¿Mosquitos en casa? Seis medidas para prevenir picaduras y evitar enfermedades

Apesar de su minúsculo tamaño y su aspecto inofensivo, el mosquito es el animal más mortífero de la Tierra. Ni los tiburones, ni los tigres han podido superar el número de muertes que está provocando este insecto durante un año. Se adaptan a diversos ambientes, existen más de 2.500 variedades diferentes de mosquitos y pueden reproducirse de manera rápida y permanente.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los mosquitos son responsables de más de 725.000 muertes al año en todo el mundo debido a enfermedades como el Dengue, la Malaria, Zika, Fiebre Amarilla, entre otras. En Bolivia, según datos del Ministerio de Salud, durante el año 2022 se reportaron más de 30.000 casos de dengue, la enfermedad con mayor incidencia en el país transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

Fernando Álvarez, asesor científico de Droguería INTI S.A., explicó que, la picadura de mosquitos se ha convertido en un problema de salud pública en todo el mundo, ya que, pueden propagar virus letales. Es importante tomar medidas preventivas para evitar entrar en contacto con ellos. “La prevención es clave en la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos. Especialmente cuando las condiciones climáticas favorecen la proliferación”, afirmó.

El experto da cinco recomendaciones para prevenir las picaduras de mosquitos:

1 Elimine los recipientes de agua criaderos de mosquitos

El mosquito vector, principalmente del dengue, deposita sus huevos en recipientes artificiales construidos por el hombre, y prácticamente poco en charcos, lagunas, acequias, ni aguas servidas. Si se llegasen a eliminar todos los lugares que contiene agua, como macetas, neumáticos viejos, botellas vacías, envases de plástico, baldes, entre otros, cuando llegue el momento del desove, la hembra no tendrá lugar donde depositar los huevos evitándose así la reproducción de estos vectores.

2 Use repelentes adecuados según su piel y edad

Use repelentes que contengan aceite de citronela, de eucalipto, limón y N,N-Dietil- meta-toluamida (DEET), compuesto químico para repeler insectos. Estos productos proporcionan protección duradera contra picaduras. Al usar repelentes siga siempre las instrucciones en la etiqueta. Antes de comprar uno recuerde ¿Para qué tiempo de exposición ocupa? Y la edad que tiene. Existen productos como Replex, de INTI S.A., que está disponible en todas las farmacias del país con una nueva presentación y con la protección que su piel necesita.

3 Vista ropa de colores claros y, en lo posible, que cubra su cuerpo

Los colores oscuros son un verdadero imán para los mosquitos que transmiten estas enfermedades. Las prendas negras o azul marino retienen con mayor facilidad las claras el dióxido de carbono que exhala nuestro cuerpo y ese gas es un verdadero imán para los bichos. Además, los mosquitos son atraídos por la luz ultravioleta, azul y fluorescente; por eso la ropa blanca, no es que los repela, sino que, simplemente, no los atrae. Lo aconsejable es usar colores claros no demasiado escandalosos. Es conveniente sacudir bien la ropa antes de ponértela. Y es importante que esta sea ligera y que cubra la mayor parte de sus brazos, piernas y, el resto del cuerpo.

4 Adquiere mosquiteros sobre todo en su dormitorio

Puede colgar los mosquiteros por encima de la cama o cuna para protegerse de las picaduras de los mosquitos. Los adultos y los niños deben dormir debajo de un mosquitero si no hay habitaciones con aire acondicionado o mallas en las ventanas y puertas disponibles. Ajuste la malla por encima de la cuna y bajo el colchón o elija un mosquitero suficientemente largo para que llegue al piso, deje el mosquitero bien tirante para evitar el riesgo de asfixia en niños pequeños y verifique que no tenga agujeros ni que esté cerca de velas u hornillas de cocinas.

5 Realice fumigaciones periódicas

La fumigación es un elemento importante para el bloqueo químico del vector, pero no es un elemento preventivo ya que, en dos días, existe la probabilidad alta de que nazcan nuevos mosquitos si es que no se eliminan los recipientes con aguas y desechos líquidos. Sin embargo, fumigar los espacios con elementos químicos bien preparados, pueden alterar el ciclo y eliminar una gran parte de estos insectos.

6 Desarrolle el hábito de consumir complejo B

Esta solución, integrada por varias vitaminas, ayuda a que el cuerpo emane un olor que sirve de repelente. Además de esto, la vitamina B contribuye a aliviar los dolores musculares de la enfermedad. Desde INTI, recomiendan Coba Vimin para adultos y para niños, Complejo B-Vimin en jarabe. Ambos contienen más de siete componentes como B1, B2, B6, B12, Pantenol B5, nicotínica y B3.

“Siguiendo estas recomendaciones, podemos reducir significativamente el riesgo de picaduras y, por lo tanto, reducir el número de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos”, finalizó Álvarez.