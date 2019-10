Oda al chocolate

Caliente, helado, dulce o amargo. El chocolate es ese elixir milenario que en mayor o menor medida es uno de los alimentos preferidos de las personas y no discrimina edad, género o ciudad de origen para deleitar el paladar. OH! visitó tres chocolaterías que también ofrecen el servicio de cafetería. Manjar de Oro, La Chocolatería by Belate y Chocolates Para ti-Brancatti la Cioccolata, que son emprendimientos en los que el chocolate es el protagonista y la inspiración para crear distintas presentaciones y versiones.

MANJAR DE ORO, CUESTIÓN DE FELICIDAD

“No vendemos chocolates, vendemos felicidad”, afirma Mónica Gonzales, dueña de la franquicia Manjar de Oro en Cochabamba. Al ingresar, los distintos colores de los empaques dan la bienvenida y transmiten toda esa alegría con la que el chocolate siempre ha estado asociado.

Manjar de Oro nació en Santa Cruz hace aproximadamente 20 años con el clásico bombón de ciruela. Gonzales compró hace siete años la franquicia para Cochabamba que en un inicio era sólo chocolatería, pero hace cuatro años la marca se expandió para dar también el servicio de cafetería, una tendencia internacional.

El menú está diseñado según los chocolates. Por ejemplo, sabores como el chocolate de ciruela y el de manjar tienen sus respectivos frappés. La propietaria explica también que tienen una línea de milkshakes y cuentan con una línea propia de helados premium, que hacen que estos sean más cremosos. Otras delicias que cautivan los paladares más exigentes son el submarino blanco, submarino sin azúcar y el silvestre.

Manjar de Oro también ofrece productos propios como la cocoa (el cual es servido caliente). Gonzales destaca que siempre apuestan a los insumos nacionales.

Uno de los acompañamientos ideales para bebidas frías y calientes es el alfajor. También completan el menú queques, galletas y sándwiches gourmet.

“Al ser una franquicia, el consumidor final tiene la certeza y la garantía que siempre tendrá un producto fresco, una marca que se cuida y una atención cordial. Cada cliente es especial para nosotros”, enfatiza.

En cada sucursal más de 30 sabores de chocolates e infinidad de presentaciones están a la venta, pues una de las diferencias que resalta son los empaques. “No somos estáticos…Los clientes siempre encuentran en la tienda algo distinto”, afirma.

Manjar de Oro tienen dos sucursales en Cochabamba, ambas son chocolatería y cafetería. Una, está ubicada en lacalle Nataniel Aguirre entre Jordán y Santiváñez y otra en la av. América casi Mélchor Urquidi. La franquicia tiene seis sucursales en Santa Cruz, una enTarija y otra en Sucre.

oh_-_los_tiempos_manjardeoro_-_copyright_c_2019_andres_herbas-003.jpg Dulce sabor El alfajor de Manjar de Oro es uno de los mejores acompañamientos. Andrés Herbas

LA CHOCOLATERÍA BY BELATE,SABOR Y ESTÉTICA EN ARMONÍA

“Una experiencia en un ambiente moderno, cálido y acogedor, donde la gente pueda disfrutar recetas de la infancia como la chocolatada caliente y otras de pastelería moderna”, manifiesta Lorena González sobre la esencia de la La Chocolatería by Belate, negocio que abrió junto a su hermana Eliana a principios de este año.

Comentan que la idea surgió de fusionar el conocimiento de Eliana González, quien es ingeniera de alimentos, con las capacitaciones en chocolatería en el exterior que recibió Lorena, arquitecta, quien diseñó y construyó la infraestructura. Ambas son apasionadas por los chocolates y la pastelería de calidad.

“Escogimos el chocolate por ser uno de los alimentos más antiguos del mundo”, indica Eliana y detalla que sus chocolates se caracterizan por ser elaborados con materia prima de la más alta calidad. Además, trabaja con diferentes porcentajes de cacao para ajustarse al paladar exigente de sus clientes.

Además del chocolate caliente, también ofrecen una versión frozen de caramelo y ron. Los comensales pueden deleitarse con exquisitas tortas como la Praliné y Chocolate Blanco, la De la Abuela (genoise casero de chocolate, húmedo y esponjoso con relleno de betún de chocolate. Otra exquisita opción es la tarta de naranja y chocolate que está cubierta de merengue y coco.

También resaltan del menú fondues de chocolate y queso en diferentes versiones, cafés y sándwiches con panes recién horneados.

“Al chocolate se le conoce como el alimento de los dioses”, agrega Eliana y destaca de él beneficios para la salud como por ejemplo que alivia el estrés (gracias a la teobromina), su alto porcentaje de magnesio y contenido de antioxidantes, entre otras propiedades.

“Queremos estar en todos los buenos momentos”, enfatiza Lorena. Por ello su oferta gastronómica llega también a eventos como cumpleaños (con tortas a pedido) y matrimonios con sus mesas dulces, que muestran una lista variada de sabores de chocolates totalmente artesanales, postres en shots y petit fours. La Chocolatería está ubicada en la Ciclovía entre las avenidas Villaroel y Santa Cruz.

oh_-_los_tiempos_parati_-_copyright_c_2019_andres_herbas-009.jpg DELEITE Distintos sabores del chocolate Para Ti pueden servirse en bebidas calientes y frías. Andrés Herbas

CHOCOLATES PARA TI-BRANCATTI LA CIOCCOLATA, PARA CONSENTIR LOS SENTIDOS

El dulce aroma a chocolate da la bienvenida a los comensales que ingresan a Chocolates Para Ti-Brancatti la Cioccolata, una chocolatería de la afamada marca sucrense. El emprendimiento nació en Cochabamba hace 12 años con el plus de ofrecer también el servicio de chocolate caliente y café.

Antes de llegar a la barra de atención, un mapa con banderas y mensajes de clientes bolivianos y extranjeros que han llevado los chocolates a otros países adorna con buenos recuerdos el lugar. “Cuando vuelven, buscan su bandera”, cuenta Magie Gumucio, quien es socia del emprendimiento en Cochabamba junto a su esposo, Enrique Brancatti.

La especialidad de la casa es el chocolate caliente y para acompañarlo, un croissant de queso. Para estaciones más calientes, el chocolate helado, que es bien concentrado y con mucho cuerpo, es una exquisita propuesta. Para acompañar los cafés, Gumucio recomienda la torta de chocolate y cheese cake de moka, entre otras delicias.

La emprendedora afirma que continuarán innovando el menú pensando siempre en satisfacer las necesidades de sus clientes.

El servicio de combinar la venta de las distintas variedades de Para ti con chocolate caliente también está presente en Sucre y en La Paz.

“La marca de chocolates es muy reconocida, no tiene nada que envidiar al chocolate extranjero…Lo catalogo como un chocolate de primera calidad”, destaca Magie. El cacao silvestre utilizado por la empresa proviene de la región amazónica de Bolivia.

En el lugar, están a la venta todas las variedades de chocolates Para Ti como, por ejemplo, cajas de regalo, el bombón tradicional de Sucre y tabletas de diferentes sabores (sin azúcar y sin gluten, exóticas de sal y ají).

“El chocolate es mágico. Tiene color, olor, sabor…Estimula todos los sentidos”, dice Gumucio a tiempo de explicar los motivos de por qué sus asiduos clientes salen contentos.

Brancatti la Cioccolata está ubicada en la av. Mélchor Urquidi y C. Hermógenes Sejas. Gumuciocomenta que cortarán el servicio hasta el 18 de octubre, días en los que sólo atenderán con la venta de chocolates.