Becados. Estudiantes del Hughes School cuentan las horas para asistir a la NASA

Nailah Aldana Jiménez Sandy y Benjamín Flores Guerrero ganaron las becas completas de Global Space School Camp de la NASA 2023, que les permitirá asistir a United Space School, en Houston, Texas, Estados Unidos, donde participarán en varias actividades relacionadas con el espacio en el Centro Espacial Johnson, la Universidad de Houston Clear Lake y el Centro Espacial de Houston.

Los estudiantes de secundaria del colegio Hughes School participarán de esta experiencia junto a colegiales de 28 naciones, en julio próximo.

Los colegiales comenzaron con la cuenta regresiva para emprender esta aventura.

¿Fue complicado el proceso de selección?

Nailah: El proceso de selección fue un mar de emociones, empezando por la aplicación al Hughes Space School. Tuve que escribir ensayos, hacer videos y muchas cosas más que me dieron la chance de entrar al programa. En el Hughes Space School pude desenvolverme más en el ámbito científico y trabajo en equipo. Trabajamos día y noche por equipos para así tener todo listo para el momento de la presentación de la misión. Fue una semana de arduo trabajo, diversión y estrés que dieron frutos.

Cuando me dijeron que pasé a la siguiente fase e iba a tener una entrevista con el equipo de admisiones del United Space School, estaba emocionada y ansiosa a la vez. Estuve practicando toda una semana para la entrevista, repasando preguntas e investigando sobre ciertos temas. En la entrevista estaba muy nerviosa. Las preguntas que más difíciles me resultaron fueron las teóricas, ya que, aunque había estudiado y sí tenía conocimiento sobre el tema, me ganaban los nervios y confundía las cosas. Poco a poco fui soltándome y hablándoles de quien soy, explicándoles mis planes y metas. Podría decir que la entrevista fue la parte más difícil del proceso de selección, pero es una experiencia única que, a pesar de todo, volvería a repetir.

Benjamín: Fue una experiencia emocionante y cansadora, pero estoy satisfecho con el trabajo que hice. Me sentí ansioso por esto, por lo interminable que se veía al principio superar cada fase: la aplicación a Hughes Space School, revisión de currículo, recorte a cinco estudiantes, la entrevista y esperar un correo del United Space School hasta llegar a ser finalmente seleccionado. Algo que me ayudó mucho fue el HSS, me ayudó a tener una mejor preparación para el United Space School y me di cuenta que es algo de lo que definitivamente quiero formar parte. Sabía que las posibilidades de ser seleccionado, como no serlo, eran iguales, por lo que lo más importante era tener temple y calma. Esa fue la clave que me ayudó a pasar por todo el proceso, que a pesar de cada obstáculo que se presentó supe cómo crear o encontrar una solución.

¿Cuáles son sus expectativas en su viaje a la NASA?

Nailah: Personalmente, desde muy temprana edad, había añorado con ir a la NASA y ser parte de este evento. Actualmente, me encuentro muy emocionada por conocer las instalaciones de la NASA, trabajar con personas igual de apasionadas por la ciencia, compartir nuestra cultura y, sobre todo, aprender más sobre el espacio y ciencia. Siento que va a ser una experiencia inolvidable, llena de aprendizaje, diversión y trabajo. También me gustaría con esta experiencia motive a los niños, que sean curiosos e investiguen sobre lo que los apasiona.

Benjamín: Desde que soy niño he tenido una gran pasión por el espacio, quisiera dedicarme a ello toda mi vida. Tengo muchas preguntas y conocer a las personas de la NASA sería increíble no solo para responder estas interrogantes, sino para crear conexiones y memorias. Todo lo que aprenda me fascinará traerlo de vuelta y despertar el interés en otros, en lo que respecta a la industria aeroespacial. Estoy muy emocionado por esto y por todo lo que aprenderé y podré compartir.