En agosto, las ofrendas humanas son para el 'Tio', según amautas

Agosto para muchos es un mes para tener cautela en las actividades que uno desarrolla, ya que se dice que es el mes de la Pachamama, la Madre Tierra "tiene hambre", "abre la boca" y muchos realizan una w'ajta para atraer las buenas energías y protección.

Según una mujer que comercializa mesas para la w'ajta, en la calle Santa Cruz de La Paz, manifestó que algunos amautas realizan ofrendas humanas en las minas, una ofrenda para el 'Tio', el diablo, para qué provee de oro. Hay varias creencias similares, enterrar a una persona en edificios de varios pisos o construcciones grandes, pero ninguna hasta el día de hoy fue comprobada.

"Eso hacen los que trabajan con el 'Tío', por ejemplo, en la mina, no puedo decir todos, no son todos. Otros dicen que usan de 'sullu' a la persona, 'nos va bien' para que el 'Tio' nos dé el oro, pero yo no hago esas cosas, yo uso llama o chanchito", sostuvo la mujer a Urgente.bo.

Otra de las comerciantes manifestó que el denominado 'sullu' es el feto de un animal, la llama, vicuña, toro o chancho. "El 'sullu' son los animalitos".