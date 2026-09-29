El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial

Ciencia
Redacción Central
Publicado el 29/09/2026 a las 9h11
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La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la Photo Ark de National Geographic, el gran archivo fotográfico mundial de la fauna que impulsa el fotógrafo estadounidense Joel Sartore. El retrato fue tomado en Bolivia y suma al pequeño felino a una colección que busca acercar la diversidad de la fauna al público y despertar interés por su conservación.

La fotografía tiene detrás una historia que comenzó con un sueño en Washington D.C. La bióloga boliviana y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz contó en sus redes sociales que en junio viajó a esa ciudad para asistir a la inauguración del Museo Nacional de Geografía y esperaba conocer a Sartore, fundador de la Photo Ark, pero no tuvo la oportunidad de encontrarlo entre la multitud.

La historia cambió pocos meses después. Antes de la publicación del estudio científico sobre el Leopardus Tilcayo, Nogales-Ascarrunz logró contarle a Sartore sobre el pequeño felino y lo invitó a Bolivia, convencida de que debía formar parte de la Photo Ark.

“Y Joel… subió a un avión y vino a Bolivia”, relató la bióloga.

De un sueño al mundo

Sartore es fotógrafo y explorador de National Geographic y creó la Photo Ark, un proyecto que busca documentar especies animales mediante retratos y acercar su existencia al público. Esta vez, su cámara llegó hasta el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en los Yungas, para captar al pequeño felino.

En un video publicado en sus redes sociales, Sartore contó que normalmente no puede modificar sus planes con facilidad porque mantiene una agenda muy ocupada. Pero cuando recibió la noticia de que se anunciaría una nueva especie, decidió hacer una excepción.

“Cuando me enteré de que se iba a anunciar una nueva especie de felino, pensé: ‘¡Madre mía! Al mundo le encantan los felinos’”, narró.

Para llegar hasta el lugar, explicó, primero voló a La Paz, a casi 14.000 pies de altitud, y después atravesó un paso de montaña hacia las tierras bajas donde vive el felino.

Allí lo esperaba Tigrino, nombre con el que el ejemplar fue bautizado en Senda Verde desde su llegada al refugio en 2017.

Sartore describió al animal como muy pequeño, aproximadamente del tamaño de una “hogaza de pan”, tranquilo y acostumbrado a la presencia humana.

“Era encantador, una preciosidad, y es el único ejemplar de su especie que se encuentra actualmente bajo cuidado humano”, refirió.

Durante la sesión fotográfica, Tigrino se mostró tan relajado que se quedó dormido por un momento dentro de la pequeña tienda que Sartore utilizó para tomar las fotografías.

El felino también ronroneó durante la sesión, aunque el fotógrafo explicó que el sonido era muy tenue y quedó prácticamente oculto por las conversaciones del personal de Senda Verde y del equipo de National Geographic.

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