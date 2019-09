La final de la Liga Viva E-Sports premió a sus ganadores con más de 140 mil bolivianos

La Liga VivaE-sports premió con trofeos y más de 140 mil bolivianos a los equipos ganadores y jugadores destacados que particioparon en la final que se llevó a cabo en La Paz en el campo ferial Chuquiago Marka, el pasado domingo 15 de septiembre y que fue transmitida en vivo a nivel nacional a través de la Fan page de Viva.

AS gaming, Arena Gaming, Mauricio Flores “Mau”, We Do, Xtream Gaming, Annunaki Gaming Red y Annunaki Gaming Blue, fueron los afortunados reconocidos por su participación en estos juegos.

La primera gran final se jugó a las 10 de la mañana con la participación de los equipos finalistas en la categoría League of Legends: Arena Gaming y A5 Gaming, resultando ganador AS gaming quien se hizo acreedor del primer trofeo del día y un premio en efectivo de Bs. 27, 840. Mientras que el segundo lugar se llevó Bs. 13, 920.

Como en toda liga, aquí también se eligió al jugador más destacado de cada categoría. En el caso de League of Legends, se eligió a Pablo Sandoval Garnica, quien juega bajo el nick “Juan de Dios Saruma” en la posición top del equipo A5 Gaming.

La segunda categoría premiada fue la de Clash Royale, que al tratarse de una modalidad individual, contó con la participación de Mau y Tincho. Mauricio Flores “Mau” ganó el encuentro y se hizo acreedor de Bs. 5,220 que también fue elegido como el jugador más destacado.

La tercera premiación fue de infarto y empezó a primeras horas de la tarde, cuando los equipos Extreme Gaming BO y We Do pelearon por el premio más importante del día en la final de la categoría Dota 2.

La partida duró aproximadamente dos horas. Los ganadores fueron We Do quienes se hicieron acreedores del trofeo de la Liga Viva E- Sports y de un monto de Bs. 34,800. El equipo Xtream Gaming se llevó Bs. 13,920 por obtener el segundo lugar.

El elegido como jugador destacado ( MVP - Most valuable player) de la categoría Dota fue Jonathan Fernando Lucana Sanche.

Por último, la categoría final correspondiente a Counter Strike Go, se jugó entre los equipos Annunaki Gaming Red y Annunaki Gaming Blue. Annunaki Gaming Red ganó y se llevó un monto de Bs. 27,840.

Rodrigo Riosei Galindo Mérida, quien juega bajo el nick “momonga” fue elegido como jugador destacado.

En Facebook se generó una exhibición que superó las 13 millones de impresiones durante el evento.

El Gerente de Conexión de Viva, Amples Regiani se refirió a que la telefónica seguirá trabajando en este importante segmento para que el siguiente año se pueda contar con la Liga 2020, asegurando que luego de esta experiencia la comunidad de E-Sports tiene más motivos para seguir trabajando y llegar aún más lejos.

Es por eso que Viva está sumando a este proyecto a más empresas que apuestan y apoyan este deporte, que en Bolivia ya arrancó y que cuenta con grandes referentes como Wisper. “En Viva ya tenemos un producto, que será anunciado, el internet domiciliario, que será una gran opción para poder jugar a altas velocidades y pensamos tener servidores propios para los juegos", dijo el ejecutivo.