Lore Salinas: “La autenticidad es lo que realmente conecta”

icenciada en Ingeniería Comercial, modelo e influencer digital, Lore Salinas se consolida como una de las personalidades más destacadas de Tarija. Reconocida por su autenticidad y compromiso social, logró fusionar su formación profesional con una carrera ascendente en el mundo de la moda y las redes sociales. En el nuevo episodio del Pódcast de la Revista OH!, Lore reflexiona sobre su trayectoria, sus valores y los desafíos de construir una marca personal inspiradora.

- Fuiste reconocida como una de las tarijeñas más influyentes de 2023. ¿Cómo ha evolucionado tu carrera desde tus inicios hasta convertirte en una figura destacada en la moda y las redes sociales?

- Mi carrera empezó de manera muy orgánica, compartiendo contenido y momentos que me apasionaban. Esto comenzó en época de pandemia donde todos nos vimos en la necesidad de emprender y poder sobrevivir en un momento tan difícil. Comencé a hacer videos para ayudar a familiares y amigos. Con el tiempo, fui entendiendo el poder que tienen las redes para conectar, ayudar y empoderar, y eso me llevó a profesionalizar mi contenido, colaborar con marcas importantes y construir una comunidad que valora la autenticidad. Ha sido un camino de crecimiento constante, tanto personal como profesional.

- ¿Cómo influyó tu formación académica en tu enfoque como modelo e influencer?

- Mi formación me dio disciplina, perspectiva y habilidades que aplico a diario: desde la organización hasta la forma de comunicarme con mi audiencia. Aprendí a analizar tendencias y a desarrollar estrategias que me permiten evolucionar y mantenerme relevante en un medio tan dinámico.

- ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa en el mundo del modelaje hasta ahora?

- Sin duda participar en eventos para niños con cáncer, colaborar en campañas de ayuda social y usar mis redes como un medio de comunicación para aquellos que más lo necesitan.

- ¿Cómo equilibras tu vida personal con las exigencias de ser una creadora de contenido activa?

- Es un reto diario, pero aprendí a establecer límites claros. Me doy tiempo para mi familia, amigos y para mí misma, sin sentir culpa. La clave está en planificar, priorizar y no perder de vista que el bienestar personal es la base de cualquier éxito.

- ¿Qué te motiva a utilizar tus plataformas para inspirar a otros?

- Me inspira saber que, con cada mensaje o publicación, puedo llegar a alguien que necesita un impulso para creer en sí mismo, para sacar una sonrisa o para dar a conocer un servicio o producto de alguien que realmente necesita una venta. Uso mis plataformas para, además de compartir mi vida a través de mis ojos, ponerle un poco de humor y carisma a diferentes situaciones para todos aprendamos a tener una vida más llevadera

- ¿Qué obstáculos has enfrentado en tu carrera y cómo los has superado?

- He enfrentado bastantes críticas, comparaciones y momentos de duda, como cualquier persona que expone su vida al público. Los superé trabajando en mi autoestima, rodeándome de personas que me apoyan y enfocándome en mi propósito, no en las opiniones externas.

Estos últimos años, me di cuenta que no existe belleza más grande ni logro más satisfactorio que la aceptación de quienes somos y trabajar en nosotros mismos para ser nuestra mejor versión e inspirar a otros con nuestro ejemplo.

- Además de tu trabajo como modelo, ¿tienes planes para expandirte a otras áreas dentro del mundo de la moda o el entretenimiento?

- Sí, estoy explorando proyectos relacionados con la fotografía y producción audiovisual, también me interesa bastante la conducción televisiva. Siento que es el momento de diversificar y llevar mi marca personal a nuevos espacios, donde pueda ser portavoz de muchos.

- ¿Cómo defines tu estilo personal y qué influencias han moldeado tu imagen pública?

- Debo confesar que nunca seguí “modas”. Me gusta armar mis outfits según mi propio criterio entre comodidad y estilo. Me inspiro viendo y fusionando estilos de Pinterest.

- ¿Qué papel juega el ejercicio en tu día a día? ¿Es solo por estética o también por bienestar mental y emocional?

- Es una herramienta integral en mi vida. Empecé por estética, pero hoy lo veo como mi terapia diaria: me ayuda a liberar estrés, mantener mi energía alta y sobre todo cuidar mi salud mental. Es mi momento para conectar conmigo misma. Me hace sentir más segura de mí misma y siento que es mi espacio donde desarrollo mi confianza y mi fortaleza mental…

- Tarija es tu ciudad natal, ¿qué aspectos de tu cultura local llevas contigo en tu trabajo y cómo los compartes con tus seguidores?

- Llevo el orgullo por mis raíces, la calidez de nuestra gente y el amor por nuestra música y tradiciones. Me encanta compartir con mis seguidores detalles de nuestra gastronomía, paisajes y festividades, para que conozcan más sobre esta tierra hermosa. Bailé música folclórica desde mis 6 años por casi 10 años por lo que la pasión por el arte lo llevó en mi sangre, y más aún por la música y danzas típicas de mi chura Tarija!

- ¿Te animarías a participar en un reality show o en algún certamen de belleza? ¿Por qué?

- Si el proyecto está alineado con mis valores y me permite mostrar quién soy realmente, sí me animaría. Creo que sería una oportunidad para crecer, conectar con más personas.

Respeto los certámenes de belleza, es más, consideré muchas veces representar a Tarija pero me parece que hay detalles por pulir para tener una representación digna e impecable por lo que preferí no hacerlo.

- Para aquellos que aspiran a seguir una carrera similar a la tuya, ¿qué consejos les darías sobre cómo construir una marca personal auténtica y exitosa?

- Les diría que lo más importante es conocerse a sí mismos, definir sus valores y ser coherentes en todo lo que compartan. La autenticidad es lo que realmente conecta. Además, es clave ser constantes, formarse y no temer a los cambios, porque son parte del crecimiento.

No ver al resto como “competencia” sino aprender, imitar, mejorar y crecer. Gracias a esta actividad puedo decir que vivo de esto y fue la razón por la cual hoy tengo más confianza, autoestima y seguridad.