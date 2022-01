Hoo llega con “Cristales”

Hoo es Heidi Gracia Landaeta y aunque nació en Morelos, México, se siente una boliviana más no solo porque su madre es de este país, sino porque a tan solo tres meses de vida llegó a Cochabamba. Y es en este departamento donde empieza su gira tour denominado “Naufragante”, que además prevé llegar a otras seis ciudades de Bolivia para luego pasar a Colombia, Argentina y México.

En esta gira también promociona “Katarsis”, su primer álbum como solista, con el primer corte “Cristales”, cuyo video fue grabado en el salar de Uyuni.

“Mi álbum Katarsis es la experiencia de dolor, muerte, pérdida y resurrección que viví cono naufragante del mundo el año pasado, plasmado a través de mi arte, mi idioma: la música”.

Desde muy pequeña tuvo inclinación por el arte. Su abuela materna, Heidi Landaeta Schmidt, fue una gran pintora reconocida a nivel internacional. A los seis años empezó a cantar canciones de Laura Pausini y Fey.

Ha viajado por 27 países conociendo su historia y cultura y trabajando en proyectos de ayuda social, especialmente con niños como voluntaria. En Bolivia trabajó como voluntaria con los niños quemados del pabellón del hospital Viedma, con jóvenes en situación de calle a través de la ONG “Yo voy a ti” y ha desarrollado proyectos independientes de ayuda a los más necesitados en países como Kenya, Iraq, México, además de Bolivia.

Una viajera

Llama la atención su look, que está marcado por unas gafas retro de piloto aviador. “Mi atuendo es de viajera, me recuerda que soy un ser humano explorador, una ciudadana del mundo que le falta mucho por aprender, ver y conocer, no tengo bandera, color ni religión, solo vivo persiguiendo y trabajando sueños sin límites”.

“Mis lentes me protegen, me recuerdan lo frágil y vulnerable que soy al saber que puedo cerrar las puertas de mi ser con tan solo ponérmelos y cubrir mis ojos. Visto así desde mi viaje a los desiertos del medio oriente donde trabajaba con niños escondidos dentro de túneles”.

Hoo siempre está en contacto con sus seguidores en redes sociales o “navegantes” como ella les llama, porque asegura que “todos somos seres de luz en evolución, vinimos a aprender y crecer y de vez en cuando naufragamos en el mar de la vida para luego retomar la travesía y continuar la cacería de estrellas: nuestros sueños”.

Y es el mensaje que ella quiere dar a través de su música: “Somos luz, se ese faro que todos necesitan a tu alrededor”.

Su gira

En Bolivia tiene previsto dar 10 conciertos. El 14 y 15 de enero en Cochabamba, 21 y 22 de enero en Santa Cruz, 28 de enero en Potosí, 29 de enero en Sucre, 4 y 5 de febrero en La Paz, 11 y 12 de febrero en Tarija.

En Colombia sus presentaciones serán el 11 y 12 de marzo en Bogotá y el 18 y 19 en Medellín. Mientras que en Argentina el 25 y 26 de marzo en Buenos Aires.

Su gira concluye en México el 8 y 9 de abril en Ciudad de México, el 15 y 16 de abril en Guadalajara y el 22 y 23 de abril en Acapulco.