Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas

Ciencia
Redacción Central
Publicado el 23/09/2026 a las 8h39
ESCUCHA LA NOTICIA

Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por su aporte al descubrimiento del Tilcayo (Leopardus tilcayo), la nueva especie de felino que habita en los Yungas y que sorprendió al mundo.

“Ha sido una noticia mundial por la importancia científica del descubrimiento de esta especie en nuestro país y departamento, y no hubiese sido posible sin el trabajo de un equipo de investigadores, liderados por Paola Nogales y Enzo Aliaga, que ha permitido que Bolivia y La Paz estén en los ojos del mundo. Ha sido un trabajo científico de excelencia realizado por estos dos profesionales bolivianos, ambos formados en la UMSA”, destacó el gobernador de La Paz, Luis Revilla.

La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García, celebró el reconocimiento y felicitó a Nogales y Aliaga por una labor que contribuye a mostrar la ciencia boliviana ante el mundo.

Recordó que parte del camino científico del Tilcayo pasó por el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. “Ha sido un regalo inmenso no solo para La Paz y la UMSA, sino para el mundo entero”, destacó.

Nogales, investigadora del IIQ, aprovechó el reconocimiento para poner la mirada en los bosques de los Yungas, hogar del Tilcayo, y pedir mayor atención para su conservación y restauración ante las quemas.

“Me siento muy orgullosa de que desde Bolivia podamos hacer ciencia. Tenemos que impulsar más los programas de ciencia porque podemos ver que el país puede estar más visible al mundo desde la ciencia que hacemos acá”, afirmó.

Aliaga, investigador del Instituto de Ecología de la UMSA, resaltó todo lo que todavía queda por descubrir en un departamento como La Paz, poseedor de una enorme biodiversidad y donde muchas especies aún esperan ser conocidas por la ciencia.

Para el biólogo, haber encontrado y descrito al Tilcayo abre ahora un nuevo desafío, profundizar el conocimiento sobre la especie, investigar su entorno y proteger los bosques que constituyen su hábitat.

Las raíces del hallazgo

Detrás de esa historia mundial hubo años de trabajo que también transcurrieron dentro de la UMSA. La docente investigadora del IIQ, Patricia Mollinedo, explicó que la primera etapa de la investigación se realizó en el Laboratorio de Genética Molecular, utilizando la infraestructura y el equipamiento científico de la universidad, de acuerdo a un reporte institucional.

Allí fueron procesadas muestras de los felinos —entre ellas tejidos, pelo y dientes—, se realizó la extracción de ADN y se desarrolló los primeros estudios genéticos que posteriormente permitieron realizar comparaciones con investigadores de otros países.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China
3
Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica
4
Colcapirhua se prepara ante las lluvias con limpieza de ríos, canales y acequias
5
Transporte nacional declara paro de 24 horas para el 28 de septiembre

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
En ampliado nacional, choferes determinan el repliegue de sus unidades por 24 horas este lunes
3
Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano
4
Sacaba impulsa feria multisectorial y busca consolidar la marcha “Hecho en Sacaba”
5
Paz desde EEUU: “Cada vez que he salido al exterior, siempre retorno con platita”

Más en Ciencia

21/09/2026
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por su aporte al...
Ver más
En Portada
23/09/2026 País
Sucesión: presidente del TDJ de Santa Cruz afirma que la CPE establece la "línea de mando" y un Decreto no está por encima
Un nuevo revés a la norma gubernamental que permite al mandatario Rodrigo Paz gobernar desde el exterior.
vista
23/09/2026 Cochabamba
Fiscal general del Estado saluda a Ávila como “el presidente Constitucional de Bolivia”
Ante la ausencia del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara del país por motivos de viaje, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca saludó...
vista
23/09/2026 País
Paz dice que la población "ha aceptado" el alza al 100% del diésel porque era una necesidad
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la población aceptó el levantamiento de la subvención al diésel, y por ende el alza de precio...
vista
23/09/2026 Mundo
Delcy Rodríguez califica de "histórica" su reunión con Trump
Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron un encuentro informal al margen de la Asamblea General de la ONU.
vista
23/09/2026 Economía
Banco Bisa inicia nueva etapa: Julio León Prado es presidente emérito y Marco Antonio Asbún es presidente del Directorio
En el marco de su sesión de Directorio y posterior Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la fecha, Banco BISA S.A. determinó una histórica...
vista
23/09/2026 Economía
Gobierno impulsa el cambio: más de 400 micros dejarán el diésel para funcionar con gas natural
El presidente Rodrigo Paz y el ministro Mauricio Zamora dieron inicio al programa nacional que busca transformar progresivamente la forma en que Bolivia se...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El programa preventivo de limpieza y mantenimiento de ríos, canales, acequias y torrenteras del municipio avanza según...
Ver más
23/09/2026 Cochabamba
Colcapirhua se prepara ante las lluvias con limpieza de ríos, canales y acequias
El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua se encuentra en la etapa final de coordinación con la Policía Boliviana...
Ver más
23/09/2026 Cochabamba
Colcapirhua impulsa la primera escuela de bomberos voluntarios
Un nuevo revés a la norma gubernamental que permite al mandatario Rodrigo Paz gobernar desde el exterior.
Ver más
23/09/2026 País
Sucesión: presidente del TDJ de Santa Cruz afirma que la CPE establece la "línea de mando" y un Decreto no está por encima
Deportes
El partido que sostuvo Atlético Independiente, de Cochabamba y 10 de Noviembre WC, de Potosí, que se jugó el domingo en...
Ver más
23/09/2026 Fútbol
Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano
El tenis boliviano brilla con luz propia en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Los cuatro partidos que ya...
Ver más
22/09/2026 Tenis
El tenis boliviano brilla en los Juegos Suramericanos
La boliviana Jenny Yana fue la tercera mejor de Sudamérica en el Kilómetro Vertical del Campeonato Mundial de...
Ver más
22/09/2026 Entretiempo
Boliviana Jenny Yana es la tercera mejor de Sudamérica en el Mundial de Skyrunning
Los planteles de Empresa Minera Huanuni, de Oruro y Fatic, de La Paz aseguraron su pase a octavos de final de la Copa...
Ver más
22/09/2026 Fútbol
La Copa Simón Bolívar entra en la etapa de definiciones, la última fase de grupos
Tendencias
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas...
Ver más
21/09/2026 Medio Ambiente
Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas
Doble Click
El filme "La hija cóndor" recibe el Premio a Mejor Fotografía en el XIII Festival Internacional de Cine de la Ruta de...
Ver más
23/09/2026 Cine
La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China
La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad...
Ver más
23/09/2026 Cultura
Retorna la “Noche de museos”
La obra “Metamorfosis B”, representada por Mondacca Teatro”, levantará el telón de la trigésima quinta edición del...
Ver más
22/09/2026 Cultura
Mondacca Teatro abre la 35ª versión del Premio Nacional Peter Travesí
El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió este...
Ver más
21/09/2026 Farándula
Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford