Adquiere tu Calendario OH! 2025 este domingo

Este domingo 5 de enero, no te pierdas el Calendario OH! 2025, que llega junto a la revista OH! y los periódicos Los Tiempos, La Prensa y El Alteño.

El calendario tiene como protagonistas a las Top Chicas Premier Fernanda Requena y Alejandra Quintanilla. Además de producirse bajo la fotografía de Andrés Herbas, el maquillaje y peinado de Charles Nozza Make Up y con un vestuario exclusivo de Alfileri By Palillo.