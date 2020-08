Horóscopo del 31 de agosto al 4 de septiembre

Ignacio Teodoro.

EFE - Reportajes

LUNES 31 DE AGOSTO.

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Desencuentros con la familia en el fin de semana harán hoy un lunes un poco agrio a tu carácter, pero no deberías ir más allá porque los asuntos serán triviales, pasarán con un poco de tiempo y buena voluntad de todos.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Posiblemente hoy necesitas cuidar tu imagen ante una cita personal o de trabajo, pero antes de nada tendrás que mostrarte sobre todo de forma natural, como eres en realidad y sacando a relucir tus mejores virtudes.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Las condiciones climatológicas pueden complicar tus planes hoy, tendrás que adaptarte a las circunstancias e improvisar sobre la marcha, los astros te darán buenas señales en ese sentido.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Molestias de tipo muscular condicionarán tu jornada: podrías resentirse de una mala postura a la hora de dormir o de un esfuerzo físico-. El caso es que no encontrarás la posición adecuada para que no te duela la espalda, los riñones o las lumbares.

LEO (23 julio-22 agosto).

La delicadeza y el buen gusto serán características que favorecerán la buena relación con personas de un ambiente determinado, en el que te vas a ver forzado a moverte. Sabrás cómo desenvolverte satisfactoriamente y obtendrás beneficios por ello.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Estarás lleno de vitalidad por la posición de tu planeta regente. Tendrás fuerzas y ganas de poner en marcha proyectos olvidados. Harás nuevas amistades, pero tendrás que controlar tus emociones.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Todo lo que requiera imaginación y creatividad estará potenciado en el día de hoy para los Libra, aunque los más prácticos probablemente aprovechen para hacer unos planes de vacaciones que sorprenderán a propios y extraños.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Los compromisos serios llegan tarde o temprano, y puede que entres estos días en esa fase en que debas decidir por un cambio de la forma de vida junto a tu pareja. Si crees que aún no es el momento, deberás explicarlo de forma muy clara.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los problemas de salud que has sufrido últimamente desaparecerán por fin dejando paso a una excelente racha de optimismo y fortaleza física. Aprovecha estos días para poner en práctica tus proyectos de ocio, y disfruta del tiempo libre a tu gusto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy podrías reconsiderar tu alianza económica con determinadas personas o incluso podrías pensar en iniciar una aventura empresarial en solitario. La bonanza económica te avala y la iniciativa de que dispones será el motor que te ponga en marcha.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy puede ser un día estupendo para asumir compromisos de cara a las relaciones sentimentales. Tu comportamiento en los últimos días puede haber sido algo irresponsable y eso no va contigo. No es demasiado tarde para rectificar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tienes una serie de trabajos pendientes en casa que has ido retrasando durante días, pero hoy ya no puedes librarte. Aprovecha para tomar comidas caseras y aliviar a tu estómago de todos los excesos del fin de semana.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE.

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Hoy tus planes de trabajo se verán alterados por la visita inesperada de un familiar o amigo del pasado. Aunque te hará mucha ilusión, tendrás que aplazar proyectos y surgirán los retrasos que tanto te disgustan. Emprenderás sin miedo nuevos retos económicos.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

No escuches los comentarios malintencionados y fuera de lugar de una persona a la que no caes bien; no podemos gustar a todo el mundo. Olvida los pequeños disgustos sin importancia y aprende a valorar el cariño y el amor que recibes de la persona amada.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Si has tenido una ruptura sentimental y ves que tu vida no mejora, puede que haya llegado el momento de intentar una reconciliación. Aunque tal vez lo tengas difícil, harás todo lo que esté en tu mano para volver a estar juntos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Respirarás aire fresco cuando te cruces con una persona determinada. Te darás cuenta de ello y procurarás pasar el mayor tiempo posible con ella, para así salir de tu ahogo. La ciudad de abruma y harás planes para salir de ella.

LEO (23 julio-22 agosto).

