añade.

La persona interesada debe tener su fecha y hora de nacimiento exactas. Al ver por primera vez una carta astral uno se encuentra con un nuevo lenguaje. Inti indica que ésta está compuesta por todos los planetas que conforman este sistema planetario y algunos asteroides que van a ser determinantes. Es un gráfico circular que está dividido en los 12 signos del Zodiaco y en otra esfera están las 12 casas (escenarios) y planetas distribuidos en ellas, de su ubicación depende la lectura.

Si bien la mayoría conoce su signo solar, la carta también muestra el ascendente y el signo lunar. Orion señala que el signo solar es el signo en el cual está ubicado el Sol en el momento del nacimiento, es la esencia de la persona. El ascendente surge en el momento en el que la madre da a luz, refleja la personalidad y la manera en cómo uno se muestra al mundo. El signo lunar es donde está ubicada la Luna y enseña cómo uno manifiesta las emociones. “Podemos estar en una sala cuatro sagitarianos, pero cada uno se manifiesta de manera distinta”, ejemplifica.

Otro ejemplo que comparte es que si un Sol en Capricornio refleja a una persona que tiende a ser muy trabajadora, disciplinada, ambiciosa y obstinada; su ascendente en Leo hace que siempre quiera brillar y sobresalir; una Luna en Virgo connota una dificultad de expresar los sentimientos.

“El horóscopo es como la prostitución de la astrología. Es imposible que a todos los Leo les vaya de la misma manera en un día determinado”, enfatiza.

Inti afirma la carta astral sirve para conocernos y conocer a las personas alrededor. En una lectura, Orion manifiesta que no sólo lee la carta a alguien, sino que también da luces para que la persona salga mejor de la consulta.

“La astrología es muy profunda. Hipócrates y Jung invitaban a la gente que primero tenían que ser astrólogos antes de ser médicos o dedicarse a la psicología. La astrología permite saber dónde está el problema”, asegura. Por ejemplo, un Saturno mal aspectado en la casa de la salud habla de un problema que puede tener la persona con toxinas que se alojan en el cuerpo y problemas en los huesos. Asegura que la astrología también ayuda a prevenir enfermedades, cuidarnos al saber a qué somos propensos a sufrir.

El astrólogo aclara que uno puede hacer consulta cada cuatro o seis meses para ver cómo va su vida dentro de lo astrológico y conocer qué ciclos se nos están abriendo.

Orion comenta que quienes más consultan son las mujeres. Atribuye ello a que puede ser a que son más intuitivas. Cuando empezó, cuenta que, de cada 10 consultantes, nueve eran mujeres. “Ahora las cosas están cambiando: los hombres se están sumando más”, dice.

Un común denominador que ha percibido sobre los conflictos en Cochabamba es que estos nacen en la relación con los padres. Relata también que las mujeres arrastran experiencias complicadas en las que se han sentido traicionadas y manipuladas. Atraemos a las personas por vibración. También señala que muchos bloqueos surgen de la inseguridad y miedos. “Uno se da cuenta de que tiene un problema y no lo resuelve”, comenta como otra limitante.

El terapeuta combina la astrología con otras terapias como reiki, trabaja con cristales, thetahealing y biodescodificación. “Unifico las ciencias en base a la astrología, que es el punto inicial para saber cómo está una persona y qué es lo que tiene que trabajar”, afirma.

UNA VISIÓN HOLÍSTICA PARA EVOLUCIONAR

Cirbián explica que la terapia holística abarca los cinco planos del ser: material, energético, emocional, mental y espiritual. “Pienso que es una de las mejores maneras para encontrar el origen de lo que provoca un desequilibrio o detectar en qué plano se generó el conflicto”, subraya.

