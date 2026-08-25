Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica

Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional Torotoro, ubicado en el departamento de Potosí, suma un nuevo hallazgo a su riqueza paleontológica. Un equipo de investigadores identificó huellas de tortugas del Cretácico, el primer registro de este tipo en Sudamérica.

El descubrimiento es liderado por los paleontólogos Raúl Esperante, Roberto Biaggi y todo su equipo especializado del Geoscience Research Institute, de California, Estados Unidos, que llegaron nuevamente al parque para continuar una investigación que ya permitió registrar en 2025 huellas de dinosaurios en el sector de Carreras Pampa.

“Ya se ha determinado que son huellas de tortuga, pero estamos ahora contando la cantidad, viendo los trazos”, explicó a ABI Daniel Coria, técnico de Turismo del área protegida, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

El trabajo de campo todavía está en desarrollo y se extenderá hasta el 11 de septiembre. Los investigadores realizan mediciones para establecer cuántas marcas existen, cuántos trazos corresponden a los animales y cuántos ejemplares y de qué especie pudieron haberlas dejado.

“Una vez que tengamos, recién vamos a informar con más propiedad”, señaló Coria.

El trabajo de campo todavía está en desarrollo y se extenderá hasta el 11 de septiembre. Los investigadores realizan mediciones para establecer cuántas marcas existen, cuántos trazos corresponden a los animales y cuántos ejemplares y de qué especie pudieron haberlas dejado.

El hallazgo cobra especial relevancia porque, según la información proporcionada por el equipo, hasta ahora no se habían encontrado registros de este tipo en Sudamérica, por lo que Torotoro se convierte en el primer lugar del subcontinente en identificarlos.

“Es un dato muy importante, las huellas de tortugas no se han encontrado todavía en Sudamérica, entonces sería el primer lugar en registrarlas”, destacó Coria.

Las marcas miden aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Por sus dimensiones, los investigadores consideran que corresponden a ejemplares grandes, aunque el tamaño está en estudio.

“Según los pasos vamos a determinar con fórmulas cuánto medían los especímenes, pero en este momento todavía no tenemos el dato”, precisó.

Parque Torotoro

Con una extensión de 16.570 hectáreas, el Parque Nacional Torotoro es conocido por sus registros paleontológicos, pero su atractivo natural también comprende un circuito de cavernas, cañones y formaciones geológicas, además de recorridos que permiten apreciar cascadas y otros paisajes.

Durante cinco años, el equipo del Geoscience Research Institute trabajó en Carreras Pampa, donde registró 16.600 huellas de distintos grupos de dinosaurios, entre ellos saurópodos, anquilosaurios y terópodos, además de rastros de aves. El hallazgo fue reconocido internacionalmente el año pasado por la cantidad de registros documentados.