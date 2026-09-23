Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas

Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por su aporte al descubrimiento del Tilcayo (Leopardus tilcayo), la nueva especie de felino que habita en los Yungas y que sorprendió al mundo.

“Ha sido una noticia mundial por la importancia científica del descubrimiento de esta especie en nuestro país y departamento, y no hubiese sido posible sin el trabajo de un equipo de investigadores, liderados por Paola Nogales y Enzo Aliaga, que ha permitido que Bolivia y La Paz estén en los ojos del mundo. Ha sido un trabajo científico de excelencia realizado por estos dos profesionales bolivianos, ambos formados en la UMSA”, destacó el gobernador de La Paz, Luis Revilla.

La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García, celebró el reconocimiento y felicitó a Nogales y Aliaga por una labor que contribuye a mostrar la ciencia boliviana ante el mundo.

Recordó que parte del camino científico del Tilcayo pasó por el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. “Ha sido un regalo inmenso no solo para La Paz y la UMSA, sino para el mundo entero”, destacó.

Nogales, investigadora del IIQ, aprovechó el reconocimiento para poner la mirada en los bosques de los Yungas, hogar del Tilcayo, y pedir mayor atención para su conservación y restauración ante las quemas.

“Me siento muy orgullosa de que desde Bolivia podamos hacer ciencia. Tenemos que impulsar más los programas de ciencia porque podemos ver que el país puede estar más visible al mundo desde la ciencia que hacemos acá”, afirmó.

Aliaga, investigador del Instituto de Ecología de la UMSA, resaltó todo lo que todavía queda por descubrir en un departamento como La Paz, poseedor de una enorme biodiversidad y donde muchas especies aún esperan ser conocidas por la ciencia.

Para el biólogo, haber encontrado y descrito al Tilcayo abre ahora un nuevo desafío, profundizar el conocimiento sobre la especie, investigar su entorno y proteger los bosques que constituyen su hábitat.

Las raíces del hallazgo

Detrás de esa historia mundial hubo años de trabajo que también transcurrieron dentro de la UMSA. La docente investigadora del IIQ, Patricia Mollinedo, explicó que la primera etapa de la investigación se realizó en el Laboratorio de Genética Molecular, utilizando la infraestructura y el equipamiento científico de la universidad, de acuerdo a un reporte institucional.

Allí fueron procesadas muestras de los felinos —entre ellas tejidos, pelo y dientes—, se realizó la extracción de ADN y se desarrolló los primeros estudios genéticos que posteriormente permitieron realizar comparaciones con investigadores de otros países.