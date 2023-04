Los eneatipos, para el autodescubrimiento

“Me sirve como una herramienta fundamental para acercarme a mis estudiantes, a sus necesidades, a reenfocar mi perspectiva de trabajo y tener siempre presente el sentido de lo que hago, desde quien soy yo y mi trayectoria vital, ya sea que enseñe metodología o teoría o investigue sobre cualquier cosa”, indica Crista Weise al responder para qué sirve la psicología de los eneatipos.

Ella, junto con Lidia Grammatico, otra experta en la materia, animarán el Taller de Autoconocimiento Introducción a la Psicología de los Eneatipos, que se realiza entre el viernes 21 y el domingo 23 de abril en Cochabamba.

“Se trata de un taller teórico-vivencial, en el que se realiza un trabajo de autodescubrimiento. Se toma conciencia de nuestros rasgos de carácter y las motivaciones más profundas que dan forma a nuestros comportamientos. Esto ayuda a conocerse mejor e identificar qué cosas dificultan las relaciones o generan dolor y obstaculizan alcanzar mayor plenitud”, explica la invitación difundida por redes sociales para este taller.

Psicología y eneatipos

Desarrollados por Claudio Naranjo —“psiquiatra y escritor chileno que se convirtió en uno de los pioneros y máximos referentes de la psicología transpersonal”, según constata Wikipedia— los eneatipos son un modelo que ha demostrado ser altamente efectivo en la comprensión de la personalidad humana.

“Este modelo se basa en nueve tipos de personalidad distintos, cada uno con sus propias características y motivaciones. Al comprender los eneatipos se logra mejorar las relaciones interpersonales, identificar patrones de comportamiento de uno mismo y de los demás, y lograr un mayor autoconocimiento y crecimiento personal, asegura Crista Weise, académica cochabambina que reside en Barcelona.

¿Conocimiento científico o sabiduría esotérica? “Se dice que el eneagrama no tiene base científica, pero no es totalmente cierto —explica Weise—. Claro que aquí podemos entrar en un debate epistemológico un poco inútil, pero entendiendo por científico un conocimiento sistemático, ordenado y estructurado, basado en datos empíricos, eso, la psicología de los eneatipos sí que lo tiene.

Claudio Naranjo

“Claudio Naranjo fue un médico psiquiatra, por lo tanto, con formación académica, que en sus primeras épocas investigó sobre estados de conciencia con métodos muy controvertidos en su época”.

“Él desarrolló una perspectiva renovada de la Gestalt (psicología gestáltica) en conjunto con otros psiquiatras de su época”.

“Formaba parte de un movimiento muy cuestionador de la psicología positivista y de la medicalización de la salud mental”.

“En ese camino de búsqueda, después de estudiar el psicoanálisis, la Gestalt, la psicología de Jung, etc., comienza a investigar otros conocimientos de las culturas orientales y se pasa años con distintos maestros”.

“Se encuentra en el desierto de Atacama con el filósofo boliviano Óscar Ichazo y él le traspasa sus conocimientos sobre el eneagrama, que efectivamente había comenzado a usar para comprender el carácter o la personalidad si quieres”.

“El eneagrama que es la estrella de nueve puntas tiene un origen Sufi y se ha empleado para muchas otras cosas. Entonces Claudio recibe ese conocimiento de Ichazo y se dedica a investigar alrededor de esas descripciones preliminares”.

“Se dedicó años, aplicando encuestas, haciendo entrevistas, recogiendo miles de historias de vida y es sobre la base de esa información que desarrolla el uso del eneagrama para el estudio de la personalidad. Y, como resultado, diseña un modelo terapéutico que integra todos los conocimientos que él había adquirido, tanto de la psicología tradicional como de la no tradicional”.

“Este modelo de intervención terapéutica se plasma en el taller introductorio y los módulos del programa SAT, que se realizan a nivel mundial desde hace más de 15 años”.

“Para un psicólogo ortodoxo, eso puede no ser científico, hay quienes no reconocen siquiera la Gestalt o la terapia sistémica, de la que también era Naranjo”.

“Lo que sí es cierto es que Naranjo no tuvo demasiado interés, en sus últimos años, en llevar su conocimiento a la academia, sino a las personas y particularmente a los educadores”.

“Sin embargo, hay que recordar que fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades y que en los programas SAT casi siempre participan universidades”.

“Su conocimiento es totalmente reconocido, también en la academia”.

“Pasa que muchas veces se ha banalizado el eneagrama y se lo ha utilizado como una especie de horóscopo, o de esquematización rígida para clasificar a la gente, pero eso no es lo que nosotros hacemos”.

“El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento y ese autoconocimiento sólo puede darse a través de una experiencia guiada acompañada por el grupo. Y es la persona la que regula ese camino y cómo lo quiere transitar”.

Enfoque terapéutico

“Uno de los objetivos de Claudio Naranjo fue desarrollar un enfoque terapéutico que integre razón, emoción, cuerpo y espiritualidad, que sea efectivo para las personas y que sea corto”.

“Con ese objetivo diseño el Programa SAT. El taller que hacemos es el curso introductorio a los módulos SAT (I,II,III,IV y V) que duran 9 a 10 días”.

“En el curso se trata de proporcionar herramientas de autoconocimiento y de cambio de nuestros patrones de comportamiento. Por lo tanto, como resultado del taller, cada participante se lleva un mapa útil para entender mejor cómo ha ido construyendo sus relaciones afectivas, por qué actúa como actúa, aunque esa manera de actuar muchas veces le cause daño o cause daño a los otros”.

“Ese conocimiento permite tener una visión más auténtica de sí mismo, reposicionarse en las relaciones y afrontar las dificultades de una manera más sana y amorosa”.

“Diríamos que ayuda a entender por qué uno siempre se tropieza con la misma piedra, por qué persistimos en las mismas formas de respuesta a las dificultades que nos generan sufrimiento. El taller da las pautas para comenzar a profundizar, entender mejor quiénes somos y buscar relaciones más auténticas con uno mismo y con los otros”.

“SAT es una palabra en sánscrito que se puede traducir como La verdadera esencia o lo honesto, lo verdadero. Y se trata de eso, la búsqueda de un estar en el mundo más auténtico, más honesto o más consciente”.

“Entonces, la psicología de los eneatipos es un trabajo espiritual, es un trabajo terapéutico con bases psicológicas y por eso lo dan personas muy, muy, muy, formadas en este tipo de enfoque. Integra lo espiritual, pero no es sólo eso”.

Experiencia personal

Crista Weise, experta formada en la Escuela SAT “Claudio Naranjo” de Argentina, conoce por experiencia propia los beneficios de la psicología de los eneatipos.

“Puedo decir que, para mí concretamente, el taller introductorio (igual que el que se realizará en Cochabamba), me fue de gran ayuda para superar un momento vital muy difícil que estaba atravesando en ese tiempo”.

“Llevaba años sintiendo que la vida era una batalla irremediable i continua contra obstáculos y que yo tenía que resistir todo a toda costa”.

“El taller me dio luz para entender que todo podía verse de otra manera, que estar siempre en pie de guerra y estar cansada sin fuerzas ni para rendirse no es la forma en la que funciona el mundo, sino una manera de afrontar la vida que aprendí desde pequeña por experiencias que me tocó vivir”.

“Y también aprendí que otras personas que habían pasado por cosas similares a las mías reaccionaban de maneras muy diferentes a la mía, maneras que a veces yo no podía aceptar o entender. La psicología de los eneatipos permite entender que tenemos motivaciones y necesidades diferentes. Muchos de los problemas con la familia, especialmente, tienen que ver con esta incomprensión profunda. El taller ayuda a acercarse a lo que verdaderamente le pasa a uno mismo y a los otros. Luego, yo seguí profundizando en ese camino por varios años más”.

“El taller introductorio es realmente un primer paso, no es la panacea, ni la fórmula de la felicidad. Es una herramienta de crecimiento personal y emocional. Es el inicio de este aprendizaje”.

Buscamos ser queridos

“Siempre está detrás esta idea, que la aprendí con el enfoque de Claudio (Naranjo), que todos siempre buscamos ser queridos sin tener que hacer nada para merecerlo y que como educadores hemos de acercarnos a los demás desde un auténtico reconocimiento del otro”.

“Lo que les pasa a los niños en la escuela, por ejemplo, está siempre relacionado con su vida afectiva y emocional, nos preocupamos de qué ha aprendido, y qué tan buen estudiante es, y sus logros, pero no nos preocupamos nada sobre cómo está, sobre qué le pasa. No entendemos qué es lo que verdaderamente necesitan”.

“¿Para qué puede servirme este taller? Es difícil resumir en pocas palabras, pero una respuesta corta tal vez sea para recordar quién eres, mejorar tus relaciones y afrontar dificultades de manera más sana”.

LIDIA GRAMMATICO

Educadora y psicoterapeuta argentina, presidenta de la Asociación y responsable del Programa SAT en Argentina, es un referente de la psicología de los eneatipos y promotora de las psicoterapias integrativas de Claudio Naranjo.

Comenzó su carrera en educación, participando de proyectos transformadores en escuelas públicas de Argentina, integrando elementos de su formación psicoterapéutica.

Se formó en la técnica de Ensueño Dirigido con Guillermo Stephen; más tarde continuó su formación en el marco del “Programa SAT” en España y Brasil bajo la dirección científica de su creador, Claudio Naranjo, quien le confió la coordinación del Programa SAT en Argentina.

Es fundadora de la Asociación Argentina Programa SAT para Educadores, que implementa en forma continua el programa en sus distintos niveles en ese y otros países.

CRISTA WEISE VARGAS

Doctora (PhD) en Psicología Educativa por la Universitat Autònoma de Barcelona, psicóloga colegiada en el Colegio Oficial de Psicología de Catalunya. Profesora investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Formada en la Escuela SAT Claudio Naranjo Argentina. Colaboradora de Lidia Grammatico desde 2005.

Licenciada en Ciencias de la Educación por la UMSS

Master en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

Master en psicología educativa por la Universidad de Barcelona

Miembro de la International Society for the Dialogical Self

Es autora de un capítulo del libro Cambiar la educación para cambiar el mundo (Ed. La llave) de Claudio Naranjo.

Tiene diversas publicaciones en el campo educativo que giran alrededor del desarrollo de la identidad, la diversidad y la formación del profesorado.

