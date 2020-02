Menos es más en manos de vivi Mercado

Diseñadora: VV Mercado

Fotografía: Raysa Suárez Williams

Dirección: Producción | Estilismo | RSW Fashion Styling

Modelo: Alexandra Rojas Da Silva

Maquillaje: Adriana Espinoza (The Make up Loft by Adriana Espinoza)

Peinado: Jhosselynn Morales(The Make up Loft by Adriana Espinoza)

Accesorios: Juliette Bijoux | Adriana Ortega

Locación: Distrito 10

La diseñadora Vivi Mercado tiene el don de reinventarse y desde hace un tiempo está trabajando con materiales reutilizados. La nueva colección “Menos es más” es trabajada con mucho color y mezclando texturas para lograr un look impactante y divertido.

“Tratamos de que la gente tome conciencia sobre la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente, entonces como diseñadora este es mi granito de arena en la industria del mundo de la moda, donde la mayor contaminación se genera con saldos de telas y tintas que se utilizan, no estamos aparte del problema y queremos ser parte de la solución”, asegura la diseñadora cochabambina y una de las más importantes del país.

Cada pieza de esta colección es única e irrepetible, pero, además, diferente con muchos contrastes y frescura, dentro de un estilo urbano, que combina accesorios que le dan más vida a cada tenida.

