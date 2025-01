¿Qué significan los sonidos que emite un gato?

Los gatos son animales altamente vocales que utilizan una amplia gama de sonidos para comunicarse, tanto con otros felinos como con las personas. Desde el clásico maullido, que varía según el contexto para expresar hambre, atención o incomodidad, hasta el ronroneo, asociado al placer pero también al dolor o la ansiedad, cada vocalización tiene un propósito específico.

Otros sonidos, como el bufido, el cacareo o los aullidos, reflejan emociones como miedo, frustración o amenaza. Comprender estos sonidos permite interpretar mejor las necesidades y emociones de los gatos, fortaleciendo el vínculo con ellos.

Qué son los maullidos

Los maullidos son el sonido característico de los gatos y una de sus principales herramientas de comunicación, especialmente con los humanos. Se producen cuando el gato abre la boca y la cierra gradualmente, y pueden durar desde una fracción de segundo hasta varios segundos. los expertos Susanne Schötz y Joost van de Weijer se refieren al maullido de los gatos en su libro “Percepción humana de la entonación en los maullidos de los gatos domésticos” (2014).

Significado y propósito

Comunicación con humanos:

Los gatos adultos usan los maullidos casi exclusivamente para interactuar con las personas, no con otros gatos.

Su significado depende del contexto y de la relación entre el gato y su dueño. Por ejemplo:

Cerca de una puerta cerrada: expresa el deseo de salir.

Cerca de un comedero vacío: indica hambre.

Estado emocional:

Los maullidos pueden reflejar el estado emocional del gato.

Situaciones desagradables: suelen ser largos, guturales y de baja frecuencia, como cuando el gato está en un lugar desconocido o en el veterinario.

Situaciones agradables: son más cortos, agudos y con un tono ascendente, como al buscar contacto físico o anticipar comida.

Adaptación individual:

Los gatos desarrollan un repertorio único de maullidos para comunicarse con las personas que los rodean. Es como si cada casa con un gato tuviera su propio “lenguaje” exclusivo.

Todos los sonidos que hace un gato y qué significan.

Además de los ya mencionados maullidos, existen otros sonidos muy característicos de los gatos que se utilizan en distintos casos:

1. Llamada de socorro

Según explican John Bradshaw y Cameron-Beaumont C en su libro The Domestic Cat: The Biology of Its Behavior, la llamada de socorro es un sonido específico que emiten los gatitos menores de un mes para alertar a su madre ante situaciones de emergencia. Este sonido, similar a un maullido muy agudo, tiene variaciones que transmiten diferentes necesidades:

Tipos de llamadas de socorro

Frío:

Los gatos emiten sonidos extremadamente agudos, ya que durante las primeras cuatro semanas no pueden regular su temperatura corporal.

Soledad:

Emiten sonidos de alto volumen para señalar que se encuentran solos y necesitan ayuda.

Atrapados:

Los sonidos son prolongados, lo usan cuando un gatito queda debajo de la madre o en otro lugar incómodo.

2. Ronroneo

Según explican Nicastro N. y Owen MJ en su libro “Clasificación de las vocalizaciones del gato doméstico (Felis catus) por oyentes humanos ingenuos y experimentados” (2003), el ronroneo es un sonido bajo y rítmico que los gatos emiten sin abrir la boca. Aunque a menudo se asocia con placer, su significado es más complejo y abarca una variedad de emociones y contextos.

Contextos positivos

Gatitos: ronronean mientras mamá, lo que refuerza el vínculo con su madre.

Gatos adultos: emiten este sonido durante situaciones placenteras, como al recibir caricias, descansar contra objetos o al “amasar” mantas.

Contextos negativos

El ronroneo también ocurre en situaciones que no son agradables:

Durante visitas al veterinario.

En momentos de enfermedad o dolor.

Durante el parto.

En el lecho de la muerte.

Esto sugiere que el ronroneo no es exclusivo del bienestar, sino que refleja emociones intensas y, en algunos casos, puede ser una forma de solicitar atención o apoyo emocional.

Comparación con la sonrisa humana

El ronroneo ha sido comparado con la sonrisa, ya que puede expresar felicidad, pero también incomodidad o dolor, siempre buscando interacción y conexión. Aunque muchas personas lo describen como el ruido de un motor, en realidad proviene de una vibración interna del gato.

3. Trino o chirrido

El trino, también conocido como chirrido, es un sonido breve y de tono ascendente que los gatos emiten sin abrir la boca. Este sonido tiene un carácter amistoso y suele durar menos de un segundo.

Origen y significado

Madres y gatitos: el trino es común en la comunicación entre madres y sus crías, siendo un indicativo de interacción afectuosa.

Gatos adultos: los felinos también emplean este sonido para saludar de forma amistosa, tanto a otros gatos como a los humanos.

Uso en la interacción

El trino se asocia a un saludo positivo, una invitación a acercarse o una forma de reforzar vínculos sociales. Su tono ascendente y breve lo distingue como uno de los sonidos más agradables en el repertorio vocal de los gatos.

4. Llamadas sexuales

Las llamadas sexuales son sonidos intensos y prolongados que los gatos emiten cuando están en celo. Estas vocalizaciones tienen propósitos específicos tanto en machos como en hembras y son una forma de comunicación clave durante la reproducción.

