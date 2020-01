10 Males que ayuda a prevenir un “health coach”

¿De verdad prestas atención e importancia a tu salud y bienestar? ¿Esperas a estar enfermo para visitar al médico? La “health coach” Cecilia Jordán señala como un problema actual aceptar que el hecho de no sentirnos bien es un efectode “envejecer” o que el “estrés crónico” es parte de la vida. Si bien envejecer es algo natural, enfatiza que lo normal no debería ser sentirte mal todos los días. “Cambia tu mentalidad y descubre un nuevo normal, como un cuerpo en homeostasis, en el que todo funciona como un reloj, como debería”, destaca.

Jordán, quien ha fundado el portal de bienestar y holístico online “Cecilia Jordan Vida consciente”, menciona tres causas que desencadenan el 80 por ciento de los problemas de salud más comunes: problemas digestivos (que se traducen en varios síntomas como un sistema inmune debilitado, trastornos del estado de ánimo, problemas de piel, fibromialgia, alergias, etc.); inflamación (que resultan en problemas respiratorios, neurológicos, enfermedades mentales, diabetes, etc.) y desbalances hormonales (que se traducen en fatiga crónica, trastornos del estado de ánimo, problemas de piel, etc.).

“El 80 por ciento de las condiciones de salud simples se puede prevenir y tratar en casa. Para ese 20 por ciento restante, seguramente necesitaremos la ayuda de un médico especialista”, indica la coach.

Frente a la poca importancia que se le da a la prevención y a tomar una actitud más proactiva respecto a la salud, Jordán expone que un “health coach” es un mentor de apoyo que ayuda a las personas a sentirse en su mejor estado a nivel físico y emocional mediante ajustes personalizados en la alimentación y estilo de vida.

A continuación, la experta señala los 10 problemas de salud que cubre un especialista de este tipo:

1 PROBLEMAS DIGESTIVOS

“El tracto intestinal es conocido como el segundo cerebro. Tenemos más del 70 por ciento de nuestros neurotransmisores ahí”, manifiesta Jordán.

La especialista compara al tracto intestinal como el maestro en una sinfónica. Si éste está en desbalance, quizás el resto de los músicos (otros órganos) toquen un tiempo más sin desafinar, pero si esto continua, eventualmente todos perderán el ritmo.

Indica que los síntomas y condiciones con los que un “health coach” puede ayudarte son: reflujo, hinchazón después de comidas, eructos –gases frecuentes, evacuación incompleta– estreñimiento, mala absorción de nutrientes y “Leaky Gut” (Síndrome del intestino permeable).

2 DESBALANCE HORMONAL

La “health coach” apunta que normalmente existe una caída en la producción de hormonas a los 50 años. En las mujeres, después de la menopausia y en los hombres un tiempo después. Hoy, que el estrés crónico es parte del día a día, Jordán resalta losmalos hábitos de sueño que tenemos y que la comida no la concebimos desde su rol nutritivo. “Los desbalances hormonales son más comunes y cada vez en personas más jóvenes. Desde los 20 años y, sobre todo, en mujeres después de tener hijos”, agrega.

Un “health coach” puede ayudar con: fatiga excesiva, trastornos de estado de ánimo, periodos irregulares, dolores musculares, problemas de sueño y acné.

3 INFLAMACIÓN CRÓNICA

“La inflamación en el cuerpo es generalmente algo positivo. Piensa en alguna vez que te caíste y te hiciste una herida, se te inflama el área afectada, se pone roja y duele, es porque tu cuerpo reacciona en segundos enviando a una legión a protegerte y sanarte. Una simple muestra de lo maravilloso que es nuestro cuerpo”, comenta Jordán.

Sin embargo, la inflamación de la que habla es la crónica. En el ejemplo anterior, explica que la inflamación durará unas horas o días y luego todo volverá a la normalidad. Cuando es crónica, el cuerpo se mantiene en constante alerta, por tanto, se debilita.

Los síntomas y condiciones con las que un “health coach” puede ayudarte son: excesivo antojo de algo dulce, enfermedades mentales, constantes problemas respiratorios y dolores musculares.

4 PROBLEMAS DE PIEL

“La piel es el resultado de nuestra salud interna”, dice Jordán. Si tienes constantemente problemas de piel, la especialista sugiere pensar qué comiste dos o tres semanas antes. “Cualquier desbalance interno que tengamos, se puede observar en la piel. Lo ideal para tratarla es darle un enfoque de adentro hacia afuera”, añade.

El acné, manchas, piel seca y eczema son algunos de los problemas en los que este especialista puede ayudarte.

