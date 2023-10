Descubre tu estilo de liderazgo

Este test de liderazgo te ayudará a descubrir tu estilo de liderazgo y a entender cómo puedes mejorar como líder, ya seas un jefe, un profesor o simplemente alguien que quiere entender mejor su estilo de liderazgo.

¿Cuántas veces has oído el comentario “es un líder nato”? Hay ciertas características que se encuentran en algunas personas que parecen ponerlas de forma natural en una posición de autoridad dentro de un grupo. Pero ¿qué es el liderazgo? Una definición sería: “El liderazgo es el arte de guiar a otros para crear deliberadamente un resultado que no habría sucedido en caso contrario”.

1. Los líderes pueden tener éxito por:



a) Dar órdenes claras.



b) Ayudar a las personas a alcanzar su potencial.



c) Permitir que las personas hagan por sí solas las tareas.

2. Cuando se trata de dar órdenes:



a) Yo digo a los miembros del grupo qué deben hacer, cómo hacerlo y cuándo quiero que se haga.



b) Realmente no me gusta dar órdenes. Prefiero dejar que cada persona haga su tarea según su criterio.



c) Proporciono una dirección, pero también ofrezco apoyo y acepto la retroalimentación del equipo.

3. En cuanto al control de los miembros del grupo…



a) Me aseguro de que las tareas y el equipo estén funcionando correctamente.



b) No ejerzo control sobre el grupo. Ellos saben más sobre su trabajo que yo.



c) Compruebo que todo funciona bien de vez en cuando, y les hago saber que estoy disponible si necesitan ayuda.

4. Cuando se trata de la asignación de funciones:



a) Tengo expectativas muy diferentes y una lista diaria de cosas por hacer.



b) No tengo muchas exigencias. Las cosas van a realizarse sobre la marcha.



c) Dejo que los miembros del equipo decidan lo que hay que hacer.

5. ¿Acepta las aportaciones de los miembros del grupo?



a) No. Yo no tengo tiempo para preocuparme por las ideas de otras personas.



b) Claro, pero conservo la última palabra sobre las decisiones importantes.



c) ¡Por supuesto! Los miembros del grupo toman la mayor parte de decisiones por su cuenta.

6. ¿Qué frase describe mejor su enfoque para motivar a los miembros del equipo?



a) Las personas están más motivadas gracias las recompensas y por evitar los castigos o sanciones.



b) Los miembros del grupo deben motivarse a sí mismos.



c) Las personas están más motivadas cuando se sienten involucradas y valoradas.

7. Las mejores decisiones:



a) Son las tomadas por el líder.



b) Vienen directamente del grupo.



c) Involucran a un grupo en consenso.



8. Si un miembro del grupo comete un error:



a) Tiene que ser reprendido y sancionado si es preciso.



b) Puede encontrar la manera de resolverlo por su cuenta.



c) Necesita mayor apoyo y una orientación adicional.

9. Cuando hay que tomar decisiones:



a) Tengo la última palabra sobre las decisiones tomadas en mi equipo.



b) Tomo la decisión final, pero acepto las ideas que me dan los miembros de mi equipo.



c) Dejo que los miembros del grupo tomen sus propias decisiones.

10. Quiero que las personas de mi grupo se sientan:



a) Que tienen una lista clara de las tareas que deben llevar a cabo.



b) Que están involucrados en el proceso y pueden contribuir en el grupo.



c) Que ellos tienen el control.

11. Tengo en cuenta las sugerencias realizadas por otros miembros del grupo.



a) Raramente. Soy el miembro que más conocimientos tiene del grupo.



b) Sí. La colaboración es la clave del éxito.



c) Siempre. Me baso en el grupo para decidir nuestra dirección.

12. Los miembros del grupo están más motivados por:



a) Una exigencia de participación.



b) Una necesidad de seguridad.



c) Una necesidad de independencia.

13. Cuando las cosas van mal, tiendo a:



a) Resolver las cosas por mi cuenta.



b) Esperar que los demás resuelvan el problema.



c) Pedir que los demás aporten ideas y soluciones.