Hembras

Emiten lamentos profundos y sostenidos para atraer a posibles parejas.

Las vocalizaciones suelen ir acompañadas de comportamientos como descansar contra superficies o adoptar posturas de apareamiento.

Machos

Producen llamados similares para marcar su presencia y atraer hembras.

También utilizan estos sonidos para anunciar a otros machos de su territorio o para evitar enfrentamientos directos.

Impacto en los dueños

Estas vocalizaciones pueden resultar molestas debido a su volumen e intensidad, especialmente en ambientes domésticos. Por esta razón, muchas personas deciden esterilizar a sus gatos, lo que elimina o reduce significativamente estas vocalizaciones.

5. Bufido y escupido

El bufido y el escupido son sonidos defensivos y amenazantes que los gatos emiten en situaciones de estrés o peligro. Ambos son respuestas instintivas para evitar confrontaciones físicas, mostrando el nivel de incomodidad o temor del felino.

Bufido

Descripción: Uun sonido similar a un silbido prolongado, producido al expulsar aire de forma brusca con la boca abierta.

Duración: generalmente dura cerca de un segundo.

Contexto:

Los gatos utilizan el bufido para anunciar un posible agresor.

Es común en situaciones de miedo o cuando un gato siente que su seguridad está en riesgo.

Los gatitos menores de tres semanas ya son capaces de bufar como defensa instintiva.

Escupido

Descripción: una versión corta del bufido, con una duración mucho menor.

Propósito: indica una amenaza más inmediata y menudo precede a una acción defensiva.

Ambos sonidos son un intento del gato por disuadir al adversario, mostrando que está preparado para defenderse si es necesario.

6. Aullidos y alaridos

Los aullidos y alaridos son sonidos de amenaza que los gatos utilizan como última advertencia antes de una confrontación física. Estas vocalizaciones son intensas y suelen ser prolongadas, destacándose por su carácter intimidante.

Descripción

Aullidos:

Son sonidos altos y sostenidos que pueden parecer maullidos interminables.

Indica una amenaza directa o una situación de tensión extrema.

Alaridos:

Tienen características similares a los aullidos, pero suelen ser más agudos y con mayor volumen.

Propósito

Evitar peleas físicas entre gatos mediante una clara demostración de intenciones.

Establecer el dominio o reclamar un territorio.

Contexto

Los gatos suelen emitir estos sonidos cuando se enfrentan a otros felinos o cuando sienten que su espacio personal está siendo invadido. También pueden aparecer en conflictos relacionados con recursos, como comida o zonas de descanso.

7. Gruñidos cortos y largos

Los gruñidos son sonidos de advertencia que los gatos emiten para mostrar su descontento o anunciar a un potencial agresor. Dependiendo de su duración y tono, pueden variar en intensidad y significado.

Gruñido corto

Descripción: un sonido breve y seco, de tono bajo.

Propósito:

Señalar irritación o incomodidad inmediata.

Actuar como un primer aviso antes de una respuesta más agresiva.

Gruñido largo

Descripción: prolongado y más grave en comparación con el gruñido corto.

Duración: puede durar desde varios segundos hasta el tiempo que el gato perciba la amenaza.

Propósito:

Demostrar un estado de alerta elevado.

Desalentar un enfrentamiento o invasión de su espacio personal.

Contexto general

Ambos tipos de gruñidos son típicos de situaciones donde el gato siente que debe protegerse o proteger algo que considera valioso, como comida, territorio o cachorros. Son señales claras de que el animal prefiere evitar una pelea, pero está dispuesto a defenderse si es necesario.

8. Grito o chillido de dolor

El grito o chillido de dolor es una vocalización aguda, intensa y repentina que los gatos emiten en respuesta a una experiencia de dolor o lesión. Este sonido tiene un volumen muy alto y suele ser breve, destacándose por su carácter alarmante.

Contextos en los que ocurre

Lesiones:

Es el sonido que emite un gato cuando se lastima, como al ser golpeado, mordido o al accidentarse.

Interacciones sociales:

Durante las peleas entre gatos, el grito puede marcar el momento en que uno de ellos sufre una herida significativa.

En el apareamiento, este sonido también es común, especialmente al final del acto, debido a las características anatómicas del proceso reproductivo en los felinos.

Propósito

Este chillido suele ser una respuesta involuntaria al dolor, pero también puede servir para alertar a otros de una situación peligrosa o para disuadir al atacante.

9. Cacareo

El cacareo es un sonido único en el repertorio vocal de los gatos, caracterizado por ser una secuencia de sonidos agudos emitidos mientras la mandíbula del gato tiembla rápidamente. Este sonido es fácilmente reconocible y suele intrigar a quienes lo escuchan.

Contexto típico

Observación de presas:

Los gatos emiten este sonido cuando están frente a una presa que no pueden alcanzar, como un pájaro detrás de una ventana o un insecto fuera de su alcance.

Es una expresión común de frustración y excitación ante la imposibilidad de cazar.

Interpretación

Este comportamiento podría simular una acción instintiva relacionada con el ataque o la mordida de la presa.

Se ha planteado que el cacareo es un reflejo de la tensión acumulada por no poder acceder al objetivo deseado.

Propósito

Aunque su función exacta no se comprende del todo, el cacareo parece ser una descarga emocional o una respuesta instintiva a un estímulo visual que activa el impulso de caza.