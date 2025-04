KRÁPULA un premio en el bicentenario y 13 años de música con identidad

Con trece años de trayectoria en la escena nacional, la banda cochabambina Krápula fue reconocida con uno de los galardones más prestigiosos del país: el Premio Eduardo Abaroa del Bicentenario, por su canción “Sin mirar atrás”, una pieza musical cargada de historia, patriotismo y sentido de pertenencia.

La agrupación, conformada por Daniel Valdés (voz), Raúl Pol (guitarra), Rudy Chávez (teclados), Richie Cuéllar (bajo) y Coco Campos (batería), se ha ganado un lugar destacado no solo por su calidad musical, sino también por su compromiso con temáticas de identidad y reflexión social.

En entrevista con Los Tiempos, los integrantes compartieron el proceso creativo de la canción premiada y hablaron sobre el camino que han recorrido como músicos independientes en Bolivia.

¿Cómo nació la idea de participar en el Premio Eduardo Abaroa?

Daniel Valdés explicó que la convocatoria abordaba la temática de la reivindicación marítima, por lo que decidieron trabajar una canción que hable del héroe boliviano Eduardo Abaroa.

“La canción se llama ‘Sin mirar atrás’ y trata de él, que se está yendo de su casa, dejando a su esposa, a su familia por defender su patria. Es un tema que me gusta bastante, esta cuestión del patriotismo, porque creo que es lo que nos está faltando hoy en día: esa unión, entonces lo hicimos ocn mucho cariño y al final tuvo frutos”, afirmó.

¿Cómo fue recibir un reconocimiento de esta magnitud en el Bicentenario?

Raúl Pol destacó la emoción del grupo al recibir el galardón y remarcó la transparencia del proceso. “Uno piensa que siempre estos premios hay que tener muñeca, pero hemos cumplido todos los requisitos, totalmente transparente, no conocemos a nadie. Han escuchado el tema, que es profundo, específico sobre Abaroa. Saber que ha sido juzgado por su calidad y no por contactos nos deja muy contentos”, sostuvo.

¿Cómo describen su evolución musical a lo largo de estos 13 años?

Desde sus inicios haciendo covers y tributos, Krápula apostó por un cambio de rumbo, pero “cuando nos empezamos a animar a hacer lo nuestro, sí es otro sentimiento”, exoresó Valdés. “Es lindo ver a la gente cantar tus canciones, como nos pasó con ‘Soy’, es algo que te llena. Puedes tener 40 años de trayectoria, pero si no has hecho algo tuyo, es como si no hubieras hecho nada”, compartió.

¿Qué los inspira a seguir haciendo música propia, pese a las dificultades del medio?

“Es harto sacrificio, es medio inhumano a veces porque no da frutos económicos. Muy pocas bandas en Bolivia logran subsistir con sus temas, pero ver que llega a algún lado, que tiene un resultado tangible, te motiva”, reconoció Pol.

¿Cómo mantienen la esencia de Krápula sin perder vigencia en el mercado?

Valdés explicó que buscan constantemente la innovación sonora sin alejarse de su identidad. “Nuestro último disco es retrofuturista, vintage. Queremos hacer cosas nuevas sin salirnos de lo que nos gusta y esta canción la hicimos con mucho cariño porque nos consideramos orgullosamente bolivianos”, dijo.

“Me da mucha pena cuando veo que no estamos unidos. Ves a los argentinos, por ejemplo, que se mueren por su patria. Y aquí ves en el estadio a bolivianos con poleras de Argentina. Nos falta esa unión para salir adelante”, reflexionó.

¿Cómo fue representar a Bolivia en grandes escenarios internacionales?

Krápula abrió conciertos para bandas como Molotov, hace unas semanas, Vilma Palma e Vampiros, Los Enanitos Verdes y Aerosmith.

“Siempre hemos tratado de dar un show bueno y con calidad”, subraya Pol. Por ejemplo, Valdés compartió una anécdota sobre el concierto de Aerosmith: “No tenemos muñeca. Fue una campaña de una amiga, Rosario Ferrufino, quien hizo una movida con carteles y fotos para que abramos el show de Aerosmith”. Pol recuerda que tocaron solo dos canciones, pero fue un gran paso. “No nos conocían. Pero hay que tocar, tocar y tocar. Es practicando y estando vigentes, hay que hacer experiencia. Sonando grande es diferente”, sostuvo.

¿Qué consejo dan a los artistas emergentes que quieren destacar en el país?

“Que no dejen de hacer, que no dejen de tocar, que entren a concursos nacionales e internacionales. A veces se gana, a veces se pierde. Pero nadie lo va a hacer por ti. No va a venir un millonario a pagarte todo para ser famoso. Esto es de trabajar”, afirmó Valdés.

¿Qué aprendizaje les deja el camino recorrido hasta ahora?

“El éxito se construye. No hay atajos, uno tiene que buscarse el camino. Hasta en los países más desarrollados, los artistas que pegan son los que más han trabajado. Aquí no es diferente. No es que Justin Bieber es famoso por el gobierno de Estados Unidos, es alguien que buscó una oportunidad. Hay que tocar tres o cuatro veces por semana, moverse, viajar, hacer todo lo que se pueda”, expresaron ambos artistas.

¿Qué proyectos se vienen para Krápula?

El grupo prepara nuevas versiones de canciones de su etapa como la banda Índigo, anteriores a Krápula, y también planean lanzar videoclips de su más reciente disco, “Realidad Artificial”.

El disco no fue promocionado oficialmente, pero está en las plataformas. La banda busca hacerle justicia. y grabar ya los videoclips.

Tras 13 años de música independiente, Krápula demuestra que con constancia, identidad y trabajo genuino, es posible abrirse camino en este mundo. Además, su más reciente reconocimiento no solo honra su talento, sino también su esfuerzo por poner en alto el nombre de Bolivia subrayando que no hay éxito sin sacrificio ni arte sin identidad.

SEPA MÁS

Uno de los hitos más memorables de su carrera fue en 2016, cuando fueron seleccionados para abrir el concierto de Aerosmith. También compartieron escenario con Los Enanitos Verdes, Vilma Palma e Vampiros, y con reconocidas bandas nacionales como Octavia, Matamba, Track y Quirquiña.

En 2018 lanzaron su primer álbum “Ya me cansé” y fueron distinguidos con el sello “Hecho en Bolivia”. La canción “Soy” se posicionó en los primeros lugares de distintas radios del país. Al año siguiente, recibieron reconocimientos de las alcaldías de Cochabamba y Potosí por su aporte a la cultura.

En 2020, durante la pandemia, desarrollaron un innovador proyecto de grabación remota que dio como resultado su segundo álbum “Lejos”, destacando el tema “Quiero Entrar”. En 2021, fueron nombrados Banda Promesa por Billboard Bolivia.

Su tercer álbum “Realidad Artificial” vio la luz en 2023. Y en 2025, con 13 años de trayectoria, celebraron su consolidación abriendo el show de Molotov y obteniendo el Premio Eduardo Abaroa por su canción “Sin Mirar Atrás”, reafirmando su compromiso artístico con el país.