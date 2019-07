El nómada boliviano que quiere conocer todos los países del mundo

Mauro Ortiz (@boliviannomad), tiene 24 años, nació en Santa Cruz y se mudó a Viena, Austria a los 19. Ahora recorre el mundo guardando miles de recuerdos en su mente y en sus redes como bloguero de viajes.

Recuerda que desde muy pequeño, sabía todas las capitales de los países y le fascinaba la idea de conocer las diversas culturas.

"Me fui porque quería ver el mundo, abrir mis horizontes y conocer más. Santa Cruz es una ciudad muy grande pero era bastante cerrada".

Mauro tiene estudios en Marketing y ahora estudia una maestría. Ya lleva 58 países visitados y tiene la meta de los 195.

Además de los destinos que son los más populares para el turismo como Francia, Italia, EEUU, reconoce que otros muy interesantes para conocer como Kosovo, Albania y Macedonia a los que no mucha gente llega.

"Kosovo es un país pequeño que no recibe muchos turistas, cuando llego y digo soy de Bolivia me tratan muy bien, me invitan comida, tomamos cervezas, cosa que no pasaría en París, por ejemplo".



8.jpg Mauro Ortiz ya lleva 58 países visitados y tiene la meta de los 195.| Foto: cortesía del entrevistado

"La gente no conoce casi nada de los bolivianos y me gusta ser el primero que conocen e ir contando la cultura, la comida, los diseños de Bolivia, aunque es muy difícil de explicar porque somos muy diversos. Me gusta ser algo así como el embajador de Bolivia", dice entre risas.

Documenta sus recorridos en su sitio web, pero sobre todo en su cuenta de Instagram donde está como @boliviannomad y tiene más de 9 mil seguidores.

Hace unos días llegó después de varios años a Bolivia y visitó Cochabamba, adonde solo había venido cuando era pequeño. "¡Me encanta Cochabamba!", dice emocionado.

"Lo que más he aprendido es que ningún país tiene más valor que el otro, cada uno tiene su cultura, su gente, sus comidas y Bolivia tiene mucho que ofrecer", añade.

dsc04202.jpg Mauro Ortiz en entrevista con Los Tiempos en Cochabamba. Gerardo Bravo

De su reciente visita a Cochabamba y también a Roboré, en Santa Cruz, prepara un material audiovisual para mostrar las potencialidades turísticas de estos lugares.

Aunque recorrer el mundo demanda un buen presupuesto, Mauro cree que es posible para cualquiera siempre que se lo proponga, pero la clave es ahorrar.

"Es bastante costoso viajar por el mundo. Yo lo que hice fue mudarme a un país por el que es muy fácil viajar, pero se necesita ahorrar mucho", dice.

Si bien disfruta mucho de los países que conoce, Mauro cree que es importante conocer lo que es nuestro.

"Personalmente no valoraba mucho a Bolivia cuando vivía quí, ahora que salí afuera me siento muy especial. A veces digo quiero volver a Bolivia".

"Uno necesita ver Bolivia de fuera para enamorarse de nuevo de su país", añade.

Este nómada boliviano, sigue en su camino por el mundo y está convencido de que logrará su meta, mientras extraña Bolivia, su comida y su gente.

11.jpg Aunque disfruta mucho de los países que conoce, Mauro cree que es importante conocer lo que es nuestro. | Foto: cortesía del entrevistado

Mauro espera algún día poder hacer un programa de voluntariado en Medio Oriente o África.