Pacific eSports apunta a representar a Bolivia

Pacific eSports es una organización boliviana que actualmente tiene una división profesional de DOTA 2 y está en continua competencia nacional e internacional. Está conformada por una escuadra de jugadores bolivianos, un ejemplo para que las empresas en Bolivia puedan apoyar a los eSports y así poder tener un equipo que represente al país.

¿QUÉ ES DOTA 2?

Dota 2 es un videojuego desarrollado por Valve Corporation. El juego está basado en el mapa personalizado Defense of the Ancients, elaborado por la comunidad de jugadores de Warcraft III: The Frozen Throne y fue lanzado al mercado en agosto de 2010 y que tiene ahora más de 42,9 millones de jugadores a nivel mundial.

¿CUÁNDO COMENZÓ PACIFIC ESPORTS A INTERESARSE POR EL DOTA 2?

Como equipo comenzó en el mes de marzo de 2019, donde clasificó al formato MINOR’S DOTA PRO CIRCUIT.

El equipo decidió separarse, ya que los eSports en Bolivia no tenían apoyo, no contaban con una red de internet estable y los jugadores migraron a Perú donde al ser un equipo altamente competitivo lograron captar la atención de organizaciones, como Infamous Gaming y Beastcoast.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL EQUIPO PACIFIC ESPORTS?

El objetivo de Pacific eSports es comenzar a ganar reconocimiento y experiencia a través de los torneos nacionales e internacionales y así poder consolidarse en un corto plazo como equipo de talla internacional. Esto es muy factible ya que el nivel del juego latinoamericano está en constante crecimiento y más ahora que existen equipos de talla internacional representando a la región con ejemplares bolivianos como Wisper y Michael.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO PACIFIC ESPORTS?

El proyecto consiste en aplicar un esquema de trabajo que facilite al equipo lograr sus objetivos estableciendo horarios específicos, además de un espacio específico para cada actividad del día en su propia gaming house.Las actividades se cumplirían como en este ejemplo:

Hora de despertar

Hora de desayuno

Horario de planificación: simulaciones de draft, análisis de repeticiones y simulaciones de fases de líneas “competencia sana entre los jugadores”

Hora de almuerzo

Hora de entrenamiento: prácticas con uno o dos equipos.

Hora de feed back y reflexión

¿QUIÉNES CONFORMAN PACIFIC ESPORTS?

Actualmente el equipo está conformado por los mejores jugadores del medio.

Integrantes del Equipo

Freddy R. Villarroel F. Focco

Ronald Vicente R. Roccent

Victor Gareca Bichito-

Joe J. Pacoricona C. JP

Gary Rodrigo Copana A. Rezhi

Entrenador

Pedro Pinto Sandoval Znderlz

Managers

Mauricio Baldivieso Rosas

Ceo Fundador

Gary Luis Mayorga Gonzales

¿QUÉ EMPRESAS O INSTITUCIONES APOYAN A PACIFIC ESPORTS?

Ser parte de las competencias más importantes no es tarea exclusiva de los gamers.

Por tanto, la marca VERTAGEAR se ha sumado al proyecto con su apoyo a nuestro equipo. En Bolivia se encuentran bajo la importadora de productos gamer de alta gama MATECSBOL que se encarga de la representación y distribución de los mismos.