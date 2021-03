Fernanda Pavisic: “La belleza está en todas partes”

Con 21 años, Ma. Fernanda Pavisic Rojas es uno de los rostros revelación en el modelaje y forma parte del staff de Chicas Premier. La Reina del Carnaval de la Concordia 2020/2021 cuenta que se considera una persona bastante espontánea. “Fuera de pasarela, dejo la seriedad y me gusta verle el lado divertido a la mayoría de las cosas”, agrega.

Resalta que el modelaje le ha enseñado mucho, como, por ejemplo, a tener más seguridad, a amarse tal cual es y a trabajar en equipo. “Darme cuenta que la belleza está en todas partes”, añade.

Actualmente, estudia el séptimo semestre de psicología en la Universidad Católica Boliviana. “Escogí esta carrera, ya que siempre he creído que la salud mental es prioridad”, asegura y explica que la mente del ser humano es muy compleja y contradictoriamente es de lo que menos se habla. “Siempre me ha gustado la idea de ayudar a alguien que tiene una enfermedad que no se pueda curar con un medicamento o remedio y, con esto, me refiero a las enfermedades mentales: traumas, trastornos, etc.”, comenta.

Fernanda cuenta que vive cada uno de sus días tomando en cuenta la siguiente frase: “Trabaja en ti, para ti y por ti”.

•¿Cuál es tu palabra favorita?

Familia.

•¿Cuál es la palabra que menos te gusta?

Perfección.

•¿Qué es lo que más te causa placer?

Dormir.

•¿Qué es lo que te desagrada?

La falsedad.

•¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?

El canto de los pajaritos al amanecer.

•¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar?

Las bocinas de los autos.

•Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?

Pediatría.

•¿Qué profesión nunca ejercerías?

Nunca sería abogada.

•Si el Cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?

Qué bien lo hiciste. ¡Estoy orgulloso de ti!

Cuestionario del periodista francés, Bernard Pivot.