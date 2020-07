Tres alternativas para ver películas y series gratis

Si encuentras que Netflix es muy caro o complicado para ti, y tampoco quieres pagar por Apple TV Plus, HBO o por Disney Plus, no te preocupes, hay entretenimiento liberado en la red. Con algunas desventajas, sin duda, una de ellas es el idioma, la mayoría están en inglés, pero es un buen pretexto para practicar otra lengua.

Siempre y cuando tengas una conexión a internet, podrás ver películas gratis. Claro, no podrás ver los últimos estrenos de Hollywood, pero se puede disfrutar de joyas como Blade Runner, Captain Fantastic, The Grand Budapest Hotel y The Big Lebowski sin tener que gastar un centavo.

Hay servicios que aún no están disponibles para Latinoamérica como Crackle o IMDb, sin embargo, hay otros con contenido interesante, en la mayoría se usa cockies y piden un registro con una dirección de correo electrónico. A continuación algunas sugerencias.

Para todos

Tubi es una de las divisiones de Fox Entertainment, hace poco anunció que su servicio gratuito de televisión y películas está disponible en países como México, lo que significa que en esos lugares su contenido está disponible en español. En Bolivia aún no, pero se puede bajar como aplicación o entrar a su página web (https://tubitv.com/) y difrutar el contenido en inglés.

Tubi cuenta con una selección especial de contenido que incluye los géneros más populares, clásicos de Hollywood y títulos de entretenimiento familiar.

Clásico y confiable

Pudieras pensar que el servicio de video de Google es sólo clips y más clips, pero sí tiene algunas películas, en su mayoría de dominio público. Esto no debe confundirse con YouTube Red, el servicio de suscripción que incluye algunas películas originales.

Si hay una película vieja que te interesa, lo suficientemente vieja para que los derechos hayan vencido, es posible que la puedas encontrar en YouTube. De hecho, en YouTube hay al menos 11 películas excelentes. Si quieres ver películas más "modernas" con anuncios, puedes disfrutar de los siguientes títulos “Four Weddings and a Funeral”, “Jiro Dreams of Sushi” y “Moonstruck”.

Un poco de todo

Plex (https://www.plex.tv/) se solapa un poco con otros servicios, pero su app ofrece un portal sencillo para noticias, podcasts, programas Web y otro tipo de contenido.

Entre lo que se puede ver, hay títulos como “Apocalypse Now”, “Evil Dead II”, “Raging Bull”, “The Right Stuff”y “Tucker: The Man and His Dream”.