Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos

Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y quillacolleño de pura cepa, para desglosar la realidad, la historia y el sentir de una de las regiones más vibrantes de Cochabamba.

A propósito del reciente aniversario de Quillacollo, esta conversación se sumerge en una profunda radiografía de la ciudad, abordando su acelerada transformación urbana y la compleja evolución que ha vivido en las últimas décadas. Gonzáles aporta una mirada analítica y cercana sobre las necesidades urgentes que enfrenta la región hoy en día, contrastándolas con el potencial de su desarrollo.

La charla va más allá de la coyuntura para explorar las identidades culturales y sociológicas que conviven en la ciudad. Desde la enorme devoción y el impacto de la festividad de la Virgen de Urkupiña, hasta la redefinición de Quillacollo como una urbe moderna que lucha por preservar su esencia mientras abraza la diversidad de sus habitantes. Un episodio imprescindible para entender la cultura, los desafíos y el alma quillacolleña.