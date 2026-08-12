Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia

Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente su luz durante unos minutos, generando un oscurecimiento del cielo en una estrecha franja del planeta. Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse atravesará el hemisferio norte y podrá observarse en su totalidad únicamente desde algunos países y regiones.

El eclipse solar será visible desde 55 países en el mundo. Desde dos países. España e Irlanda, será observado como un eclipse total. El eclipse solar total de este 12 de agosto no será visible desde Bolivia ni el resto de Sudamérica debido a que la franja de sombra se concentrará exclusivamente en el hemisferio norte. El evento ocurrirá en horario boliviano aproximadamente entre las 11:30 y las 14:30 de hoy.

Los lugares privilegiados para disfrutar del fenómeno serán: Groenlandia, Islandia, océano Atlántico Norte, norte de Rusia, gran parte de España, una pequeña región del noroeste de Portugal. La sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia, cruzará el Atlántico Norte y llegará hasta el norte de Rusia antes de finalizar sobre la península ibérica, donde el eclipse ocurrirá durante las últimas horas de la tarde.

Por su parte, el fenómeno podrá verse de manera parcial desde: gran parte de Canadá, norte de Estados Unidos, la mayor parte de Europa, noroeste de África Aunque se trata de un eclipse total, el tiempo durante el cual el Sol permanecerá completamente cubierto será relativamente corto.

De acuerdo con la NASA, la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad podrán disfrutar del fenómeno durante menos de dos minutos. Solo quienes se encuentren muy cerca del eje central de la sombra lunar, especialmente en sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, podrán observar una totalidad ligeramente más extensa, que no superará los dos minutos y medio.