Partiendo de la visión de que las personas son seres holísticos, la terapeuta transpersonal y life coach trabaja con la lectura del tarot terapéutico y la lectura de oráculos, indagación con péndulo, armonización del aura y terapias transpersonales bioenergéticas y de desprogramación. A continuación, explica de forma breve cada uno de ellos:

· Tarot terapéutico y la lectura de oráculos: consiste en hacer una aproximación al mejor futuro posible del consultante. “Lo que muestran ambas herramientas son las tendencias desde las cuales vivimos en el presente y nos hacen la sugerencia de cuál sería el mejor camino a tomar para nuestro más alto bien”, apunta. Ello no significa que perdemos el libre albedrío de tomar el camino opuesto a lo que le sugieren si así lo decide uno.

· Indagación con el péndulo: da la posibilidad de detectar los niveles energéticos en los que se mueve el consultante. Cirbián explica que también ayuda a identificar las creencias limitantes desde las que la persona construye su vida y le impiden avanzar o trascender. “Otra virtud del péndulo es, una vez cargado de la energía del consultante, da respuesta afirmativa o negativa sobre algunos aspectos o situaciones que generan dudas en el consultante”, agrega.

· Armonización energética o del aura (limpias): devuelve el equilibrio al ser energético, ya sea porque ha sufrido una desarmonización provocada por terceros o por su propia energía negativa materializada.

“Al tener el ser energético debilitado, somos vulnerables a cualquier ataque psíquico o energético nocivo”, adiciona.

La experta explica que todas las anteriores se realizan en una sola sesión normalmente.

· Terapias transpersonales: se trata de un acompañamiento que requiere más tiempo. Puede durar hasta 10 sesiones dependiendo del caso y las necesidades del paciente. En el tipo de terapia que trabaja, explica que trata de avanzar en el menor tiempo posible sin estancarse excesivamente en los acontecimientos del pasado, para que no resulte contraproducente.

En ella se aplican diferentes herramientas holísticas, métodos de autoconocimiento y autoconciencia. Recalca que el paciente debe terminar sus sesiones con una idea más clara del proceso que está viviendo, reconocer sus recursos internos y sabiendo gestionar sus emociones. “El terapeuta no resolverá nada que el paciente no esté dispuesto a resolver. No conseguirá nada que él mismo no pueda conseguir. Lo único que hará es acompañar al paciente en su proceso de auto observación. A descifrar lo que, en realidad, él ya sabe”, destaca.

La terapeuta comenta que ha tenido pacientes desde los 16 años en adelante. Quienes más consultan están en un rango de 25 a 55 años, hombres y mujeres por igual. Los temas que más consultan tienen que ver con pareja, autoestima y trabajo (en ese orden de prioridad).

EL CAMINO A SANAR

Los tres expertos coinciden en que el principal responsable para sanar y mejorar es la propia persona que consulta. “Aunque traemos karmas a nuestras vidas, también estamos en la posibilidad de resolverlos para tener una vida mejor”, asegura Orion y afirma que es importante tener fuerza de voluntad.

Para Cirbián, lo que impide sanar a alguien es qué les dijeron que deben creer de sí mismos, ya sea la familia, la cultura, la religión, las instituciones educativas o las parejas. También les impide sanar una adicción a la victimización, en resumen, la falta de disolución del ego

Para Salinas, es importante devolverle a la persona la confianza en sí misma, recordarle su poder personal y el poder de su intención. “Para esto será importante tener las herramientas necesarias que nos permitan acompañar desde la frecuencia en la que se encuentra la persona y no querer arrastrarla a la nuestra”, sugiere. “Como terapeutas, somos acompañantes, guías y espejos. Es la persona la que realmente dará el paso a la sanación y ahí tenemos que estar, hablando todos estos ‘idiomas’ para ser un apoyo en el camino”, destaca.

Orion recomienda a los lectores no consultar en cualquier lugar, ser cuidadosos y que tengan referencias del terapeuta. Muchas veces estas prácticas alternativas están asociadas con los opopulares amarres u otro tipo de trabajos, Orion aprovecha de aclarar que ésta es una concepción distorsionada. Además, aconsejar no mover una fuerza oscura para tener a alguien y no seguir con esas determinaciones para evitar generar karmas.