5 SISTEMA INMUNE DEBILITADO

“El 70 por ciento de nuestro sistema inmune reside en nuestro tracto intestinal. Si eres de las personas que agarra todos los virus y bacterias con los que se topa, debes revisar cómo es tu alimentación y hacer algunos ajustes”, sugiere la experta.

Los síntomas y condiciones con las que un “health coach” puede ayudarte son: infecciones menores frecuentes (tos–resfríos), pérdida de peso sin motivo aparente e infecciones de hongos.

6 ALERGIAS

Jordán asegura que las alergias tienen también una raíz común en problemas digestivos. “Si bien puedes tratar síntomas con un antialérgico, lo ideal para deshacerte de las alergias es hacer un plan de desintoxicación digestiva”, aconseja.

Es así que el especialista puede ayudarte con las alergias frecuentes en la piel y las alergias estacionales.

7 SALUD EMOCIONAL

Jordán señala que ésta, en general, es poco atendida cuando se piensa en salud. Sin embargo, las emociones tienen mucho que ver con el bienestar general. “Los síntomas de desbalances emocionales pueden afectar a la larga al cuerpo a nivel físico mucho más de lo que pensamos”, dice la especialista.

Un “health coach” puede ayudarte a combatir: trastornos de estado de ánimo, exceso de tristeza sin motivo aparente, cambios de humor frecuentes y ansiedad excesiva.

8 PROBLEMAS DE PESO

Los problemas de peso (ya sea de incremento o descenso) son los más comunes. Jordán manifiesta que el enfoque que le da un “health coach” es bastante diferente al de otros profesionales de salud. “Nos enfocamos en la salud integral, es decir, no sólo en tema nutrición, ya que el aumento o pérdida de peso puede estar relacionada incluso a la calidad de sueño de la persona”, subraya y añade que, independientemente de la dieta que se siga, si no se trata de manera integral los resultados suelen ser momentáneos.

Expone que otro punto que lo hace diferente es que no se basan en una dieta estricta con el enfoque de lo que no se puede/debe comer, sino más bien en los elementos a incluir y en un plan personalizado, en el que se ayuda a la persona a conocer su cuerpo y que siga un estilo de vida y no una dieta momentánea.

Un “health coach”puede ayudarte con la subida y bajada de peso sin motivo aparente, exceso de antojo de comida chatarra, ansiedad por comer y comer en exceso.

9 PROBLEMAS DE SUEÑO

La especialista asegura que uno de los problemas más comunes de los pacientes es la calidad del sueño, que varía desde no poder conciliarlo hasta dormir de forma muy ligera y no descansar. Añade que la falta de sueño está relacionada con dolores musculares, específicamente de espalda. “A estas alturas ya no debe sorprenderte que el villano común sea el tracto digestivo, el 95 por ciento de la melatonina (hormona del sueño) reside en nuestra panza”, recalca.

Un “health coach” puede ayudarte con la dificultad para conciliar el sueño, despertar en la noche y no poder volver a dormir, despertar varias veces y cuando se duerme las horas normales, pero te levantas cansado.

10 MANEJO DE ESTRÉS Y ANSIEDAD

“Las enfermedades del siglo XXI son el estrés y la ansiedad. Nos parece normal y hasta sofisticado decirle a todo el mundo que andamos muy estresados por el trabajo o el negocio. Los efectos del estrés crónico son variables y van desde el famoso “leaky gut” e inflamación crónica hasta los desórdenes emocionales”, expone Jordán.

La dificultad para conciliar el sueño, la ansiedad constante, la ansiedad por comer y los trastornos de ánimo son los síntomas y condiciones en las que un “health coach” puede intervenir.

Una nueva especialidad en la región aborda distintos síntomas y problemas de salud desde un enfoque preventivo y personalizado

PERFIL

Jordán es certificada en salud y nutrición integral en el IIN (Insitute for Integrative Nutrition) en Nueva York (Estados Unidos), afamada escuela de nutrición en el mundo que cuenta con 25 años de experiencia en el rubro.

Siempre se interesó por la salud y lo natural. Sin embargo, al ser mamá, gracias a su deseo de querer ayudar y criar a sus hijos desde un enfoque más integral, decidió emprender su educación como “health coach”.

Con este cambio de mentalidad, comenzó su interés por compartir sus conocimientos y servir a otras personas para que puedan tomar su salud y la de su familia en sus manos.

EN EL MUNDO

Cerca del 30% de la población tiene algún problema de sobrepeso.

Menos de 1/8 de las citas médicas incluyen algún tipo de consejo sobre nutrición.

70% de muertes cada año son causa de alguna condición crónica de algún modo prevenible.

1 de cada 3 adultos tiene problemas de presión alta.

Solamente el 3% de lo que se gasta en salud está destinado a prevención.

Fuente: Estudios internacionales/Cecilia Jordán