Predisposición excesiva a los gastos y a las compras. Aunque el dinero no te falta, no sabes administrarlo correctamente y podría empezar a desaparecer más pronto que tarde. Deja que sea tu pareja quien lleve las riendas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Sacarás tu faceta más positiva para afrontar un proyecto profesional o contrato de trabajo. Alcanzarás la máxima eficiencia en este sentido. En lo sentimental, estarás abierto a nuevas sensaciones y un viaje ayudaría a reactivar el equilibrio perdido.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Buenas perspectivas laborales se abren ante ti y puedes obtener las máximas garantías de conseguir lo que buscas, ya sea un nuevo trabajo o un ascenso en el actual. En lo personal, también estás en buena racha y recibirás las mejores noticias.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Sacarás tu faceta más positiva para afrontar un proyecto profesional o contrato de trabajo. Alcanzarás la máxima eficiencia en este sentido. En lo sentimental, estarás abierto a nuevas sensaciones y un viaje ayudaría a reactivar el equilibrio perdido.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu energía mental estará por las nubes, pero tal vez el trabajo se vuelva poco apetecible por lo rutinario; aprovecharás para trazar planes de futuro y plasmar sobre el papel las ideas que bullen en tu cabeza.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Disfrutarás de energía y seguridad en ti mismo. Aunque en ocasiones te muestres como una persona autoritaria, hoy será fácil hacerte descender de las nubes. Tu aspecto personal reflejará tu estado anímico; estarás muy atractivo y con más encanto que nunca.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás que hacer gala de la paciencia que te caracteriza ya que una persona de tu círculo social te pondrá en una difícil situación. Aunque saldrás airoso del percance, el día quedará algo nublado y tardarás en digerir el asunto.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La alineación planetaria te aportará dinamismo y tu actividad profesional se incrementará. Tus relaciones personales y familiares, también se verán beneficiadas y los resultados no se harán esperar. Si tienes alguna dolencia física, no lo dejes correr.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE.

ARIES (21 marzo - 20 abril).

No puedes pretender esta en todos los sitos a la vez y atender a todo el que te lo pide. Tienes muchos amigos y mucha familia que te necesita, pero el primero eres tú. Tu generosidad no puede abarcarte y no dejarte espacio para ti mismo.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Tienes algunos retos por delante en esta nueva temporada si no quieres sentirte desplazado en el ámbito profesional. No se trata de las personas, sino de las reglas del juego que están cambiando y debes dedicarle un esfuerzo para sobresalir.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

El éxito está asegurado en cuestiones lúdicas. Hoy tienes chispa a raudales y atraes a la gente a tu alrededor, solo tienes que preocuparte de los ataques de celos si tienes pareja o alguna amistad que aspira a serlo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

No te confíes en el trabajo, aunque llegue el viernes y el ambiente sea distendido, alguien que te tiene ganas desde hace tiempo puede buscarte las cosquillas y hacerte quedar mal. No des motivos para ello.

LEO (23 julio-22 agosto).

Retomarás el contacto con alguien a quien un día apreciaste mucho. En ocasiones no están muy claros los motivos de este tipo de alejamientos, pero en cualquier caso las opciones positivas de recuperar la amistad serán mayores que las negativas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Notarás un cambio de tu estado de ánimo que se debe, en gran parte, al ciclo que debes iniciar en estos momentos. Para mejorar tus reflexiones al respecto, será recomendable un día de soledad y mucho mejor si estás rodeado de naturaleza.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Desperfectos en el hogar pueden hacer tambalear la economía familiar, pero puedes aprovechar para pensar mejoras a medio plazo que den otro aire a algunas zonas que se han quedado anticuadas. Si te dejas aconsejar bien no te costará mucho dinero.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

En ocasiones presumes demasiado de tu buena situación, y tal vez alguien de un signo contrario al tuyo se encargue hoy de bajarte un poco los humos, porque no todo el mundo está tan bien y debieras ser más solidario.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te llegan buenas noticias del ámbito familiar en este día, seguramente relacionadas con pruebas y diagnósticos médicos que te preocupaban. Las cosas se dulcifican un poco y habrá ganas de celebraciones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La buena memoria va a ser hoy imprescindible para salir de una situación complicada que puede hacerte muy popular entre la gente de tu alrededor. Las malas artes de tus compañeros no va a afectarte en absoluto, hoy estás pendiente de otras cosas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es posible que tu familia o tú pareja se queje de tu excesiva entrega a tu trabajo, negocio o estudios. Lo arreglarás esforzándote para explicar tus motivos e involucrarles de alguna manera en tus proyectos, todos acabaréis ganando.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Vivirás unos aires de ilusión que tendrán mucho que ver con las personas que conozcas este fin de semana. Especialmente si no tienes pareja, comenzarás a ver algunas cosas de otra manera, incluso al punto de plantearte un cambio de vida.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE.

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Las dudas te asaltan ante determinados problemas porque no pruebas a simplificarlos al máximo. Si le quitas todas las cuestiones periféricas, muchas de las cuales sólo están en tu cabeza, verás qué fácil es tomar una decisión acertada.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Vigila los cambios de temperatura y cuida tu garganta, porque los esfuerzos de los últimos días te han bajado las defensas y tienes muchas papeletas para caer con un resfriado en la peor época.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Las nuevas tecnologías tendrán mucho que ver en el resurgir de tus expectativas profesionales, seguro que has invertido bien tu tiempo en ponerte al día en ese terreno, y ahora puedes aprovechar este influjo positivo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Tu vida sentimental ha cambiado poco a poco y entras en una fase de estabilidad a la que, por un lado, le tienes pánico, pero que te atrae profundamente por su comodidad y la estabilidad que te produce. Te dará que pensar.

