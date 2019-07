Eclipse: una fiesta en Chile y Argentina, aquí sólo parcial

Sin duda, el eclipse solar de ayer fue el evento astronómico del año en Sudamérica, y se vivió con una intensidad casi proporcional a la cobertura del sol. Es decir: en Chile y Argentina, donde el eclipse fue total, millones de personas se afanaron por observar el espectáculo astronómico, mientras que aquí, en Cochabamba, donde la cobertura del Sol alcanzó sólo un poco más del 60%, el fenómeno pasó desapercibido. Sin embargo, en otras ciudades del país como en La Paz sesiones organizadas de observación contaron con centenas de interesados.

En Bolivia hubo mayor actividad de observación de la gente en la ciudad de La Paz donde el planetario Max Schreier, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), puso a disposición de la ciudadanía cuatro telescopios.

Aquí

En la ciudad de Cochabamba, el evento astronómico no despertó gran interés. Un sondeo realizado en el centro de la ciudad, en la primera hora del eclipse, pudo evidenciar que de 26 personas consultadas en la calle, 16 desconocían el tema. Diez encuestados afirmaron saber sobre el evento, pero sólo uno de ellos seguía en ese momento -a través de internet- el eclipse. No se observó ninguna variación en las actividades rutinarias de la gente.

José Luis Torrez, taxista, dijo: No me emocionó porque dijeron que sería parcial y a diferencia de otros países no se oscurecería el cielo.

El estudiante Brandon Cuestas, de 21 años, estaba en la plaza de Las Banderas siguiendo el desarrollo del eclipse desde su celular a través de un canal argentino, junto a sus hermanas Ana y Michel.

“Me gusta mucho la astronomía, pero aquí no tenemos dónde poder disfrutar de esto”, manifestó.

En Chile

Como una enorme fiesta millones de chilenos contemplaron ayer el eclipse total de Sol que de forma privilegiada pudo apreciarse en toda su magnitud en las norteñas regiones de Coquimbo y Atacama. En especial, cientos de miles de personas que se congregaron en las playas de La Serena, capital de Coquimbo, pudieron apreciar completamente el suceso astronómico.

En La Serena se hizo la noche entre las 16:38 y las 16:40 hora local, cuando La Tierra, la Luna y el Sol se alinearon perfectamente para que el satélite terrestre cubriera por completo al astro, del cual durante dos minutos pudo apreciarse su corona.

En ese momento, los miles de personas que habían estado esperando en silencio el momento preciso rompieron en gritos de júbilo ante un espectáculo que la mayoría no podrá disfrutar nuevamente en sus vidas.

En Santiago, miles de chilenos se volcaron este martes a las calles y otros tantos alcanzaron la cumbre del cerro San Cristóbal, situado a pocas manzanas del centro de la urbe.

Argentina

Uno de los parajes donde se reunieron centenares de personas para seguirlo en Argentina, fue el Mirador de los Cóndores de Merlo, en la provincia de San Luis, en el centro oeste del país.

En una tarde soleada y despejada en San Luis, el aficionado a la astronomía argentino Mariano Arias dijo a Efe que, para él, poder ver un eclipse así es “magia”.

En Cochabamba apenas cambió la luz y poca gente lo observó de manera organizada.

DATOS

Nada organizado en Cochabamba. Ninguna entidad organizó una sesión para observar el eclipse en la ciudad.

Unos 2.000 en el planetario de La Paz. El director del planetario Max Schreier de La Paz señaló que unas 2.000 personas acudieron a esas instalaciones para observar el fenómeno.

Argentinos lo esperaban preparados. En Argentina, varias instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas argentino (Conicet), organizaron eventos para acompañar a una jornada marcada en el calendario de los aficionados a la astronomía desde hace varios años.