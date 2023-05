Unicef Bolivia presenta la teletón “Tiempo de Actuar 2023” e invita a convertir los obstáculos en oportunidades para la Niñez

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realizó el lanzamiento oficial de la Teletón “Tiempo de Actuar 2023”, el evento se llevará a cabo el domingo 4 de junio y se transmitirá a través de la Red Uno de Bolivia. La misma busca “Convertir los obstáculos en oportunidades” para las niñas y los niños del país.



“Consideramos que en Bolivia a pesar de los esfuerzos que se realizan todavía quedan muchos desafíos que deben afrontar los niños, niñas y adolescentes y es urgente mejorar su calidad de vida, reduciendo la violencia, mejorando sus condiciones de salud y educación. La Teletón “Tiempo de Actuar, UNICEF realiza este tipo de eventos en varios países del mundo y en nuestro país es uno de los eventos más importantes de nuestra institución cada año, es por esta razón que queremos invitar a toda la población a que se sumen como donantes para lograr mejores oportunidades para la niñez”, mencionó Rafael Ramírez – Representante de UNICEF en Bolivia.



Durante la cuarta versión de “Tiempo de Actuar” se espera alcanzar una recaudación de 1.6 millones de bolivianos, que se convertirán en mejores condiciones de vida para miles de niñas y niños en el país.



“Quiero invitar a cada boliviano, cada boliviana, cada empresa, familia e institución del país a unirse a esta causa, que no busca otra cosa que ir retirando los obstáculos en la carrera que tienen las niñas y los niños por alcanzar una vida plena y sana”, dijo a su turno, Juan Carlos Ibieta Alconini - Gerente Nacional de Estrategia y Transformación Digital de Diaconía.



Este año, varias empresas privadas se han unido a la cruzada por “Convertir los obstáculos en oportunidades”. Los dos principales auspiciadores son IMCRUZ y Diaconía IFD, a quienes se suman: Banco Bisa, Casa Ideas, Conecta, Hotel Camino Real, Huggies y Nacional Vida.



Aliados estratégicos de la infancia



La Red Uno, el aliado principal de la campaña desde hace varios años sumó su esfuerzo a UNICEF y brindará espacios en todos sus programas televisivos y canales digitales. Así mismo el 4 de junio, transmitirá en vivo durante cuatro horas ininterrumpidas entre las 17.00 y las 21.00, con la participación de sus principales conductores. A esta transmisión se sumarán artistas musicales nacionales e internacionales, como también se contará con la participación de celebridades, espacios de entretenimiento y amplia cobertura e información sobre el trabajo y resultados que genera UNICEF junto a sus aliados comprometidos por la niñez y adolescencia del país.



En la Teletón se contará con la presencia de Ch'ila Jatun, Gamay (Luis Gamarra), desde Perú Milena Wharton, ganadora en el festival de Viña Del Mar 2023, además de los embajadores de UNICEF que con su presencia impulsarán las donaciones para la campaña.



Uno de los sectores que es muy esperado es la tómbola digital del automóvil Suzuki Celerio GLX, para que sea sorteado entre los miles de donantes, como agradecimiento a sus aportes mensuales que apoyan a la niñez. “Sabemos que los héroes y heroínas son el motor de los programas por la niñez, por lo que el auto es nuestra forma de darles las gracias por su compromiso”, mencionó Carola Barzón Vásquez, gerente de Personas, Mejora Continua y Sostenibilidad de Imcruz.



Contexto país



En Bolivia el 35% de la población corresponde a niñas, niños y adolescentes. Cada año se trabaja para lograr avances en el respeto por los derechos de la infancia, pero aún falta mucho por hacer, los datos del país hablan de la urgencia de dirigir la atención a este grupo de interés que es el presente y futuro del país.



En 2022, la Fiscalía General del Estado reportó 38 infanticidios en el país, de los delitos violentos denunciados ante la policía, las víctimas en su mayoría son niñas.



En temas relacionados a salud y nutrición, 15 de cada 1.000 niños mueren antes de cumplir los 28 días de vida, especialmente en zonas rurales. Desde el 2011 al 2021 la vacunación de los menores de 5 años disminuyó un 16%.



En educación, 1 de cada 5 niñas y niños en la etapa de aprendizaje temprano (4 a 5 años) y adolescentes en la educación secundaria (12 a 17 años) no asisten a clases en un año normal. Esto empeora en el área rural en comparación con las ciudades es por ello que el 42% de niños y niñas menores de cinco años no llegan a desarrollarse adecuadamente.



Con lo recaudado en la teletón, UNICEF contribuirá:

Comprar termos para transportar vacunas manteniendo la cadena de frio que beneficiará a 150.000 niños y niñas.

Dotar de dosis completas de vitamina A, a 1400 niños y niñas.

20.000 niñas y niños de 6 meses a 5 años se beneficiarán de espacios lúdicos en 10 unidades educativas y 10 centros salud equipados con material lúdico, para promover el aprendizaje a través del juego (psicomotricidad fina, gruesa y orientación a las familias para promover estimulación temprana).

1.000 familias con niñas y niños con discapacidad de 6 meses a 5 años.

Recibirán orientación, material lúdico y de rehabilitación (alfombras, pelotas, guías de orientación, ejercicios de estimulación y materiales sensoriales), para promover el desarrollo de sus hijos.

Y continuaremos brindando atención emocional para el cuidado de la salud mental y prevención de la violencia a través de la línea de atención gratuita de UNICEF Familia Segura.