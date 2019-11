El podio de las mascotas más famosas del mundo

Una gata y dos perros ocupan el podio entre las mascotas más famosas del planeta, según diversas evaluaciones de medios faranduleros y las evaluaciones de redes sociales como Instagram. Una hembra canina ocupa el cuarto lugar, por si el debate generara disconformidades y desacuerdos. Para sorpresa de más de uno, no se trata precisamente de ejemplares con refinado pedigrí. Por el contrario, sus historias se basan más en cómo golpearon las fibras sentimentales del gusto estético de las multitudes.

Así, en el tercer lugar, de la tabla de la fama mundial se halla Marnie the dog. Hasta hace tres años paseaba sola por las calles de Connecticut, nadie se dirigía en ella... salvo para insultarla. Triste, muy triste. Tenía los ojos desorbitados -uno de ellos con una catarata importante-, la cabeza ladeada y un extraño caminar. Tenía la lengua muy larga y eso no gustaba. Pero, una mujer llamada Shirley Braha se enamoró de ella y se la llevó a casa. Le abrió cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y Tumbler propia y dejó que se empapara de fama.

Después de someterse a una operación de cataratas y un tratamiento para el pelo: pasó a ser una celebridad. Paradójicamente, Marnie es "simpática" porque camina torcida y se le cae la lengua para un lado. Marnie hace gracia porque es una perra enferma: tiene síndrome vestibular. ¿Cómo contrajo esta enfermedad Marnie? No se sabe. Cuando la encontraron tenía 10 años.

EL PODIO

La medalla de bronce entre las mascotas famosas la ostenta un pequeño cachorro de chiweniee, un cruce entre perro salchicha y chihuahua. Había sido abandonado por su dueño original en una carretera en San Diego. Cuando su rescatador lo encontró, tenía un trauma bastante grande y mostraba un tic: se arrastraba con su tripa. Por ese detalle, decidieron llamarle Wormy (gusanillo). El pequeño can también tenía unos dientes que le sobresalían por debajo del morro. Lo bautizó Tuna y a la semana de tenerlo, Dasher Courtney se encariñó mucho con él y decidió quedárselo.

Después de un año, le creó una cuenta de Instagram para subir las fotos de su mejor amigo. Trece meses más tarde, a finales de 2012, una instantánea de su mascota se iba a hacer mundialmente conocida gracias a esta red social de imágenes. La sonrisa de su perro se expandió y se hizo viral y fue ganando cada vez más seguidores. Hoy en día, sus fans están por encima de los 1,8 millones.

Quizás Marutaro resulte en cierta medida la excepción en el podio de las mascotas. Es un perro de raza Shiba Inu y toda una sensación en Instagram, red social donde ya acumula más de dos millones de seguidores. Este éxito se debe en gran medida a las tiernas fotografías, pero también a su conducta. En las fotografías aparece junto a su peluche con forma de oso polar. No se puede separar de él e incluso trata de imitar algunas de sus posturas. Según informa la agencia The Associated Press, Marutaro es el perro con más seguidores en Instagram en el mundo. Además, ostenta el título del “perro más feliz de Japón”, lugar de donde es originario.

MEDALLA DE ORO

Pero, por ahora, lidera el ranking una destacada imagen felina: Nala cat. Cuando era una gatita recién nacida y sus primeros propietarios no pudieron hacerse cargo de ella ni de sus hermanos y los llevaron a una organización protectora. Varisiri Mathachittiphan, su actual propietario, y un amigo suyo tenían planeado adoptar a un gato, aunque no iba a ser inmediato porque sentían que no estaban preparados para ello. Cuando Vasiri encontró a Nala y la cogió, ésta le lamió la cara, y lo conquistó. De principio, se mostraba débil y enfermiza, colmada de diversas dificultades motrices y con un pronóstico lóbrego. Sin embargo, con el tiempo fue creciendo y convirtiéndose en la gatita que es hoy en día, aunque sus patitas no siguieron el mismo ritmo y se quedaron un poco cortas.

Vasiri inició el Instagram de Nala para compartir los momentos que pasaba la gatita con su familia. Pero poco se podía imaginar que tendría tantos seguidores en Instagram (unos 2,5 millones), Twitter (unos 12.600) y Facebook (unos 1,7 millones).

Sin duda, la afortunada decisión de elegir estos amigos les ha cambiado la vida a sus dueños. Baste señalar que Nala Cat ha sido portada de varias revistas especializadas y emblema de diversas campañas. Una de las más importantes que protagonizó corresponde a la revista Show The Bow. Los artículos promueven una plataforma de información con temas relacionados a salud, nutrición e iniciativas para el rescate de animales abandonados. Sin duda, el texto central constituye una detallada biografía de esta exitosa gatita cuya gracia colma las redes sociales.

Si de momentos consagratorios se trata, probablemente, el de Nala no haya sido el aparecer en la portada de Show The Bow u otra publicación. Quién sabe que lo más apropiado resulte recordar que el 9 de octubre la célebre gata fue buscada por diversos medios y apareció en las redes sociales más que de costumbre. Aquella fecha se celebra el Día Nacional de la Mascota en Estados Unidos y probablemente Nala tuvo su día cumbre.