LEO (23 julio-22 agosto).

Jornada de equilibrio en casi todos los campos. El terreno sentimental va a ser el único que va a verse alterado, pero no será por tu parte, sino por la de tu pareja, que hoy tiene ganas de revolverlo todo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Cambiará notablemente la forma de afrontar tus responsabilidades para con la familia, sobre todo porque te lo tomarás con más calma y sacarás más provecho de ello, pero una rentabilidad sentimental.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La compañía de un perro o de otro animal de compañía ha pasado de ser una carga que asumiste a tu pesar a un apoyo importante para tus momentos de soledad, por eso te sorprenderás pensando en planes que no excluyan a ese ser.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Jornada de complicaciones en el ámbito familiar. Una vez formada cada propia familia, los hermanos las llevan cada uno a su manera, y es mejor no opinar sobre sus actitudes si no nos piden consejo, lo ideal es seguir manteniendo el contacto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Jornada de trabajo exasperante, de las que parecen no acabarse nunca, no tendrás apenas tiempo para tus cosas, porque deberás completar una serie de tareas que tienen que darse por finalizadas antes del período vacacional.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La cooperación y la solidaridad serán el fuerte en tu lugar de trabajo; tendrás que superar tu tendencia al exceso de celo con las posesiones. En lo personal, será un buen momento para recuperar amistades perdidas o para iniciar nuevas relaciones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La ayuda en casa será indispensable para llegar al final del día. El trabajo puede ser especialmente duro en estos momentos y te verás obligado a cumplir con él sin posibilidad de renunciar a ciertas responsabilidades. Gran momento para dar una noticia a la familia.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu educación hay que a veces te confundan con una persona pusilánime, pero hoy deberás decir realmente lo que piensas e incluso llegar a discutir, porque de ello puede depender honorabilidad ante muchas personas. Convencerás.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE.

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Estarás deseando que alguien de tu entorno te haga un buen regalo, te invite a su casa, te dedique algo de tiempo o, en definitiva, esté pendiente de ti. El cariño de los que te rodean será la fuerza que te permita recargar energía, tanto física como psíquica.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Eres demasiado diplomático y prefieres no decir lo que realmente piensas con tal de no discutir. A veces a tu pareja le irrita que no seas capaz de imponerte a los que tratan de jugar contigo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Tendrás facilidades para profundizar en tus aficiones, sobre todo si tienen que ver con la creatividad; conocerás este fin de semana a personas que pueden darte ideas e incluso facilitarte muchos las cosas con su ayuda.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Si tienes que viajar, comprueba todos los detalles, porque algo puede haber quedado sin atar y te complicará enormemente la vida. Si tienes pareja, la relación se pondrá a prueba por ambas partes.

LEO (23 julio-22 agosto).

Es posible que pases un mal día en el terreno que peor te mueves, el económico. Tendrás que poner soluciones a un montón de asuntos que has ido dejando a un lado y que ahora te desbordan. En lo personal, si pides ayuda y apoyos, los recibirás sin duda.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Vas a recibir buenas noticias sobre la evolución de una enfermedad que está relacionada con tu entorno familiar. Buen día para la organización doméstica; te vas a sentir muy predispuesto a limpiar y acabar las tareas propias del hogar.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te llevarás sorpresas con algunas personas a quienes creías conocer al detalle. Posiblemente estés demasiado metido en tus cosas y no hayas captado algunos detalles que anunciaban cambios. Deberás estar más atento con quien te interesa.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Vas a recuperar la ilusión y las ganas de estar con tu pareja; tras la crisis vivida por ambos, retomaréis la relación con responsabilidad y sensibilidad compartidas. La salud no va a acompañar a tan emotivo reencuentro y sufrirás achaques y algún malestar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Estarás suficientemente fuerte como para hacer un esfuerzo físico sin sufrir consecuencias, aunque deberías evitar los retos con los amigos que no conducen, generalmente, a nada bueno. Cada cual que asuma sus límites.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Jornada complicada para las inversiones y la compra de aparatos domésticos, ya que eres un blanco fácil de engaños y estafas. Te crees todo lo que te cuentan tus hijos sobre lo que hacen cuando salen con los amigos, pero hoy pasará algo que te va a hacer desconfiar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vas a sobresalir en el plano intelectual porque solucionarás un problema profesional importante. Tus éxitos aumentarán y tu ego estará a la altura de las expectativas. Buena jornada en todos los ámbitos que sabrás aprovechar sentimentalmente.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Dificultades en el seno de la pareja te complicarán el viernes, que, por otro lado, tiene pinta de ser divertido y ocioso. Sin embargo tendrás que acceder a cosas que en principio no deseas por complacer a tu pareja, y eso te generará un conflicto interno.