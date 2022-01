Una hija extramarital, el secreto de García Márquez revelado después de su muerte

Un secreto del premio nobel Gabriel García Márquez salió a la luz casi ocho años después de su muerte: Indira Cato, una hija extramarital que tuvo el escritor colombiano con una periodista y escritora mexicana, según una revelación periodística.



Casado durante cinco décadas con Mercedes Barcha, ya fallecida, García Márquez sostuvo una relación hasta ahora desconocida con Susana Cato, una mexicana 33 años menor que él y a quien conoció en Cuba.



Escribieron guiones para cine juntos y en alguna ocasión ella lo entrevistó para una publicación colombiana. De su relación nació Indira, hoy una productora de cine de 31 años y quien no lleva el apellido del novelista, señaló Gustavo Tatis en un artículo en el periódico El Universal.



"Un poquito antes de la muerte de Gabriel García Márquez me llegó el rumor, y a lo largo de estos ocho años, el rumor me perturbaba y verifiqué si la información era cierta", contó el periodista a W Radio.



En su extensa nota titulada "Una hija, el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez", el periodista asegura que confirmó "la noticia" con el biógrafo, familiares y uno de los mejores amigos del artista.



Según su relato, durante este tiempo conservó el secreto por respeto a la esposa del autor de "Cien años de soledad". "Esperamos que Mercedes muriera para divulgarla", añadió.



Tatis, citando siempre a las personas próximas al Nobel de Literatura, no precisa si Barcha supo de la existencia de Indira.



"Es muy probable que Mercedes intuyera lo que había ocurrido entre Susana y García Márquez, pero hasta el final de su vida mantuvo discreción y silencio. Sin embargo, la revelación de la existencia de Indira fue un cataclismo familiar", sostiene en su artículo.



No obstante, "hasta el final, García Márquez estuvo pendiente de ella", asegura Tatis.



Decía en los años noventa el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982 que "todo escritor tenía tres vidas: una pública, una privada y otra secreta". Y que en su caso, "en cada una de sus tres vidas, habían sido claves las mujeres", recordó el periodista.



García Márquez murió en México en abril de 2014 a los 87 años, y su esposa Mercedes en 2020, también a esa edad. Dejaron dos hijos, Gonzalo y Rodrigo, quien el año pasado publicó el libro "Gabo y Mercedes, una despedida", sobre los últimos días del escritor.