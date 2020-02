Tips para enseñar a los niños a hacer los deberes solos

La responsabilidad y la autogestión son cualidades importantes en una persona, ya que ayudan a alcanzar los objetivos y permiten ser más eficientes y eficaces. Por ello, inculcar esas cualidades desde temprana edad en los hijos es fundamental.

Expertos en el tema explican que uno de los pasos que marcan la independencia de los niños se produce cuando aprenden a hacer los deberes solos. Esto porque adquieren responsabilidades y aprenden a administrar su tiempo.

“Los niños deben aprender a realizar sus deberes porque les ayuda a ser responsables, tener la noción clara de que deben cumplir con una tarea, les ayuda a pensar por sí mismos, a planificar y sentir satisfacción cuando la concluyen”, explica la psicóloga Ximena Calatayud.

“Nuestra sociedad es cada día más competitiva. La profesionalización alcanza niveles altos a muy temprana edad en los cuales la responsabilidad, la autogestión y la capacidad de adaptarse y resolver problemas hacen la diferencia entre aquellos que van a fracasar y quienes van a lograr el éxito”, comenta Germán Burgoa, psicólogo.

En nuestro medio, muchos padres caen en el error de realizar la tarea de los niños sin darse cuenta del daño que les hacen.

“Uno de los errores que cometemos los padres es pensar por los hijos, decidir por ellos e incluso actuar por ellos”, aclara Burgoa.

Explica que esta actitud provocará dependencia, inseguridad e incapacidad en los niños para enfrentar y resolver los problemas por sí mismos.

Los dos profesionales comparten algunos consejos para que los padres puedan enseñar a los niños a hacer los deberes solos.

1. Los padres deben conocer a los maestros

Calatayud recomienda que los padres conozcan a los maestros para apoyarlos en los objetivos del mismo respecto a las tareas y lo que esperan de la familia sobre el apoyo a sus hijos.

Asimismo, permitirá estar al corriente de la cantidad y calidad de los deberes que los niños tendrán que hacer.

2. Designar un espacio y horario adecuado

Es importante asignarles un horario (inicio y fin) y un lugar específico para hacer los deberes sin que estos sean alterados por otras actividades que no sean las de terminar la tarea, dice Burgoa, quien también es director general del Consultorio de Estimulación Temprana y Apoyo Familiar.

Calatayud acota que este espacio debe ser iluminado y libre de distracciones (que no esté encendido el televisor, no haya música muy fuerte o que los hermanos estén jugando en el mismo ambiente).

Señalan que los horarios deben respetar los hábitos, no se pensará que haga las tareas pasadas las 20:00, cuando el niño debería estar durmiendo o a mediodía, cuando debería estar comiendo.

3. Enseñar a planificar la ejecución

Se debe enseñar a los hijos a planificar la realización de los deberes, dice Calatayud, quien es directora del Centro de Educación Especial Marianne Frostig.

Aconseja guiarlos primero a tener listo el material que emplearán en su tarea (estuche, tijeras, borrador, libros y otros) para que cuando inicien no se muevan a cada instante a buscar lo que les falta, lo cual los distrae. Asimismo, planificar cómo desarrollarán las tareas (cuál primero).

4. Enseñarles a ser organizados

En días en que tengan demasiada tarea acumulada, se le ayudará a dosificar la ejecución de las mismas y a descansar con ciertos intervalos.

“Es bueno enseñarles a realizar los deberes el mismo día que se los dieron y no esperar hasta la siguiente semana o un día antes de la clase”, dice la profesional.

Asimismo, se los debe guiar en planificar y estar listos para los exámenes y la presentación de trabajos.

5. Motivarlos y brindarles refuerzo positivo

Utilice el refuerzo positivo ante la voluntad del niño de hacer los deberes y sobretodo elógielo por sus progresos.

Es necesario motivarlos, dice Calatayud. “Es decir, si vemos que se esforzó, es importante alentarlo y aprobar la ejecución de su trabajo, que sienta que estamos orgullosos por sus logros y producciones”.

Explica que las recompensas no deben ser juguetes o darles el móvil. Se debe procurar que la recompensa sea intrínseca al trabajo realizado. “Entonces se debe recompensar con el elogio y el reconocimiento del trabajo efectuado”.

6. Que sepa que puede contar con sus padres

Los padres, al igual que los maestros, son guías, no quienes van a resolver los problemas del niño, señala Burgoa.

Su hijo, dice la psicóloga, debe tener la certeza de que puede contar con sus padres cuando tenga dudas para revisar, para recibir orientación y apoyo; pero no para que hagan por él su trabajo.

“Actualmente, es muy común que los niños no sepan cuáles son sus tareas y son las madres que se ocupan de saber cuál es la tarea y el niño no”, dice.

7. No presionarlos, ni frustrarlos

Burgoa señala que no es adecuado utilizar demasiado la presión, el castigo o el regaño constante. Se debe saber cuáles son las capacidades y limitaciones de los niños. “En la medida en que ellos no puedan realizar una actividad relativamente sencilla para su nivel de educación y edad, es importante antes, de presionar al niño, buscar la causa por la cual esta actividad se le hace muy difícil”, explica.

Aclara que la tolerancia en cuanto a la realización de las tareas respetando la capacidad individual del niño es muy importante, lo mismo que el ritmo en el cual el niño desarrolla sus actividades. “Por lo tanto, debemos darle sus tiempos y generarle momentos de relajación y descansos”.

8. Trabajar en base a consecuencias

Calatayud recomienda trabajar en base a consecuencias, más que a premios o castigos, de esa forma se inculcará la responsabilidad en los niños.

Explica que las consecuencias se establecen cuando se da la relación entre acción y consecuencia de la misma. Por ejemplo, si el niño hizo los deberes la consecuencia es que no tendrá inconvenientes en la tarea; pero si no lo hizo, la consecuencia es que deberá explicar a su profesora por qué incumplió. “Y así la siguiente ocasión asumirá de forma consciente que es responsable de sus actos u omisiones”.