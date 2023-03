Recorrer Bolivia: cómo es viajar por el país siendo mujer

Texto: UGN



Fotos: Lalibelle, UGN

Entre noticias, anécdotas, historias y experiencias, la idea de viajar por Bolivia sola, siendo mujer, puede tener muchas complicaciones. Por supuesto, sabemos que nuestro país tiene tanto sus ventajas como sus desventajas, todas ellas corregidas y aumentadas si el individuo que las vive es mujer. Hemos crecido con las frases de “nunca vayas sola a ningún lado”, “espera a que alguien te acompañe o vayan en grupos grandes”, “no vayas por lugares desconocidos”. Estos consejos, con toda la buena intención que tienen, nos transmiten un solo mensaje: no estamos seguras. Y si no estamos seguras en los confines de nuestra propia zona, ¿cómo vamos a estar seguras en otra ciudad desconocida?, ¿o en el campo, donde no conocemos los caminos?



Pero, por supuesto, es ahí cuando también surgen las preguntas: ¿no contamos con la independencia y seguridad suficientes para recorrer nuestro propio país por nuestra cuenta?, ¿nos vemos obligadas a no descubrir las maravillas de Bolivia por no tener compañía?



Esta disyuntiva empuja al Movimiento Una Gran Nación a preguntar, a buscar a aquellas viajeras que han recorrido los caminos urbanos y rurales de Bolivia para averiguar cuál es su experiencia y cómo han vivido sus viajes. Así, nos encontramos con nuestra colaboradora Valeria Dorado, para hacerle esas preguntas y encontrar algunas respuestas.



Por supuesto, la primera pregunta que teníamos es la más general y la que más abarca: ¿Cómo se siente viajar por Bolivia siendo mujer?



Valeria nos responde que, en su experiencia recorriendo sola tanto el área urbana como rural, no ha sentido una inseguridad marcada o fuerte, más allá de lo que podría considerarse lo “común” para el país, que lamentablemente ya es un nivel a considerar. Sin embargo, con mucha visión, Valeria continúa: “Eso no significa que mi experiencia sea una que se pueda extender a todas, porque sí hubo casos de mujeres que han sufrido agresiones, muchas violaciones y obviamente el tema de robos y demás”. Es así que ella nos recuerda que, al viajar solas, nos vemos obligadas a tomar consideraciones y precauciones que nuestras contrapartes masculinas ni siquiera contemplan.



Esto se relaciona con nuestra siguiente pregunta: ¿Qué desventajas has encontrado viajando por Bolivia?



Ella comenta que las desventajas se centran justamente en el tema de seguridad: “Cuando viajo sola, tengo que tener mucho más cuidado con mis cosas, conmigo misma. Por ejemplo, si estoy sola no salgo de fiesta y trato de no decir a nadie que estoy sola”. Éstas son las precauciones y limitaciones que, como mujeres, tenemos que tomar para preservar nuestra seguridad. Pero Valeria continúa con una observación más: “Como fotógrafa, sí me he dado cuenta de que quedamos excluidas. En Bolivia, el ámbito de la fotografía está muy acaparado por hombres y el espacio que tiene la mujer es muy limitado. Además, creo que no se habla mucho de este problema en el ámbito de la fotografía específicamente. Cada vez hay más colectivos de mujeres fotógrafas y mujeres viajeras que nos tenemos que armar nuestros propios espacios y aun así, por ejemplo, en mis redes sociales, he recibido burlas y comentarios que para un hombre son graciosos, pero que demuestran cómo las mujeres debemos luchar por nuestros propios espacios y encima tenemos que tolerar comentarios que nos ven como una broma”. Una visión cruda y cercana que no hace más que mostrar las trabas y problemas a los que las mujeres nos enfrentamos al momento de triunfar.



Entre los colectivos que Valeria menciona, charlamos de algunos, como Mujeres FotoEspacio y el grupo de Mujeres Viajeras Bolivia, una iniciativa de Valeria que surge tras la experiencia de recibir mensajes de otras mujeres diciendo que ellas también querrían viajar como ella lo hace, pero están solas, así que no pueden. Así, a finales de 2022, el proyecto realizó un exitoso viaje únicamente con mujeres a la Isla del Sol, donde incluso se intentó que los proveedores de servicios sean mujeres. Es de estas vivencias que Valeria nos comenta cuán libre una se puede sentir rodeada de un colectivo en el que nos sentimos seguras, que nos entiende, que no nos juzga por cómo vestimos o actuamos, que comparte nuestras experiencias y que entiende a un nivel muy profundo las necesidades, los conflictos y las maravillas de descubrir Bolivia siendo mujer. Una libertad que muchas veces, se pierde en compañía de algunos hombres.



Tras este exitoso viaje, Valeria organizó una segunda aventura a Corani, bajo el mismo concepto. Así, la creación de espacios seguros, pacíficos y tranquilos para mujeres que quieren compartir experiencias y viajar por nuestro maravilloso país se convierte en una realidad exitosa: “con el colectivo, empezamos a liberarnos de las desventajas de no poder viajar, de sentirnos solas, inseguras, de no tomar algún tour por miedo a lo que puede pasar o nos cumplir con el número necesario de personas”. Mujeres Viajeras Bolivia se encuentra presente en su página web y también a través de Valeria, en redes sociales.



Estas iniciativas no sólo han abierto la posibilidad de los viajes, sino también una variedad de ventajas en cuanto a seguridad, libertad, compañerismo, sororidad y comunidad que impulsan algo increíblemente necesario en Bolivia: el apoyo entre mujeres. Que entre nosotras nos demos ese soporte, extendamos la mano a nuestras amigas, compañeras de viaje, comunidades. Es así que todas crecemos y avanzamos, creamos nuestros espacios y logramos que nuestra voz se escuche.



Valeria termina con un comentario importante: “No dejemos que las limitantes nos eviten hacer lo que deseamos. Busquemos espacios seguros, porque existen, y ayudémonos entre nosotras a que cada vez tengamos más espacios y más representatividad en distintos ámbitos donde se reconozca nuestro trabajo como mujeres”.