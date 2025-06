¿Quién es Vanessa Kraljević, la nueva Miss Bolivia Mundo 2025?

Belleza, inteligencia y compromiso: así se define Vanessa Kraljević, la joven boliviana que está conquistando escenarios internacionales. A sus 23 años, no solo se coronó como Miss Bolivia Mundo 2025, también impactó en el Parlamento Británico con un proyecto educativo pionero y lleva en alto el título de Miss Residentes en el Reino Unido.

Vanessa Kraljević nació en Santa Cruz de la Sierra, pero fue en Cochabamba donde creció y forjó su camino académico. Egresada del colegio Calvert, se trasladó a Londres para continuar su formación profesional. Es licenciada en Religión, Política y Sociedad y actualmente cursa su segunda carrera: Derecho, en la University of Law de Londres.

Habla español, inglés e italiano, y adquirió experiencia laboral en el sector legal del Reino Unido. Su perfil académico, combinado con su carisma y sensibilidad social, la posicionó como una joven referente de la nueva generación boliviana.

En el certamen nacional Miss Bolivia Mundo 2025, representó con orgullo a los residentes bolivianos en el Reino Unido, ganando la segunda corona más importante del país. Su participación fue destacada por el jurado no solo por su elegancia en la pasarela, sino por el fuerte mensaje que transmitió en su discurso: una belleza con propósito.

Ese propósito se refleja en su proyecto The Right to Real Education (El Derecho a la Educación Real), que busca llevar conocimientos legales básicos a comunidades rurales vulnerables de Sudamérica. Inspirada en su experiencia como voluntaria en Bolivia, Vanessa diseñó esta propuesta con el objetivo de empoderar a niños y jóvenes a través del acceso a una educación significativa.

Tuvo la oportunidad de presentar esta iniciativa en el Parlamento Británico, donde su intervención captó la atención de autoridades y parlamentarios. Uno de ellos incluso destacó el potencial del proyecto para estrechar la cooperación entre el Reino Unido y América del Sur.

Además de su perfil académico y social, Vanessa también tiene una faceta artística y deportiva: toca el piano, canta, practica danza árabe, equitación y tenis. Desde pequeña ha demostrado liderazgo, siendo reconocida por su rendimiento académico y por promover el pensamiento crítico y el debate entre sus pares.

Vanessa Kraljević es mucho más que una reina de belleza: es una joven boliviana preparada, determinada y con una visión global. Su historia inspira, no solo por lo que logró, sino por el impacto que busca generar. Con inteligencia, propósito y corazón, hoy representa a Bolivia ante el mundo.